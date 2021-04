Bogate în nutrienți și gustoase, minunatele verdețuri de primăvară se pot include în alimentație crude sau în diverse rețete culinare delicioase. Iată care sunt cele mai apreciate verdețuri de primăvară de la noi și ce benefcii au

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Lăptuca sau salata verde de grădină

Verdețuri de primăvară – lăptuca

Lăptuca sau Lactuca sativa, așa cum are denumirea științifică, este o plantă legumicolă anuală sau bienală, din familia Asteraceelor. Lăptuca este cultivată îndeosebi ca legumă pentru salate, folosită în stare crudă. Se află printre cele mai apreciate verdețuri de primăvară, dar poate fi găsită tot timpul anului, fiind crescută în atât în grădini, cât și în sere.

Lăptuca este o sursă bună de antioxidanți carotenoizi, cum ar fi beta carotenul, luteina și zeaxantina. Acestea protejează ochii de degenerescența maculară, o afecțiune care poate duce la pierderea parțială a vederii.

Mai mult, lăptuca are în conținut cantități mai mari de fier decât alte salate. Acest nutrient, potrivit studiilor, este esențial pentru crearea de celule roșii din sânge.

Loboda

Verdețuri de primăvară – loboda

Loboda de grădină, de asemenea una dintre cele mai apreciate verdețuri de primăvară, este o plantă anuală a cărei culoare poate fi galbenă, verde sau roșie. Tulpina ajunge la înălțimea de peste 1 metru și are flori foarte mici, de culoare verde sau roșiatică. Loboda se culege cât este încă foarte fragedă, de la începutul lunii aprilie și până la finalul lunii mai.

Loboda conţine vitamina C, vitamina K, calciu, magneziu, fosfor, fier, carotenoizi, proteine, zinc, seleniu, triptofan şi fibre alimentare, toate acestea fiind benefice sănătăţii.

Datorită conţinutului de vitamina K, loboda are proprietăţi în fixarea calciului în organsim. De asemenea, ajută la întărirea vaselor de sânge şi împiedică formarea cheagurilor. Prin conţinutul foarte mare de vitamina C, loboda ajută în regenerarea celulară şi ajută la întărirea sistemului imunitar. Pentru că este bogată în fibre alimentare, loboda ajută în reglarea digestiei, poate preveni constipaţia şi împiedică apariţia hemoroizilor. De asemenea, loboda are acţiune diuretică, depurativă, este remineralizantă, emolientă şi vitaminizantă.

Untișor

Untișor – verdețuri de primăvară

Untișorul se găsește mai ales în pădure, dar și în parcuri și grădini. Numit popular și “salata mielului”, untișorul este popular în România, fiind una dintre cele mai îndrăgite verdețuri de primăvară, alături de leurdă, urzici, lobodă și multe altele.

Untișorul are frunze în formă de inimă, cărnoase, întregi, lucitoare, cu marginile rotunjite, complet lipsite de perișori. La îmbinarea frunzei cu codița care o susține se află bulbi mici, de forma bobului de grâu, prin care planta se înmulțește.

Untișorul are doar 11 calorii la suta de grame și este bogat în antioxidanți și vitamina C. Mai conține vitamina K, vitamina A, vitamine din complexul B, cupru, calciu, potasiu, magneziu și fosfor. Datorită conținutului său de vitamine și minerale, atunci când este introdus în alimentație, untișorul poate proteja împotriva osteoporozei și anemiei. Mai este folosit pentru tratarea indigestiei, alergiilor sau acneei. Despre extractul de sălățică se crede că valoros pentru afecţiuni ale pielii, răni, ulceraţii, hemoroizi.

Spanac

Spanac

Spanacul este printre cele mai cunoscute verdețuri de primăvară, dar care se poate consuma tot timpul anului. Minunatul spanac conține multe vitamine și minerale, esențiale pentru o bună funcționare a organismului.

Vitamina A: Spanacul este o sursă excelentă de carotinoizice ce pot fi transformate în vitamina A.

Vitamina C: Acționează ca un puternic antioxidant și este esențială în sănătatea pielii și a sistemului imunitar.

Vitamina K: Joacă un rol important în coagularea sângelui.

Acid folic: Cunoscut și sub numele de vitamina B9, acesta este esențial pentru femeile însărcinate, contribuind la funcționarea normală a celulelor și creșterea țesuturilor.

Fier: Spanacul are un conținut ridicat de fier, mai exact 2,7 grame la 100 de grame de spanac. Fierul este un mineral care ajută la formarea hemoglobinei și furnizează oxigen țesuturilor.

Calciu: este, de asemenea foarte important pentru organism. Calciul este esențial pentru sănătatea oaselor și este folosit de organism pentru sănătatea sistemului nervos, a inimii și mușchilor.

Urzici – printre cele mai sănătoase verdețuri de primăvară

Urzici- verdețuri de primăvară

Urzicile sunt unele dintre cele mai sănătoase veredețuri de primăvară, plante medicinale benefice pentru organism datorită conținutului ridicat de vitamina A, B2, C, K, acid acetic, acid formic și săruri minerale.

Deși urzici se găsesc o lungă perioadă de timp, bune de consum sunt doar primăvara, când sunt crude și fragede.

Se găsesc ușor pe aproape tot globul, în special pe locurile fertilizate cu gunoi de grajd și sunt folosite de sute de ani în scopuri alimentare, în diferite mâncăruri, sau în stare uscată, în scopuri medicinale, pentru ceaiuri.

Despre urzici se spune în popor că ”schimbă sângele” și asta tocmai datorită aportului de vitamine și minerale pe care îl aduc organismului. Urzicile sunt o sursă excelentă de proteine, fier sau minerale. Este o plantă bogată și în siliciu, magneziu şi potasiu. Conţine un număr mare de aminoacizi, este bogată în vitaminele B2, K şi C şi betacaroten. Este indicată pentru detoxificare şi pentru regenerarea organismului.

Verdețuri de primăvară – leurda

Leurda

Leurda este o plantă de primăvară și poate fi găsită în lunile aprilie- iunie. Este răspândită în cea mai mare parte a Europei și crește în pădurile cu soluri umede, preferând condiții ușor acide.

Leurda se aseamănă cu usturoiul nu doar la gust. Mai multe studii au ajuns la concluzia că are chiar mai multe proprietăți terapeutice decât usturoiul pentru organism. Acest lucru se datorează, se pare, faptului că leurda crește în mod sălbatic, păstrându-și însușirile nealterate.

Printre cele mai gustoase verdețuri de primăvară, leurda conţine carotenoizi, vitaminele A şi C, vitamine din complexul B, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru şi proteine.

Ceapa verde

Ceapa verde

Ceapa verde are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Ceapa verde este, deci, bogată în vitamine și minerale, tonifiantă și gustoasă în același timp. Este considerată una dintre cele mai iubite verdețuri de primăvară, însă este folosită crudă și în diverse rețete pe tot parcursul anului.

Ridichi

Verdețuri de primăvară – ridichi

Alături de ceapă verde, spanac și lobodă, ridichile sunt unele dintre cele mai îndrăgite plante de primăvară. Ridichea este o legumă rădăcinoasă cultivată și consumată peste tot în lume.

Ridichile conțin carbohidrați, zaharuri, fibre dietetice, proteine ​​și chiar unele grăsimi și fluor. În plus, ridichile conțin diferite vitamine solubile în apă (B1, B2, B3, B5, B6, B9 și C) și minerale (calciu, fier, magneziu, zinc mangan, potasiu și fosfor). Dincolo de asta, s-a constatat că ridichea are compuși bioactivi unici, recunoscuți recent pentru beneficiile aduse sănătății.

În medicina populară indiană, ridichea este folosită ca remediu natural pentru tratamentul multor boli precum icter, pietre la fiere, boli ale ficatului, prolaps rectal, indigestie și alte dureri gastrice.

Rucola

Rucola

Rucola este cunoscută în România drept voinicică și a devenit în ultimii ani printre cele mai populare verdețuri de primăvară, fiind utilizată totuși pe tot parcursul anului. În ciuda faptului că multă lume o confundă cu păpădia, cele două sunt plante diferite.

Săracă în calorii, rucola are o compoziţie complexă din punct de vedere nutriţional. Este o sursă importantă de vitamine (A, C, K, folat), minerale, beta-caroten şi anumiţi compuşi chimici cu rol antiinflamator.Datorită conținutului ridicat de vitamine și minerale, rucola are multiple beneficii pentru sănătate.

Chiar dacă frunzele de rucola și păpădie arată foarte asemănător, cele două sunt plante diferite. Chiar și așa, ambele au valori nutriționale importante și pot fi folosite în salate și alte preparate culinare.

Verdețuri de primăvară hrănitoare – Ștevia

Ștevia

Ștevia se numără și ea printre cele mai cunoscute și hrănitoare verdețuri de primăvară de la noi. Frunzele de ștevie se consumă crude în salate, dar și gătite în ciorbe, mâncăruri cu carne. De asemenea, sarmalele se împăturesc în frunze de ștevie, care dau preparatului un gust deosebit.

Ștevia este detoxifiantă și stimulează energia mentală și fizică, fiind totodată o barieră împotriva bacteriilor care provoacă cariile dentare.

