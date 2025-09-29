Potrivit studiului, românii cu venituri peste medie își planifică, în general, una sau două escapade scurte (city-break-uri de 3 până la 5 zile) în orașe europene și una sau două vacanțe principale. Acestea din urmă sunt, de obicei, fie un sejur estival de 7–10 zile, în destinații cu acces la plajă, fie o călătorie mai amplă în lunile de iarnă, într-o destinație exotică din Asia sau America de Sud.

Vacanțele de durată mai lungă sunt pregătite cu câteva luni în avans. De regulă, turiștii își rezervă vacanțele de vară în perioada martie–mai, iar pe cele de iarnă în intervalul septembrie–noiembrie. Japonia face notă discordantă, fiind o destinație cu vârfuri clare de interes în lunile martie–mai și octombrie–noiembrie, datorită sezonului florilor de cireș și al toamnei japoneze.

Japonia și Vietnam, pe primele locuri în preferințele românilor

În topul celor mai căutate destinații, potrivit celor de la Free Spirit Travel, se află Japonia, urmată de Vietnam, Spania, Grecia, Bali și China. În cazul vacanțelor exotice, majoritatea turiștilor preferă să exploreze în profunzime o singură țară, deplasându-se între mai multe orașe, pentru a cunoaște diferite fațete ale culturii locale sau să combine țări cu afinități culturale sau geografice, precum Japonia și Coreea de Sud, Vietnam, Laos și Cambodgia, Peru și Argentina sau Nepal și Bhutan.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

În privința criteriilor de selecție se remarcă o preferință crescută pentru destinațiile care au culturi diferite de cea europeană, pentru natura spectaculoasă și pentru gastronomia locală. Țări precum Vietnam, Cambodgia, Thailanda sau Peru devin tot mai atractive tocmai datorită peisajelor memorabile și specificului culinar autentic.

„Tot mai mulți turiști vin cu liste clare de restaurante și cafenele descoperite pe social media și ne cer să construim itinerariul în jurul celor mai Instagramabile locuri sau a celor mai ofertante experiențe culinare și culturale din zonă. Unele solicitări sunt extrem de nișate.

Am avut, de exemplu, turiști pasionați de cultura manga sau de arta kintsugi, care au dorit să integreze în traseu ateliere sau librării specializate. În astfel de cazuri, aportul consultanților locali devine esențial. Ei sunt cei care transformă sugestiile într-o călătorie autentică, memorabilă și cu adevărat personalizată”, a spus Alina Deak, co-fondator al unei agenții de turism.

Generația Z caută libertate, iar Generația X vrea confort pentru familie

Comportamentele de consum diferă semnificativ în funcție de generație. Spre exemplu, Generația Z (persoane născute între 1997 și 2012) preferă să-și organizeze singură vacanțele, în special cele scurte, apreciind libertatea și flexibilitatea. Însă, în fața destinațiilor mai complexe, cum sunt Japonia sau Vietnam, chiar și acești turiști aleg variante organizate, pentru că se simt adesea copleșiți de volumul de informații și recomandări contradictorii din mediul online.

Generația Milenialilor (cei născuți între 1981 și 1996) consideră călătoriile o extensie firească a stilului de viață. Preferă turismul de experiență, retreat-urile de reconectare, vacanțele tematice și caută un echilibru între obiectivele culturale clasice și rute mai puțin explorate. Contează pentru ei personalizarea, sustenabilitatea, dar și conținutul „memorabil” pe care îl pot distribui în social media.

Generația X (persoane născute între 1965 și 1980) preferă circuitele culturale și vacanțele de familie, adesea în formule multigeneraționale. Acești turiști își doresc un ritm mai relaxat de călătorie și servicii adaptate familiilor: resorturi cu activități pentru copii, ghidaj personalizat și experiențe educative care pot fi împărtășite de toate vârstele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Un turist din Generația Z va alege, de cele mai multe ori, o experiență dinamică: un Tokyo vibrant, cartiere urbane creative, cafenele concept și un traseu care să-i lase loc de spontaneitate. Un Milenial va căuta poate același Tokyo, dar cu accent pe arhitectură, muzee, piețe locale și gastronomie. Iar un călător din Generația X se va orienta către templele tradiționale, un ryokan liniștit și o experiență culturală profundă.

Recomandări Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

Fiecare își dorește altceva, dar toți vor să simtă că vacanța le aparține. Iar asta presupune să fim foarte atenți și foarte flexibili în felul în care construim călătoria”, încheie Alina Deak.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE