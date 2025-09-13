Cum funcționează proteinele

Proteinele, alături de carbohidrați și grăsimi, reprezintă unul dintre macronutrienții esențiali ai alimentației noastre. Spre deosebire de carbohidrați și grăsimi, ele au un rol unic, fiind singura sursă de aminoacizi, componente fundamentale pentru construcția și repararea țesuturilor din organism.

Experții în nutriție ne explică: în timpul digestiei, proteinele din alimente sunt descompuse în aminoacizi, substanțe esențiale pentru numeroase procese din organism. Acești aminoacizi contribuie la formarea și menținerea masei musculare, la producerea hormonilor, la susținerea sistemului imunitar și joacă un rol important în sănătatea pielii, părului și unghiilor.

Dr. Michelle Cardel, dietetician înregistrat și profesor asociat la Universitatea din Florida, subliniază:

„Când consumi mai multe proteine decât are nevoie corpul tău, acesta nu mai poate stoca surplusul. Pur și simplu le elimină prin urină sau le transformă în energie sau grăsime.”

Ea adaugă că, pentru majoritatea oamenilor sănătoși, acest lucru nu este neapărat dăunător, dar „odată ce ați consumat suficiente proteine, v-ați satisfăcut nevoile”.

Recomandări
„Mai multe proteine ​​nu înseamnă mai multe beneficii, în timp ce echilibrarea proteinelor cu aportul de fibre va fi foarte importantă atunci când ne gândim la longevitate și la optimizarea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții.”

Fibrele, aliatul esențial al proteinelor

Excesul de proteine, neînsoțit de un aport adecvat de fibre, poate provoca probleme digestive.

„Unul dintre semnele comune este constipația”, spune Dr. David Liska, șeful Departamentului de Chirurgie Colorectală de la Clinica Cleveland.

El recomandă un consum zilnic de aproximativ 25–35 de grame de fibre, însoțit de o hidratare corespunzătoare, pentru a menține sănătatea digestivă.

Doza zilnică recomandată de proteine

Doza zilnică recomandată (DZR) pentru un adult sănătos este de aproximativ 0,8 grame de proteine per kilogram de greutate corporală. 

Dr. Cardel explică: „Așadar, pentru cineva care cântărește 150 de kilograme, un consum de aproximativ 68 de grame de proteine este mai mult decât suficient.”

Ea subliniază că necesarul poate varia în funcție de vârstă, obiective de pierdere în greutate sau activitate fizică.

Echilibrul între proteine și fibre pentru pierdere în greutate

Studiile arată că un aport echilibrat de proteine și fibre poate ajuta la menținerea unei greutăți sănătoase. 

„Persoanele care doresc să slăbească, în special dacă urmează un regim GLP-1, care va duce la o pierdere rapidă în greutate, ar trebui să consume cel puțin 1 gram de proteine per kilogram de greutate corporală zilnic”, explică Dr. Cardel.

Cu toate acestea, nu doar proteinele „vor menține sau crește masa musculară”.

„Proteinele susțin acest proces, dar antrenamentul de rezistență constant este cu adevărat cel care va construi și menține masa musculară.”, a adăugat dr. Cardel.

Surse de proteine și fibre în alimentație

Pentru a atinge un echilibru sănătos:

  • Un ou oferă 6 grame de proteine
  • O sută de grame brânză de vaci oferă 14 grame
  • Iaurtul grecesc (200g) poate avea până la 18 grame
  • 45 de grame de cereale cu tărâțe conține 14 grame de fibre
  • 150 grame de zmeură are 8 grame de fibre

Dieta mediteraneană: un model echilibrat

Dr. Liska recomandă dieta mediteraneană, bogată în proteine, fructe, legume și ulei de măsline, pe care o consideră „foarte echilibrată”.

„Dacă urmezi o dietă mediteraneană cu acel echilibru de proteine, legume și grăsimi, s-a constatat că aceasta este asociată cu o sănătate intestinală bună, o sănătate cardiovasculară bună și, de asemenea, un risc scăzut de cancer colorectal.”

