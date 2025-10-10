Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, concentrare pe chestiunile importante legate de carieră, profesie sau funcția cu care a fost însărcinat un nativ; activități publice, relații cu publicul, ipostaze oficiale care vor impune conduitei, comportamentului și felului de a vorbi și expune o temă de interes comun, competență, autocontrol și măsură.

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, unii nativi s-ar putea afla în situația de a ajuta un prieten cu mijloacele care îi stau la dispoziție; acțiuni de bunăvoință, de binefacere, de intervenție pentru a apăra un adevăr sau o persoană cunoscută de atacuri injuste.

Pe13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va tranzita casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal și le va da una sau mai multe șanse (ipostaze favorabile) de a repara un abuz (rețineri salariale abuzive, încadrări neconforme cu statutul lor), de a rezolva o chestiune provizorie, de a duce la bun sfârșit o discuție (propunere, ofertă) profesională, de a avea câștig de cauză într-o dispută.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, mecanisme interioare, dar cu o puternică motivație biografică (experiențe de viață, amintiri, mărturii, concluzii), care îi vor face pe cei născuți în zodia Fecioarei să aibă reacții clare, categorice, poate mai puțin explicite pentru asistență, dar pe care nativii le vor formula în deplină cunoștință de cauză și cu siguranța că nu greșesc, chiar dacă ceea ce vor decide sau vor afirma îi va deranja pe mulți prin consecințele pe care aceste gesturi le vor atrage.

Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, Luna se va afla în tranzit prin casa I a Fecioarelor și le va da calm, stabilitate interioară și capacitatea de a acționa metodic și corect (pragmatic) evenimentele.

