Leurda a fost numită ”Planta mileniului trei” datorită proprietăților și beneficiilor sale pentru organism. Cu un gust foarte asemănător usturoiului, dar cu o prospețime aparte, leurda este numită Allium ursinum sau Usturoiul ursului.

Leurda – proprietăți și beneficii

Leurda se aseamănă cu usturoiul nu doar la gust. Mai multe studii au ajuns la concluzia că are chiar mai multe proprietăți terapeutice decât usturoiul pentru organism. Acest lucru se datorează, se pare, faptului că leurda crește în mod sălbatic, păstrându-și însușirile nealterate.

În Germania, leurda a fost numită ”Planta mileniului trei”, tocmai datorită efectelor sale benefice asupra inimii şi a vaselor de sânge, dar și asupra digestiei, sistemului imunitar şi a celui endocrin.

Leurda – antiseptic și antiviral natural

Leurda conţine carotenoizi, vitaminele A şi C, vitamine din complexul B, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru şi proteine.

Leurdă proaspătă

Această minunată plantă de primăvară are un efect depurativ, detoxifiant, antiseptic, antiviral, antimicrobian și un rol imunomodulator. De asemenea, leurda are asupra organismului o acţiune antihipertensivă, vasodilatatoare periferică, fiind un fluidifiant sangvin şi antiplachetar sangvin.

Leurda se reomandă a se consuma crudă în salate sau preparată în diverse feluri de mâncare. Sucul de leurdă combate reumatismul degenerativ și se obține prin macerarea frunzelor de leurdă, tăiate și puse într-un borcan peste care se pune apă caldă. Macerarea pentru a obține sucul de leurdă durează 4 ore. Se filtrează și se bea imediat.

Scade nivelul colesterelolui

Consumul frecvent de leurdă poate să scadă nivelul colesterolului, să reducă insuficienţa biliară. Poate fi eficientă în ameliorarea unor afecţiuni ale căilor respiratorii superioare, în insomnie, ameţeală și chiar depresie. Este benefică și în cazul unor boli gastrointestinale, dizenterie, paraziţi intestinali.

Câte calorii are leurda

100 de grame de leurdă conțin numai 60 de calorii, reprezentând numai 3.05% din totalul de 2000 de calorii recomandat zilnic unui adult.

Cum arată leurda

Leurda este o plantă de talie mică spre medie, cu frunze cărnoase, de un verde puternic. Ca înălțime, leurda poate atinge 30-50 cm. Leurda are nişte flori mici şi albe.

Leurdă



Plantele de leurdă pot fi confundate cu altele ce au aspect asemănător și care pot fi otrăvitoare, de aceea este bine să cunoaștem foarte bine această plantă înainte de a o consuma.

Modul în care poate fi recunoscută și diferențiată de alte plante toxice este dat exact de asemănarea cu usturoiul. Frecarea frunzelor de leurdă între degete și verificarea mirosului de usturoi poate fi de ajutor. În plus, frunzele de leurdă au tulpină individuală, de culoare verde, iar alte plante asemănătoare provin dintr-o tulpină comună de culori roșiatice-maronii.

Când se găsește leurda

Leurda este o plantă de primăvară și poate fi găsită în lunile aprilie- iunie. Este răspândită în cea mai mare parte a Europei și crește în pădurile cu soluri umede, preferând condiții ușor acide.

Cât costă leurda

Dacă nu ești genul care umblă prin natură sau pur și simplu nu ai aproape o zonă cu pădure în care să găsești leurda pentru a o culege singur, ai alternativa cumpărării acesteia. Cât costă o legătură de leurdă diferă de la an la an, însă de obicei în piețe leurda costă 1-2 lei legătura. Se găsește și leurdă uscată, peste an, prețurile fiind în jurul a 6 lei pentru 20 de grame.

Rețete cu leurdă

Frunzele de leurdă sunt, așadar, foarte gustoase, fiind folosite în prepararea salatelor, a mâncărurilor de post sau cu carne, în supă sau ca ingredient principal pentru un sos care poate fi un substitut pentru pesto în loc de busuioc.

Mâncare de leurdă și ștevie

Mâncarea de leurdă și ștevie este una dintre cele mai apreciate rețete cu leurdă și se pregătește simplu și rapid.

Mâncare de leurdă

Ingrediente:

4 legături de leurdă;

3 legături de ștevie

un ardei gras roșu;

100 ml suc de roșii;

2 cepe;

condimente după gust;

ulei de măsline

Mod de preparare:

Ceapa și ardeiul tăiat după preferințe se călesc ușor în ulei de măsline, apoi se adaugă ștevia și leurda, câteva secunde. Se adaugă sosul se roșii și se mai lasă 4-5 minute la fiert. Se asezonează cu sare și piper după gust. Mâncarea de leurdă și ștevie poate fi consumată ca atare sau ca garnitură alături de o friptură de vită sau de miel.

Sos pesto de leurdă

Dacă iubești sosul pesto, aceasta este o alternativă delicioasă și foarte simplu de preparat. Pentru un gust aparte putem adăuga în rețeta de soso pesto de leurdă și câteva bucățele de miez de nucă.

Sos pesto de leurdă

Ingrediente:

100 g leurdă,

70 g muguri de pin,

60 g ulei de măsline extravirgin

½ linguriță de sare

Mod de preparare:

Adaugă leurda, mugurii de pin și sarea în blender șimixează până se transformă într-o pastă. Adaugă apoi, treptat, uleiul de măsline și sarea. Asta este tot.

Ciorbă de leurdă

Ciorba de leurdă se prepară rapid, este plină de nutrienți, perfectă pentru primăvară.

Ciorbă de leurdă

Ingrediente:

2 legături ceapă verde

10 legături leurdă

un morcov

8-10 ouă de prepeliță (sau 5 ouă de găină)

100 ml smântana

500 ml bors

o legătură marar

sare

2 linguri ulei

Mod de preparare:

Se călește ceapa verde tocată mărunt în aceeași oală în care facem ciorba de leurdă. Apoi se adaugă morcovul ras, iat după 5 minute se toarnă apa. Între timp, ouăle se fierb tari, se curăță și se tăie în două. Păstrăm două ouă de prepeliță sau unul de găină pentru a amesteca cu smântâna și un praf de sare. Peste ceapă și morcovul care fierb se adaugă leurdă spălată și tăiată fâșiuțe.

Separat, punem borșul la fiert, apoi îl adăugăm în oală, peste restul ingredientelor și îl lăsăm să dea în clocot. Se drege apoi cu ou și smântâna amestecând mereu.



Se ia ciorba de leurdă de pe foc, se pune mărarul și se acoperă cu un capac. Se servește cu bucățile de ouă tăite.

Supă cremă de leurdă

Supa cremă de leurdă are un gust delicios, este plină de nutrienți și are o prospețime aparte.

Supă cremă de leurdă

Ingrediente:

1 ceapă mărunțită,

1 lingură ulei de floarea soarelui,

250 g cartofi tăiați în formă de cubulețe,

125 g leurdă tocată mărunt,

1 l supă de legume sau apă,

1 linguriță de bulion,

puțină zeamă de lămaie,

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Călește ceapa, adaugă, apoi, cartofii, amestecă bine, după care adaugă și supa de legume în tigaie. După aproximativ 20 minute, cartofii ar trebui să fie fierți. Adaugă leurda, las-o să fiarbă câteva minute și oprește focul. Folosește blenderul pentru a transforma compoziția în supă cremă. Servește supa asezonată cu sare, piper și zeama de lămâie.

Salată de leurdă

Salata de leurdă poate să fie un deliciu atunci când iubeşti crudităţile şi legumele. Frunzele de leurdă vor merge de minune alături de cartofi fierţi, ouă şi măsline, o combinaţie pe care trebuie să o încerci.

Salată de leurdă

Ingrediente:

1 legătura leurdă

3 roșii mai mari sau mai multe roșii cherry

brânză ricotta sau brânză de vaci

sare după gust

ulei de măsline după gust

oțet balsamic după gust

Mod de preparare:

Salata de leurdă se prepară foarte simplu. Se spală leurda și roșiile, se pun într-un bol, peste care se adaugă restul ingredientelor. Se poate servi simplă sau alături de alte preparate.

Cum conservăm leurda pentru iarnă

Leurdă la borcan

Leurda la borcan este o modalitate delicioasă de a păstra aroma acestei plante și pentru iarnă, fiind una dintre cele mai apreciate rețete cu leurdă.

Leurdă la borcan

Ingrediente:

sare grunjoasă

ulei de măsline

3 linguri miez de nucă

5-6 legături leurdă

Mod de preparare

Leurda se spală și se pune la scurs și la uscat. Miezul de nuci se mărunţeşte cu sucitorul de aluat, cât să nu fie prea mărunt. Leurda uscată foarte bine se taie mărunt și se amestecă bine cu sare grunjoasă și cu miezul de nucă pisat. Cantitatea de nucă este necesară pentru a da aromă conservei.

Se introduce amestecul în borcan și se tasează cu degetele sau cu o lingură. Când s-a umplut borcanul, se pune ulei de măsline extravirgin de cea mai bună calitate pe deasupra și se închide borcanul ermetic. Dacă sunt închise bine, borcanele rezistă până iarna. Se servește în salate, simplă, pe pâine prăjită sau alături de o brânză bună.

Leurdă congelată

O altă metodă de a conserva leurda pentru iarnă este leurda congelată. Chiar dacă este indicat să o consumăm proaspătă pentru a ne bucura pe deplin de calitățile sale nutritive, și leurda congelată aduce un aport de nutreinți, dacă se procedează corect.

În primul rând, este foarte important ca leurda pe care o congelăm să fie foarte proaspătă. Aceasta se spală bine, se pune la zvântat pe prosoape de hârtie. Leurda congelată poate fi întreagă sau mărunțită, după preferințe. Se pune în pungi de congelator, se presează ușor pentru a scoate aerul din pungă și se bagă în raftul de congelare rapidă.

