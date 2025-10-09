Începând cu ora 18.30, spectatorii vor putea urmări filmul original Disney, dublat în limba română, pe un ecran LED de mari dimensiuni. În același timp, Orchestra Simfonică Valahia, formată din 52 de muzicieni, va interpreta live coloana sonoră premiată, sub conducerea dirijorului Andrei Ștefan Racu.

Spectacolul va reuni talente remarcabile pe scenă. Armand Calotă va da voce Duhului, Ana Cebotari va interpreta rolul lui Jasmine, Silvian Vâlcu va fi Aladdin, iar Lucian Ghimiși va fi povestitorul. Această combinație de film, muzică și interpretare live promite o experiență rară în România.

Armand Calotă, vocea Duhului în versiunea românească, a declarat: „Îi invităm pe spectatorii mari și mici să pășească în această lume de poveste și să se bucure, timp de aproape două ore, de magia muzicii live, de interpretarea artiștilor care au dat glas personajelor în limba română și, bineînțeles, de proiecția filmului de animație.”

Cu o durată de aproximativ 120 de minute, incluzând o pauză, spectacolul se adresează întregii familii. Calotă a adăugat: „E un spectacol care se adresează oricărei categorii de vârstă. Fie că ai 7 sau 70 de ani, te vei bucura de el în egală măsură. Disney are darul de a atinge sufletul oricui.”

Biletele pentru acest eveniment unic sunt disponibile pe iabilet.ro. În prezent, există o ofertă specială „Back to School” cu prețuri reduse.

