Horoscop Berbec – 8 septembrie 2025:

Astăzi ai șansa de a descoperi sensuri ascunse în situațiile pe care le-ai trăit de mai multe ori și ți s-au părut foarte clare. Ziua de astăzi te invită să fii mai cuminte și mai rezonabil decât altădată, ca să vezi mai bine propriile greșeli.

Horoscop Taur – 8 septembrie 2025:

Poate că situațiile prin care vei trece te vor obosi și oboseala te va îndemna să te îndepărtezi de orice sursă de agitație. E mai bine așa, decât să rămâi într-un mediu care te consumă inutil.

Horoscop Gemeni – 8 septembrie 2025:

Multe se perindă astăzi pe sub privirile tale când surprinse, când prea obosite. Vei avea de ales între a te sustrage unor obligații pe care ți le-ai asumat și a le onora, într-un context care nu te ajută deloc.

Horoscop Rac – 8 septembrie 2025:

Anumite situații te vor solicita prea mult, fără să-ți ofere nimic în schimb. Altele ți se vor părea mai abordabile, dar chiar acestea sunt cele în care ceea ce oferi va fi apreciat la adevărata valoare.

Horoscop Leu – 8 septembrie 2025:

Este o zi cu de toate, dar destul de enigmatică pentru tine, care vrei claritate și lucruri aduse la lumină. Ar fi bine să nu te grăbești nici cu concluziile, nici cu deciziile pe care le consideri urgente.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Horoscop Fecioară – 8 septembrie 2025:

Ai nevoie de parteneri serioși și de încredere, dar aceștia sunt greu de găsit și foarte greu de mulțumit. Vei avea de ales între a te zbate ca să-i mulțumești și a ieși complet din acest scenariu epuizant.

Horoscop Balanță – 8 septembrie 2025:

Amabilitatea caracteristică te va ajuta foarte mult astăzi să faci diferența între ceea ce merită atenția ta și ce ar trebui ignorat. Dacă simți că o anumită situație îți strică starea de armonie interioară, va trebui să te retragi discret.

Horoscop Scorpion – 8 septembrie 2025:

S-ar putea să fie destul de complicat să continui anumite demersuri, mai ales pe cele menite să pună în dificultate pe cineva apropiat. Poate ar fi mai bine să îți regândești strategia.

Horoscop Săgetător – 8 septembrie 2025:

Este mai bine să accepți un rol mai puțin vizibil, să fii sprijinul din spatele realizărilor durabile ale celor dragi. Ai început să vezi zorii unor speranțe pe care nu le-ai crezut posibile multă vreme.

Horoscop Capricorn – 8 septembrie 2025:

Ai nevoie de liniște, viața îți oferă zgomot și agitație, semn că resursele de care ai nevoie nu se găsesc în exterior, ci va trebui să le creezi tu, să le scoți la lumină din interior.

Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”
Recomandări
Horoscop Vărsător – 8 septembrie 2025:

Dacă tot ți-ai dorit să fii liber, acum te poți bucura de gradul de libertate pe care l-ai dorit. Dacă ai neglijat responsabilitatea față de propriile acțiuni, tot tu va trebui să te confrunți cu consecințele alegerilor făcute.

Horoscop Pești – 8 septembrie 2025:

Este bine să nu lași sentimentele amestecate să-ți umbrească ziua și să-ți strice dispoziția. Există ceva în interiorul tău pe care te poți baza întotdeauna, chiar și în cele mai confuze momente.

Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
