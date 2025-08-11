Horoscop Berbec – 12 august 2025:

Ar fi bine să începi să înveți să apreciezi și lucrurile mici, realizările care se construiesc din aproape în aproape, deciziile care duc la realizări prin perseverență, nu doar pe cele care se bazează pe curajul de moment.

Horoscop Taur – 12 august 2025:

Este o zi în care poți învăța valoarea reală a răbdării și a puterii de a rezista, în ciuda circumstanțelor potrivnice. Știi ce poți, iar acum vei avea ocazia de a înțelege că ai făcut bine că ai construit această putere personală.

Horoscop Gemeni – 12 august 2025:

Ai nevoie de o concentrare reală asupra propriilor calități dovedite în timp, ca să știi pe ce te poți baza de acum înainte. E un moment bun pentru un astfel de inventar personal, care îți va spori încrederea în sine.

Horoscop Rac – 12 august 2025:

Ai ocazia să stabilești în intimitatea ta limite peste care cei din jur nu au voie să treacă și să le ceri să le respecte. Poate că vor exista și momente în care le vor încălca, dar faptul că le-ai stabilit îi va face mai atenți.

Horoscop Leu – 12 august 2025:

Privirea spre viitor îți este încețoșată de ultimele evenimente și ar fi bine să ai răbdare până apare limpezirea de care ai nevoie. Este bine să îți folosești resursele pentru lucruri mai importante, din prezent.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Horoscop Fecioară – 12 august 2025:

Pui la baza planurilor tale de evoluție profesională relații cu persoane care îți sunt favorabile acum. Problema e că situația se poate schimba în orice moment și ar fi bine să îți iei măsuri de precauție.

Horoscop Balanță – 12 august 2025:

Poate că nu vei reuși tot ce ți-ai propus pentru astăzi, dar dacă la finalul zilei vei avea mulțumirea că ai construit relații frumoase cu cei din jur, nici nu va conta prea mult câte obiective ai bifat.

Horoscop Scorpion – 12 august 2025:

Este bine să nu insiști prea mult cu planurile și dorințele tale, nici acasă, nici la serviciu, chiar dacă pentru tine sunt cele mai importante. Pentru ceilalți dorințele proprii sunt pe primul loc.

Horoscop Săgetător – 12 august 2025:

Cei dragi pot deveni sursa multor neliniști, a unei nesiguranțe legate de viitor și ar fi bine să nu pui pe umerii lor o astfel de povară. Chiar dacă ai o răspundere față de ei, fiecare dintre ei este liber să aleagă cum să trăiască.

Horoscop Capricorn – 12 august 2025:

Casa și familia sunt cele mai importante surse de stres pentru tine. O idee foarte bună ar fi să privești acest stres ca pe o motivație suplimentară pentru a progresa pe toate planurile.

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video
Recomandări
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video

Horoscop Vărsător – 12 august 2025:

Ai ocazia de a descoperi prin proprie experiență ce valoare are o acțiune făcută la timp, fără grabă, fără să forțezi. Și o vorbă spusă la momentul potrivit poate face diferența.

Horoscop Pești – 12 august 2025:

Este important să-ți păstrezi intacte convingerile și respectul de sine, să nu te lași în voia valului unor schimbări care nu te avantajează. Fiecare moment în parte va avea nevoie de atenția ta, ca să te adaptezi frumos, fără distorsiuni.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.RO
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
GSP.RO
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
Parteneri
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”
Știri România 20:38
Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”
Comisia Europeană ne-a dat bani prin PNRR să cumpărăm 3.200 de microbuze electrice pentru școli. Consiliile județene au luat doar 1.300 de microbuze la prețuri dublate de firma familiei unei șefe din PNL
Știri România 20:25
Comisia Europeană ne-a dat bani prin PNRR să cumpărăm 3.200 de microbuze electrice pentru școli. Consiliile județene au luat doar 1.300 de microbuze la prețuri dublate de firma familiei unei șefe din PNL
Parteneri
Motivul care a declanșat un val de ură în Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cântăreață celebră cu origini românești
Adevarul.ro
Motivul care a declanșat un val de ură în Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cântăreață celebră cu origini românești
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15
ObservatorNews.ro
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist din România ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist din România ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?