Se întâmpla în minutul 22 al meciului dintre Mevlanakapi Guzelhisar și Istanbul Yurdum Spor, când portarul Muhammet Uyanik a fost responsabil pentru degajarea care a lovit pasărea.

Clipul video de mai jos conține imagini care vă pot afecta emoțional!

🇹🇷 CRAZY: The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league! Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death. He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Căpitanul echipei adverse, Gani Catan, a intervenit rapid pentru a resuscita pescărușul, făcându-i un masaj cardiac, după cum se vede într-un clip video postat pe rețeaua socială X.

Deși fără pregătire medicală, Catan a reușit să readucă pasărea la viață după mai mult de un minut de efort, făcut pe terenul din Turcia.

Pescărușul, preluat ulterior de echipa medicală, a suferit o leziune la aripă, fiind incapabil să zboare momentan, conform presei locale.

Echipa lui Catan, Istanbul Yurdum Spor, a pierdut meciul la lovituri de departajare, ratând promovarea.

„Am ratat acest obiectiv, dar a ajuta la salvarea unei vieți este un lucru bun. A fost mai important decât promovarea în campionat”, a declarat căpitanul echipei.