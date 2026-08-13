Câștigă mai mult din jobul secundar decât din cel principal

Ca inginer specializat în performanță umană, munca ei zilnică constă în colectarea și analizarea datelor tehnice pentru a-i ajuta pe astronauți să se miște cât mai ușor și natural în costumul spațial în timpul viitoarelor misiuni pe Lună.

Însă dincolo de porțile agenției spațiale americane, rutina femeii în vârstă de 41 de ani se schimbă radical. Eryn Andrews derulează o afacere secundară extrem de profitabilă direct dintr-o cabină antifonată improvizată în debaraua camerei de oaspeți, izolată cu spumă cumpărată de la un magazin obișnuit.

În calitate de actriță de voce, americanca a depășit lejer veniturile de sute de mii de dolari pe an, înregistrând deja câștiguri de peste 227.000 de dolari în anul 2026, conform documentelor financiare analizate de cei de la CNBC.

La început, cerea doar 5 dolari pentru 100 de cuvinte

Femeia alocă între una și opt ore pe săptămână pentru a înregistra reclame, mesaje vocale pentru corporații sau videoclipuri de instruire pentru clienți giganți precum Coca-Cola, PetSmart sau Universitatea din Mississippi. Câștigurile sale din jobul secundar au început să depășească salariul de peste 100.000 de dolari pe care îl primește de la NASA încă din vara anului trecut.

Aventura ei a început în primăvara anului 2022. Proaspăt divorțată și mamă singură în Houston, Eryn își dorea un venit suplimentar modest, de doar 200 de dolari pe lună, pentru a-și putea duce fetița de 6 ani la înghețată sau la muzeu fără să resimtă o presiune financiară. A căutat pe Google idei de afaceri secundare pentru mame singure și a descoperit domeniul actoriei de voce.

Chiar dacă nu s-a bazat niciodată pe acești bani pentru a-și achita facturile de bază, venitul suplimentar i-a oferit o libertate financiară uriașă într-o perioadă în care mulți americani se confruntă cu inflația în creștere. Venitul ei mediu lunar din dublaje de voce atinge în prezent aproximativ 32.400 de dolari, bani pe care îi folosește pentru călătorii, economii pentru facultatea fiicei sale și pentru achiziția unei mașini.

A început prin a investi doar 200 de dolari într-un curs online, un microfon și o spumă izolatoare cumpărată dintr-un supermarket. A construit o căsuță din carton în debara pe care a îmbrăcat-o în material izolant, creând o minicabină de înregistrare atât de mică încât nici nu putea sta în picioare în interiorul ei. La început, pe platforma de servicii libere Fiverr, cerea doar 5 dolari pentru o sută de cuvinte. În prezent, spune că nici măcar nu își mai deschide calculatorul pentru un proiect mai mic de 200 de dolari.

Acum, pentru fiecare minut de muncă cerut, petrece 3 minute pentru a-l înregistra, edita și trimite mai departe către clientul respectiv. Munca în acest domeniu este și foarte imprevizibilă, conform lui Andrews: „Uneori nu aud nimic timp de săptămâni, apoi, dintr-odată, apar 6 clienți în 24 de ore”.

Avantajul unei voci umane față de inteligența artificială

Popularitatea pe care a obținut-o într-un timp scurt se datorează, în opinia ei, texturii ușor răgușite și naturale a vocii sale. Într-o perioadă în care piața este invadată de voci sintetice și perfect șlefuite de algoritmii de inteligență artificială, tot mai mulți clienți caută autenticitatea și variațiile calde ale unei voci umane reale. Printre companiile importante care au contractat-o prin intermediul platformelor de freelancing se numără chiar și gigantul Apple.

Cu toate că afacerea sa din debara îi aduce independență financiară, cercetătoarea nu intenționează să părăsească agenția spațială și recunoaște că munca la proiectele lunare ale NASA rămâne pasiunea ei de o viață. Recent, ea a început chiar să și câștige premii în industria jocurilor video și a benzilor desenate animate.

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