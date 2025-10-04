Horoscop Berbec – 5 octombrie 2025:

Astăzi totul te revoltă, găsești motive fără să le cauți prea mult pentru că sunt deja acumulate și acum ies la lumină. Este important să fii atent, ca nu cumva această stare de revoltă accentuată să nu provoace daune majore.

Horoscop Taur – 5 octombrie 2025:

Ești mai ușor de enervat, provocările ți se par mai supărătoare decât altădată, nemulțumirile ies la iveală. Pe acest fond, ai putea lua decizii greșite pe care să nu le poți îndrepta prea curând.

Horoscop Gemeni – 5 octombrie 2025:

Vei observa la toți cei din jur o stare de surescitare pe care nu o poți explica nici măcar la tine. Problema e că aceasta nu oferă un context bun pentru decizii, reacții sau gesturi spontane.

Horoscop Rac – 5 octombrie 2025:

Astăzi îți revin în minte toate motivele de revoltă pe care le-ai strâns și va fi dificil să le faci față, dacă nu ești pregătit sufletește. Cea mai bună alegere ar fi să nu te lași tulburat de niciunul dintre ele, dacă este posibil.

Horoscop Leu – 5 octombrie 2025:

Cei dragi sunt principala țintă a nemulțumirilor tale. Acestea, mai vechi sau mai noi, pot deveni o capcană pentru tine, păcălindu-te cu impresia că le dorești binele și că acest scop scuză mijloacele.

Recomandări
Horoscop Fecioară – 5 octombrie 2025:

Dacă nu te vor da peste cap propriile stări proaste, vor reuși să facă asta cei din jur, cu dispoziția lor care încurajează revolta. Te poți proteja, dacă vrei, dar nu va fi deloc ușor.

Horoscop Balanță – 5 octombrie 2025:

Este o zi în care apar explozii la orice pas, fie că sunt de revoltă, nemulțumire sau de orgoliu. E greu de navigat în siguranță într-un astfel de context, dar ai mijloacele necesare pentru a reuși, dacă îți dorești sincer.

Horoscop Scorpion – 5 octombrie 2025:

Vei rezista destul de bine în fața provocărilor pe care le găsești în spațiul personal, dar nu va fi la fel de ușor să faci față celor care vin din partea unui grup din care faci parte, voit sau nevoit.

Horoscop Săgetător – 5 octombrie 2025:

Se poate spune că ziua de astăzi vine cu o adevărată succesiune de provocări care te pot scoate din sărite suficient cât să lași la o parte principiile și să reacționezi imediat. Ar fi păcat să strici ceea ce ai construit cu atâta trudă.

Horoscop Capricorn – 5 octombrie 2025:

Este important să-ți păstrezi cumpătul și să-ți protejezi liniștea sufletească, oricât de provocatoare ți se vor părea anumite atitudini, decizii sau gesturi ale celor din jur.

Horoscop Vărsător – 5 octombrie 2025:

Ai ocazia să faci un exercițiu extrem de util de autocontrol în condiții reale, în care te vei simți asaltat de motive de revoltă pe care le-ai tot strâns. A venit momentul să le gestionezi cu înțelepciune.

Horoscop Pești – 5 octombrie 2025:

S-ar putea să ți se pară foarte greu să te abții de la a reacționa pe măsura provocărilor, în special din cauză că sunt subiecte sensibile pentru tine. Chiar dacă e greu, sigur nu câștigi nimic pe această cale.

Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Sfârșit de sezon la Mamaia: turiștii au plecat, iar parcul de distracții din Satul de Vacanță a rămas pustiu
Știri România 20:00
Sfârșit de sezon la Mamaia: turiștii au plecat, iar parcul de distracții din Satul de Vacanță a rămas pustiu
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
Știri România 18:14
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o"
Stiri Mondene 16:55
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Stiri Mondene 15:50
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Politică 18:51
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
Politică 14:49
Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
