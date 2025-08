Cele patru etape ale unei vacanțe cu final „abrupt”

Literatura de specialitate identifică patru faze esențiale în experiența vacanței: anticiparea, trăirea momentului, beneficiile resimțite și, în final, estomparea lor. S-a remarcat că așteptarea vacanței aduce adesea un sentiment mai intens de bine decât vacanța în sine. Paradoxal, cele mai puternice trăiri pozitive apar adesea înainte ca vacanța să înceapă, un indiciu că planificarea și anticiparea pot conta aproape la fel de mult ca destinația.

Studiile arată și că, deși vacanțele pot aduce o stare de bine pronunțată în timpul desfășurării, întoarcerea la muncă duce la o scădere rapidă a acestor efecte. Putem să asemănăm efectele benefice cu o euforie care „pălește” rapid odată cu întoarcerea la muncă.

Impactul vacanțelor asupra stării de bine – De la plăcere la oferirea unui nou sens vieții

Vacanțele influențează atât starea de bine hedonică (care cuprinde plăcerea sau relaxarea propriu-zisă), cât și pe cea eudaimonică (care dă sens și poate actualiza valorile oamenilor). Dacă primul tip de stare de bine este la un nivel de suprafață din punct de vedere psihologic, al doilea surprinde niveluri mai complexe de tipul sensului în viață pe care vacanțele îl oferă uneori celor care călătoresc.

Efectele pozitive din timpul vacanței sunt consistente în timpul acesteia, dar până de curând, s-a crezut că acestea se estompează progresiv după revenirea în cotidian.

Totuși, cu cât vacanța este percepută ca fiind „reușită” (ex: conectare emoțională, activități plăcute, deconectare de la muncă), cu atât declinul este mai lent. Vacanțele nu sunt, așadar, uniforme: impactul lor diferă substanțial în funcție de calitatea trăirii și de adaptarea post-vacanță.

Vacanțele pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală și pentru vârstnici: rezultate surprinzător de bune

Chiar și în rândul pacienților cu tulburări mintale severe, vacanțele par să genereze efecte pozitive. Studiile au arătat că pacienții internați în spitale psihiatrice care au participat la excursii în străinătate au raportat o îmbunătățire a abilităților de relaționare, o stare generală de relaxare și o mai bună integrare emoțională.

În cazul vârstnicilor, vacanțele contribuie la o percepție pozitivă asupra propriei vârste și oferă mecanisme adaptative de a face față stresului cotidian. Astfel, concediul nu este un lux destinat doar celor activi profesional, ci o formă sănătoasă de îngrijire mintală pentru toate vârstele.

O schimbare de paradigmă: efectele vacanțelor pot dura mai mult decât s-a crezut inițial

Un studiu publicat chiar în acest an contrazice perspectiva beneficiilor de scurtă durată în ceea ce privește vacanțele. Analizând 32 de studii din 9 țări, autorii arată că vacanțele pot avea efecte durabile asupra sănătății mintale, satisfacției profesionale și energiei psihice chiar și la 6-7 săptămâni după revenirea la muncă.

Cheia? Calitatea vacanței și modul în care individul reușește să se deconecteze. Vacanțele planificate eficient, care implică ruperea completă de sarcinile de serviciu, activitate fizică moderată și conectare emoțională, au fost asociate cu cele mai persistente beneficii.

Cu alte cuvinte, vacanțele bune nu reprezintă doar o pauză de la muncă, ci și un factor de protecție pe termen mediu pentru echilibrul mental.

