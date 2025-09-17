Concluzii principale ale studiului

Studiul, realizat de Academia Americană de Neurologie, a urmărit 2.750 de adulți sănătoși cognitiv, cu o vârstă medie de 70 de ani, pe o perioadă de 5,6 ani. Participanții au fost evaluați anual pentru a măsura capacitatea cognitivă.

Cercetarea subliniază importanța somnului pentru sănătatea creierului. Dr. Diego Z. Carvalho, autorul studiului, explică: „Rezultatele noastre se adaugă, de asemenea, la un număr tot mai mare de dovezi care arată că somnul nu este doar despre odihnă – ci și despre rezistența creierului”.

Insomnia cronică este echivalentă cu o îmbătrânire suplimentară de 3,5 ani pentru creier.

14% dintre participanții cu insomnie cronică au prezentat MCI, comparativ cu 10% fără.

Insomnia cronică este asociată cu o reducere a capacității de gândire.

Impactul insomniei cronice

Cercetătorii au observat că persoanele cu insomnie cronică au prezentat un declin mai rapid al abilităților cognitive comparativ cu cei fără. Dr. Carvalho afirmă: „Am observat un declin mai rapid al abilităților de gândire și modificări ale creierului care sugerează că insomnia cronică ar putea fi un semn de avertizare timpurie sau chiar un factor care contribuie la viitoare probleme cognitive”.

Scanările cerebrale ale persoanelor cu insomnie cronică au arătat niveluri mai ridicate de hiperintensități ale substanței albe și plăci amiloide, asociate cu boala Alzheimer.

Asocierea dintre insomnie și declinul cognitiv

Experții subliniază că studiul indică o asociere, nu o cauzalitate directă. Este posibil ca lipsa somnului să fie un semn precoce al neurodegenerării, nu neapărat cauza acesteia.

Dr. Carvalho concluzionează: „Acest lucru întărește importanța tratării insomniei cronice — nu doar pentru a îmbunătăți calitatea somnului, ci și pentru a proteja sănătatea creierului pe măsură ce îmbătrânim”.

Recomandări pentru un somn mai bun

Stabilirea unei rutine constante de somn

Adoptarea unui program regulat de somn ajută corpul să-și sincronizeze ritmul circadian. Acest lucru include:

Ore fixe de culcare și trezire

Evitarea luminilor puternice și a ecranelor înainte de culcare

Renunțarea la cofeină cu câteva ore înainte de somn

Practicarea unor tehnici de relaxare

Ținerea unui jurnal de somn

Un jurnal de somn poate ajuta la identificarea problemelor de somn și a factorilor care influențează calitatea odihnei. Acesta ar trebui să includă:

Durata somnului

Calitatea percepută a somnului

Nivelul de oboseală din timpul zilei

Obiceiuri care ar putea afecta somnul

Crearea unui mediu propice pentru somn

Investiția într-un pat confortabil și într-o pernă adecvată poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului. Este important să:

Alegeți o saltea potrivită pentru poziția de somn și tipul corpului

Selectați perna care oferă cel mai bun suport pentru gât și cap

Asigurați-vă că dormitorul este întunecat, liniștit și răcoros

Aceasta poate fi cauzată de o serie de factori, însă existența unor strategii de tratament eficiente poate face posibilă gestionarea și ameliorarea acestei afecțiuni. Este important ca persoanele care suferă de insomnie să consulte un specialist ca să identifice cauzele și să primească tratament adecvat, evitând complicațiile pe termen lung.

