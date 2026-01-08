Horoscop Berbec – 9 ianuarie 2026:

Va fi nevoie de un efort constant astăzi ca să nu exagerezi în nicio direcție și ca să protejezi ceea ce contează pentru tine. Este bine să faci alegeri clare și să te bazezi pe intuiție.

Horoscop Taur – 9 ianuarie 2026:

Atmosfera de la muncă poate deveni mai tensionată, dar vei reuși să gestionezi totul, fără cine știe ce efort, cu condiția să accepți ideea că unele conflicte sunt necesare, din când în când.

Horoscop Gemeni – 9 ianuarie 2026:

Ai parte de o zi destul de complicată, poate chiar dificilă, în anumite momente și ar fi bine să nu te lași cucerit de emoțiile negative care se vor acumula. Te pot îndemna spre decizii regretabile.

Horoscop Rac – 9 ianuarie 2026:

Este un moment foarte bun pentru a mări distanța dintre tine și orice situație pe care nu o cunoști foarte bine sau care nu te privește. Este mai sănătos să te implici doar dacă ți se cere ajutorul în mod direct.

Horoscop Leu – 9 ianuarie 2026:

Dialogurile pot deveni o punte deosebit de utilă pentru a ajunge la soluții cu adevărat solide și la rezolvarea unor problemele ale celor din anturajul apropiat. Este nevoie, însă, de răbdare și de puțină diplomație.

Horoscop Fecioară – 9 ianuarie 2026:

Ai în față o zi care s-ar putea să nu-ți fie pe plac mai deloc, în special în momentele în care ți se va părea că meritele îți sunt contestate. Este bine să fii calm și să tragi concluziile după ce ai strâns toate informațiile.

Horoscop Balanță – 9 ianuarie 2026:

Ai posibilitatea de a influența, prin simpla ta prezență, fiecare situație în care te vei afla. Singura ta treabă este să te asiguri că influența ta va fi una pozitivă, ca să beneficiezi și tu de pe urma ei.

Horoscop Scorpion – 9 ianuarie 2026:

Este bine să te ocupi de problemele delicate cu mai multă discreție, da nu în sensul obișnuit, de a ascunde ceva cuiva, ci printr-o selecție mai atentă a cuvintelor pe care le folosești și a deciziilor pe care le pregătești.

Horoscop Săgetător – 9 ianuarie 2026:

Este bine să nu te adâncești prea mult în analiza unor situații sau persoane, ca să nu pierzi firul unor evenimente pe care le trăiești. O distanță mai mare față de orice te avantajează acum.

Horoscop Capricorn – 9 ianuarie 2026:

Poate că nu vei înțelege mare lucru, cel puțin pe moment, din ceea ce vei trăi astăzi, dar nici nu e cazul să te agiți. Va veni și înțelegerea, la momentul potrivit și, odată cu ea, deciziile înțelepte.

Horoscop Vărsător – 9 ianuarie 2026:

Este o zi potrivită pentru a discuta cu cei din anturajul apropiat probleme dureroase pentru tine, inclusiv unele mai vechi, care te neliniștesc și acum. Poate veți ajunge la soluții mai bune.

Horoscop Pești – 9 ianuarie 2026:

Cauți siguranță, în mai multe sensuri și în mai mute direcții, dar știi și tu că nu o poți obține, cel puțin nu așa cum ți-o dorești. Poate că ideea de a accepta o anumită doză de neprevăzut nu e chiar atât de greu de conceput.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: De la laptopuri extensibile la TV-uri uriașe în 2026
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Site-ul Ghișeul.ro ar fi fost atacat de hackeri. De ce nu își pot plăti românii taxele și impozitele
Știri România 19:21
Site-ul Ghișeul.ro ar fi fost atacat de hackeri. De ce nu își pot plăti românii taxele și impozitele
Catedrala Națională se închide din nou pentru lucrări, începând de vineri
Știri România 19:01
Catedrala Națională se închide din nou pentru lucrări, începând de vineri
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:13
Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Stiri Mondene 17:45
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
ObservatorNews.ro
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax.ro
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului
KanalD.ro
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 17:13
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
Fanatik.ro
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii