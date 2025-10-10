Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, dimineața, analiza situației financiare sau a evoluției diligențelor făcute de către nativi pentru a intra în posesia unor bani, bunuri, avantaje și servicii îi poate face pe unii Scorpioni să ia în calcul o amânare sau o schimbare de atitudine pentru a căpăta timpul necesar consultării unui (alt) specialist, informării temeinice, așteptări intrării în vigoare a unei legi care să-i avantajeze.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, relație armonică între casa I a personalității, a V-a a sentimentelor și a creativității și universul de gânduri, speranțe, idealuri, crezuri sau motivații care le impun niște direcții de viață și de acțiune.

Cel mai șubred este, la ora actuală, sectorul personalității unde forfotesc tot felul de nemulțumiri și răzvrătiri iar cel mai profitabil pare a fi sectorul creativității și al obținerii unor satisfacții care țin de o scară de valori și preocupări personale. Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va funcționa ca un protector discret (casa a XII-a) al sănătății și al universului interior.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, provocări profesionale sau publice în funcție de plasamentul social al fiecărui nativ, de răspunderea și experiența acestuia. Problema nu este despre succes ci despre felul în care ei înșiși nu se vor pierde cu firea, lăsându-se târâți în situații care le complică atât prezentul cât și viitorul.

Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, relațiile personale nu vor fi afectate de trăirile momentului; mai ales cele stabile care nu mai pot oferi surprize nativilor. De reținut că, în această perioadă, cei dificili pentru felul în care evoluează o relație de prietenie, de simpatie sau de dragoste, vor fi Scorpionii înșiși.

