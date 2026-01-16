Horoscop Berbec – 17 ianuarie 2026:

Este o zi important pentru echilibrul tău, chiar dacă nu pare. Ar fi bine să menții vorbirea la minim și să te ocupi și de ceea ce te pasionează, nu doar de obligații și responsabilități.

Horoscop Taur – 17 ianuarie 2026:

Ai ocazia să te asculți pe tine însuți cu mai multă atenție și să înțelegi de unde vin anumite temeri, de ce te oprești, câteodată, înainte de a face un pas pe care ți l-ai dorit foarte mult.

Horoscop Gemeni – 17 ianuarie 2026:

Ți se ia o piatră de pe inimă astăzi, fără să faci nimic special, poate doar să observi că te simți mai liber și îți schimbi starea și să te bucuri de asta. Pe moment, nu ți se pare că e mare lucru, dar vei vedea că nu e deloc așa.

Horoscop Rac – 17 ianuarie 2026:

Chiar dacă energia acestei zile nu ți se potrivește în mod natural, te vei bucura de ușurarea pe care o vei simți spre final. Este un moment bun pentru a te scutura de poveri inutile, gânduri și emoții negative.

Horoscop Leu – 17 ianuarie 2026:

Îți vine apa la moară astăzi, simți că îți recapeți farmecul și influența asupra partenerilor de orice fel. Se încheie o etapă de muncă grea, făcută în condiții grele sau fără nicio bucurie.

Horoscop Fecioară – 17 ianuarie 2026:

Te eliberezi de anumite rețineri care te țineau într-un spațiu limitat, pe care-l credeai sigur. Se anunță schimbări în sfera sănătății și în cea a muncii de zi cu zi, care capătă o dinamică pozitivă, chiar dacă doar pe termen scurt.

Horoscop Balanță – 17 ianuarie 2026:

Sfera sentimentală devine mai animată, semn că a venit momentul să te exprimi mai liber și să alungi departe temerile. Te eliberezi de povara unor constrângeri care au ajuns la tine prin educația primită în familie.

Horoscop Scorpion – 17 ianuarie 2026:

Este o zi potrivită pentru a o petrece în familie, chiar dacă nu e totul roz pe acolo. Dacă accepți să petreci mai mult timp cu ei, vei descoperi că poți repara anumite stricăciuni, fără cine știe ce efort.

Horoscop Săgetător – 17 ianuarie 2026:

Simți nevoia să te deschizi mai mult față de un grup din care faci parte, de voie, de nevoie. Nu e cazul să te grăbești deloc, chiar dacă îți dai seama că poți face multe schimbări rapid.

Horoscop Capricorn – 17 ianuarie 2026:

Te refugiezi în zona satisfacțiilor care vin din câștigurile personale, din ceea ce poți face pentru a-ți recăpăta respectul față de propria persoană. Ai putea descoperi că ai uitat de unele calități de-ale tale.

Horoscop Vărsător – 17 ianuarie 2026:

Revii la viață, la o stare mai bună și vei începe să și arăți mai bine, semn că a venit momentul să te implici mai mult în proiectele care îți fac plăcere și le vor aduce bucurie și apropiaților tăi.

Horoscop Pești – 17 ianuarie 2026:

Intuiția ta va funcționa la cote superioare celor de până acum, iar asta înseamnă că te vei simți mai sigur pe tine, pe alegerile tale, chiar și pe cele făcute fără nicio pregătire prealabilă.

Un singur ministru din Guvernul Bolojan s-a revoltat că CCR a amânat iar verdictul la pensiile speciale
Știri România 21:53
Un singur ministru din Guvernul Bolojan s-a revoltat că CCR a amânat iar verdictul la pensiile speciale
Ministrul Sănătății a anunțat că „este exclus" să fie susținută coplata în oncologie: „Vreau să fie foarte clar"
Știri România 20:03
Ministrul Sănătății a anunțat că „este exclus” să fie susținută coplata în oncologie: „Vreau să fie foarte clar”
Cine este Ramona Micu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:04
Cine este Ramona Micu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
„Survivor România" 16 ianuarie 2026. Concurenții au parte de cele mai dure ore din Republica Dominicană. „Tot acoperișul la vale"
Stiri Mondene 18:00
„Survivor România” 16 ianuarie 2026. Concurenții au parte de cele mai dure ore din Republica Dominicană. „Tot acoperișul la vale”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16:48
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
