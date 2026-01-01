Horoscop Berbec – 2 ianuarie 2026:

Este o zi în care ai nevoie de echilibru și de liniște, dar trebuie să le creezi și să le întreții cu resursele proprii. Chiar dacă ai avea pretenții de la ceilalți, ei nu pot să-ți ofere exact ce vrei.

Horoscop Taur – 2 ianuarie 2026:

E multă vânzoleală, la fel de multă agitație și vorbărie, dar, cu puțin efort, vei reuși să vezi dincolo de toate acestea și să-ți stabilești câteva priorități sănătoase, pe care să le și poți urmări pe termen mediu sau lung.

Horoscop Gemeni – 2 ianuarie 2026:

E de ajuns să fii atent și să faci o selecție rapidă a stimulilor din jur și vei descoperi că ai ceva important de câștigat astăzi. Are legătură cu puterea ta interioară de a selecta ceea ce contează pentru tine.

Horoscop Rac – 2 ianuarie 2026:

Este un moment bun pentru a încetini ritmul, și pe cel interior și pe cel exterior, atât cât dorești, ca să poți înțelege ceva din ceea ce trăiești acum. Ai nevoie de câteva repere clare, nu neapărat de planuri amănunțite.

Horoscop Leu – 2 ianuarie 2026:

Dincolo de constrângerile pe care le vezi acum, vei reuși să vezi și zorii unor vremuri mai bune, pe care tot tu le vei construi pentru tine, pe baza preocupărilor tale preferate.

Horoscop Fecioară – 2 ianuarie 2026:

S-ar putea să simți nevoia să reacționezi dur față de anumite persoane, în situațiile pe care nu le poți controla deloc. Nu vei rezolva nimic, ba chiar ai putea crea alte complicații, la fel de neplăcute.

Horoscop Balanță – 2 ianuarie 2026:

Ai învățat foarte multe despre oameni, despre relații și despre tine însuți în ultima perioadă. Acum începe să se creeze contextul în care vei putea folosi ceea ce ai învățat, pentru a trăi mai bine și mai frumos.

Horoscop Scorpion – 2 ianuarie 2026:

Ai acumulat numeroase experiențe legate de muncă, de calitatea vieții și de stilul în care îți dorești să trăiești. De acum înainte vei avea ocazia să treci la fapte, ca să trăiești ceea ce ai gândit.

Horoscop Săgetător – 2 ianuarie 2026:

Este important să te oprești puțin, să stai pe gânduri sau să te sfătuiești cu cineva foarte apropiat în legătură cu concluziile la care ai ajuns după tumultul din ultimele luni.

Horoscop Capricorn – 2 ianuarie 2026:

Ai avut timp să cercetezi și să extragi înțelesuri din toate problemele cu care te-ai confruntat în familie. Această serie de experiențe intense se încheie, deocamdată, și firesc ar fi să apară schimbări în abordările tale.

Horoscop Vărsător – 2 ianuarie 2026:

Ești în căutarea unor discuții pline de sens, cauți revelații, senzația profundă că ai înțeles ceva din tainele vieții. Vei reuși să le descoperi pe toate cu ajutorul unor apropiați, poate chiar cei de la care te aștepți mai puțin.

Horoscop Pești – 2 ianuarie 2026:

Ai strâns o adevărată comoară în ultimele luni, pe care acum ai șansa de a o transforma în înțelepciunea de care ai nevoie pentru a trăi altfel, mai bine, mai frumos, cu mai puține poveri inutile pe umeri.

A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: "Soția mea..."
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim"
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?"
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi "La mulți ani!"
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize"
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România. Care sunt cele mai importante concerte din 2026 la București
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România. Care sunt cele mai importante concerte din 2026 la București
Nicușor Dan, primul mesaj în 2026: „Să fie un an al păcii, al solidarității"
Nicușor Dan, primul mesaj în 2026: „Să fie un an al păcii, al solidarității”
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat"
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: "A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință"
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
"Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură". Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex"
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul" de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn"
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026