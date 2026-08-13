Câștigă mai mult din jobul secundar decât din cel principal

Ca inginer specializat în performanță umană, munca ei zilnică constă în colectarea și analizarea datelor tehnice pentru a-i ajuta pe astronauți să se miște cât mai ușor și natural în costumul spațial în timpul viitoarelor misiuni pe Lună.

Însă dincolo de porțile agenției spațiale americane, rutina femeii în vârstă de 41 de ani se schimbă radical. Eryn Andrews derulează o afacere secundară extrem de profitabilă direct dintr-o cabină antifonată improvizată în debaraua camerei de oaspeți, izolată cu spumă cumpărată de la un magazin obișnuit.

În calitate de actriță de voce, americanca a depășit lejer veniturile de sute de mii de dolari pe an, înregistrând deja câștiguri de peste 227.000 de dolari în anul 2026, conform documentelor financiare analizate de cei de la CNBC.

La început, cerea doar 5 dolari pentru 100 de cuvinte

Femeia alocă între una și opt ore pe săptămână pentru a înregistra reclame, mesaje vocale pentru corporații sau videoclipuri de instruire pentru clienți giganți precum Coca-Cola, PetSmart sau Universitatea din Mississippi. Câștigurile sale din jobul secundar au început să depășească salariul de peste 100.000 de dolari pe care îl primește de la NASA încă din vara anului trecut.

Aventura ei a început în primăvara anului 2022. Proaspăt divorțată și mamă singură în Houston, Eryn își dorea un venit suplimentar modest, de doar 200 de dolari pe lună, pentru a-și putea duce fetița de 6 ani la înghețată sau la muzeu fără să resimtă o presiune financiară. A căutat pe Google idei de afaceri secundare pentru mame singure și a descoperit domeniul actoriei de voce.

Chiar dacă nu s-a bazat niciodată pe acești bani pentru a-și achita facturile de bază, venitul suplimentar i-a oferit o libertate financiară uriașă într-o perioadă în care mulți americani se confruntă cu inflația în creștere. Venitul ei mediu lunar din dublaje de voce atinge în prezent aproximativ 32.400 de dolari, bani pe care îi folosește pentru călătorii, economii pentru facultatea fiicei sale și pentru achiziția unei mașini.

A început prin a investi doar 200 de dolari într-un curs online, un microfon și o spumă izolatoare cumpărată dintr-un supermarket. A construit o căsuță din carton în debara pe care a îmbrăcat-o în material izolant, creând o minicabină de înregistrare atât de mică încât nici nu putea sta în picioare în interiorul ei. La început, pe platforma de servicii libere Fiverr, cerea doar 5 dolari pentru o sută de cuvinte. În prezent, spune că nici măcar nu își mai deschide calculatorul pentru un proiect mai mic de 200 de dolari.

Acum, pentru fiecare minut de muncă cerut, petrece 3 minute pentru a-l înregistra, edita și trimite mai departe către clientul respectiv. Munca în acest domeniu este și foarte imprevizibilă, conform lui Andrews: „Uneori nu aud nimic timp de săptămâni, apoi, dintr-odată, apar 6 clienți în 24 de ore”.

Avantajul unei voci umane față de inteligența artificială

Popularitatea pe care a obținut-o într-un timp scurt se datorează, în opinia ei, texturii ușor răgușite și naturale a vocii sale. Într-o perioadă în care piața este invadată de voci sintetice și perfect șlefuite de algoritmii de inteligență artificială, tot mai mulți clienți caută autenticitatea și variațiile calde ale unei voci umane reale. Printre companiile importante care au contractat-o prin intermediul platformelor de freelancing se numără chiar și gigantul Apple.

Cu toate că afacerea sa din debara îi aduce independență financiară, cercetătoarea nu intenționează să părăsească agenția spațială și recunoaște că munca la proiectele lunare ale NASA rămâne pasiunea ei de o viață. Recent, ea a început chiar să și câștige premii în industria jocurilor video și a benzilor desenate animate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
Viva.ro
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Fanatik.ro
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Financiarul.ro
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
ObservatorNews.ro
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax.ro
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini
KanalD.ro
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini

Politic

Parteneri
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Fanatik.ro
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online