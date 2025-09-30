Planetele rămân în aceleași poziții ca săptămâna trecută, dar Luna parcurge zodiacul de la Săgetător la Pești, întâlnind planeta Pluton. Această conjuncție aduce schimbări importante.

Săgetătorul și Peștii, zodii cu accente spirituale, domină această săptămână, astfel că este recomandată o perspectivă mai înaltă asupra evenimentelor, recomandă astrologul.

În plus, pe lângă logica simplă, există și o „matematică a universului” mai subtilă la care putem apela, spune Cristina Demetrescu.

Mercur în Balanță intră în tensiune cu Jupiter din Rac, creând un conflict între gânduri și sentimente, iar în acest caz, „ar fi mai bine să ne urmăm instinctele” în această perioadă, a precizat astrologul.

O altă tensiune astrală se manifestă între Marte și Pluton, putând crea obstacole. Cu toate acestea, astrologul încurajează depășirea acestora prin voință și acțiune.

Chiar dacă unii pot simți o stagnare, energia acestei săptămâni este una a transformării și mișcării. „Important este că, în esență, mergem înainte”, conchide Cristina Demetrescu.

În concluzie, zodiacul acestei săptămâni este dominat de schimbare și transformare. Deși ritmul poate părea lent, progresul este continuu. Este esențial să rămânem activi și să ne adaptăm la aceste energii astrale pentru a beneficia de potențialul lor transformator.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Pentru Berbeci, apariția unei noi persoane poate aduce o schimbare importantă. Este o persoană care apare ca un fel de „trimis al lui Dumnezeu”, mai ales că vorbim despre o săptămână cu accente spirituale. Această persoană ar putea oferi soluții neașteptate la probleme vechi.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurii sunt încurajați să-și seteze aspirații înalte. Cu cât visează mai mult și au aspirații mai mari, cu atât realizările vor fi mai semnificative. Este momentul să-și depășească limitele și să aibă încredere în potențialul lor.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii ar putea descoperi un nou subiect de interes într-un grup. Această descoperire ar putea deveni o sursă de transformare profundă. Este important să urmărească această nouă pasiune.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii se află sub semnul transformării. O simplă întâlnire cu prietenii poate declanșa schimbări majore. Jupiter le oferă inspirație și intuiție, iar urmarea acestor feelinguri poate duce la oportunități profesionale importante.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii trebuie să învețe să accepte schimbarea în relațiile lor. Este important să-și susțină partenerul în procesul de evoluție, nu să încerce să-l blocheze. Adaptabilitatea este cheia pentru menținerea unei relații sănătoase.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioarele sunt încurajate să-și transforme pasiunile în activități concrete. Aspectele astrale favorizează comunicarea și expunerea în social media. Este momentul să-și facă vizibil talentul și munca.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanțele sunt sfătuite să fie mai deschise față de ideile copiilor lor. Generația tânără se dezvoltă rapid și are adesea perspective inovatoare. Balanțele ar trebui să-și deschidă mintea și să lase copilul să se exprime, pentru că cei mici sunt adesea mai vizionari decât noi, cei mai bătrâni.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii sunt chemați la discuții importante, posibil legate de moșteniri sau chestiuni patrimoniale. Este o perioadă propice pentru transformare și eliberare de trecut. Participarea activă la aceste dialoguri este esențială.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii au oportunități legate de învățare și comunicare. Este momentul să-și împărtășească cunoștințele și să devină formatori. De asemenea, ar trebui să se concentreze pe strategii financiare pe termen lung.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii au șansa de a-și îmbunătăți gestionarea finanțelor. Este timpul să facă pași concreți pentru securizarea viitorului lor financiar.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii sunt testați în ceea ce privește capacitatea lor de adaptare. Cei care reușesc să se adapteze la schimbări vor progresa mai ușor. Flexibilitatea este cheia succesului în această perioadă.

Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii trec de la visare la acțiune concretă. Pot apărea responsabilități legate de îngrijirea persoanelor în vârstă din familie. În același timp, ar trebui să se gândească la planificarea propriei pensii.

