Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, dimineața, dorința de a comunica cu cei care se află departe de țară sau în alt oraș decât cel în care se află un nativ ar putea fi sabotată chiar de tehnologia modernă care va funcționa capricios.

Uneori, aceste discrepanțe pot provoca și alte neajunsuri: întârzieri, pierderea unei legături (tren, avion, vapor, autobuz), ratarea unei întâlniri, ora de începere a unui spectacol sau a unei festivități.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, între bani, muncă și funcție (sau imagine publică și funcție de onorat) există destulă armonie pe fondul mai multor Trigoane regale pe cele trei semne de Apă între care există însă și aspecte disfuncționale legate de bani: o nemulțumire, o schimbare a contractului, a unei înțelegeri verbale. Ori, poate, evoluția profesională a unui nativ (schimbarea dintr-o funcție mai bine plătită, o demisie, un transfer) va atrage și modificarea veniturilor. Teoretic, nativii pot avea succes dar mai greu își vor putea consolida un statut profesional cu contract pe termen lung (sau nu acum).

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va tranzita casa I a personalității celor care aparțin acestui semn zodiacal, dându-le susținere astrală, stare bună fizică și psihică și netezindu-le comportamentul de asperități. Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, întâlniri cu o persoană importantă prin funcție, rang sau notorietate.

Dialogul nativului cu aceste persoane va fi flatant și onorant dar e de văzut dacă acest contactat se va transforma într-o relație consolidată. Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, starea de sănătate va evolua în parametrii normali doar că starea de spirit va fi una rezervată, mai interiorizată, mai responsabilă și mai puțin exuberantă.

