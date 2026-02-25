Horoscop Berbec – 26 februarie 2026:

E nevoie de calm astăzi, dar nici acesta nu va fi suficient ca să poți discerne care dintre impulsurile de moment se vor dovedi nocive și care nu.

Horoscop Taur – 26 februarie 2026:

Este dificil, într-o zi ca cea de astăzi, să faci alegeri clare, să poți anticipa corect consecințele unor decizii sau să înțelegi bine ce fac ceilalți.

Horoscop Gemeni – 26 februarie 2026:

Mintea ta e deja în ceață, așa că nu e bine să sporești confuzia cu tot felul de solicitări pe care cei din jur să nu le poată refuza.

Horoscop Rac – 26 februarie 2026:

E greu să-ți dai seama ce vrei, ce vor ceilalți și să descoperi și calea pentru a ajunge la împlinirea acestor dorințe.

Horoscop Leu – 26 februarie 2026:

Acum este nevoie de alegeri prin care să-ți protejezi demnitatea, să-ți păstrezi prestanța și onoarea intacte.

Horoscop Fecioară – 26 februarie 2026:

Există riscul să exagerezi în tot ce faci, de la alegerea cuvintelor prin care te exprimi, până la deciziile pe care le iei.

Horoscop Balanță – 26 februarie 2026:

S-ar putea să simți nevoia să spui tot ce-ți trece prin cap, fără să-ți pese de consecințe, gândind că doar așa vei reuși să înlături anumite obstacole din calea ta.

Horoscop Scorpion – 26 februarie 2026:

Este dificil să iei decizii, să pui lucrurile la punct, să obții un anumit rezultat, adică tot ce-ți place ție să faci într-o zi.

Horoscop Săgetător – 26 februarie 2026:

Reperele pe care le cunoști nu mai sunt valabile astăzi și nici în perioada următoare. E nevoie de un spirit de observație ascuțit și de atenție mărită.

Horoscop Capricorn – 26 februarie 2026:

Contează mult să îți protejezi reperele personale, cele care te ajută să-ți definești lumea și să ții totul laolaltă.

Horoscop Vărsător – 26 februarie 2026:

Poate fi foarte derutant ceea ce vei trăi astăzi, dar vei avea posibilitatea de a-ți regăsi echilibrul interior, dacă vei dori asta.

Horoscop Pești – 26 februarie 2026:

Ar fi bine să nu te lași nici în voia emoțiilor de moment, dar nici în voia dorințelor arzătoare, mai ales dacă poți anticipa că urmează consecințe neplăcute.