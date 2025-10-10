Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, dimineața, Capricornii vor avea un sentiment de nesiguranță cu privire la felul în care se va desfășura activitatea lor profesională pe fondul mai multor schimbări sociale, legale, financiare și administrative.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, despre relațiile parteneriale nu se poate spune prea mult, acestea beneficiind de protecția planetei Jupiter (Marele benefic), încă în mișcare directă dar care nu este suficient pentru a determina un anumit parcurs evenimentelor specifice acestei case.

Totuși, el se află angrenat, alături de alte șase posturi astrale, în susținerea mai multor Trigoane regale pe semne de Apă care vizează, fie și indirect, acest sector. Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va tranzita sectorul puterii, al carierii, al funcțiilor, al demnităților și al progresului profesional.

Casa succesului va fi minunat susținută de planeta „Micului noroc și a oportunităților” oferindu-le, timp de o lună, Capricornilor, șansa de a fi promovați, de a-și găsi un bun plasament socio-profesional, de a debuta, de a-și spori renumele. Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, context astral prea puțin semnificativ pentru cele două case ale banilor și bunurilor pentru a formula o anticipare astrologică.

Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, nu toate dialogurile vor fi confortabile sau profitabile iar Capricornii, prudenți, vor prefera să tacă pentru a nu fi obligați să-și dezvăluie opiniile mai ales în fața acelor persoane care nu au trecut proba timpului și nici testele de calitate morală și care ar putea specula, în chip nedemn, cel afirmate de către nativi, cândva. În general, sectorul relațiilor de prietenie va fi aducător de necazuri sau dezamăgiri.

