Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, nimic din ceea ce se inițiază în plan partenerial nu va dura (atenție la asocieri!) iar unele dintre afirmații și promisiuni vor fi, mai devreme sau mai târziu, retractate, anulate, revizuite, abandonate.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, contextul astral interesant care va reuni șapte posturi astrale în semnele de Apă, sub forma unor Trigoane regale, nu va fi evident pentru mulți dintre Săgetători pentru că acestea se vor realiza între casele unde se face „voia Domnului”: casa a IV a părinților, a țării, a moștenirii culturale și religioase, casa VIII-a a morții, a încercărilor majore de viață și a moștenirilor materiale, și casa a XII-a a necunoscutului care indică moștenirea genetică; rămâne așadar ca, în funcție de nivelul de evoluție și înțelegere al fiecăruia, nativii să aibă parte de o dezvăluire, de o revelație sau de o intuiție.

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va patrona în chip delicat relațiile de prietenie, temperând excesele și înlesnind împăcările.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, moment de orgoliu și vanitate; Săgetătorii maturi vor face paradă de cunoștințele lor, de valoarea lor profesională, de experiența lor. Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, abordări clare, pragmatice, ordonate, bine controlate a activităților publice și a misiunilor socio-politice.

În ciuda atitudinii responsabile și atente, nativii se pot confrunta cu factori destabilizatori veniți din diferite zone de viață și activitate: familia din care provin (solicitări, necazuri), sectorul relațiilor parteneriale (dezacorduri și conflicte), modeste ca amploare, dar sâcâitoare, și casa a X-a a puterii unde nativii, confruntați cu aceste adversități, vor deveni mai rigizi.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

