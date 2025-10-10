Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, context mai puțin relevant pentru sănătate. Informație utilă sau descoperire ca urmare a unei indiscreții sau mărturisiri.

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, nevoie de dreptate, de adevăr, de onestitate, dar și de a apăra și/sau consolida familia în care trăiesc.

În întreaga săptămână, dar și în cele următoare, va funcționa un mănunchi de Trigoane regale pe semnele de Apă ale căror impulsuri extrem de fecunde trebuie luate în considerare de către toți nativii, chiar și de către cei maturi sau mai în vârstă care, aparent, nu ar mai avea nevoie de studiu și de experiențe sapiențiale ca să progreseze, să învețe, să se depășească prin perfecționare socioumană și profesională continuă. Bun prilej de a medita, de a studia, de a participa la activități de cunoaștere personală sau de progres pe un drum nou al realizării de sine.

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va străbate sectorul casei, al chestiunilor imobiliare sau funciare, al reședinței și al relațiilor de familie, unde va avea rolul de a calma furtunile între nativi și rude și de a le da celor care se strămută cu reședința în alt oraș sau în altă țară șansa de a valorifica niște oportunități. Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, raportare dinamică la chestiunile bănești, salariale, financiare, în general, fiscale în particular.

Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, posibile preocupări administrative (contactarea unor instituții pentru a li se soluționa cereri, aprobări, autorizații). Cei tineri se vor gândi dacă are rost să continue o activitate de pregătire pentru un domeniu pe care nu-l percep clar ca viitor, ca deschidere socială, ca drum spre succesul sau câștigurile pe care și le doresc.

