O veste bună anunțată chiar de Ziua luptei împotriva cancerului de sân

Medicul și europarlamentarul Tudor Ciuhodaru a făcut un anunț important pe Facebook: româncele au acum acces gratuit la tomosinteza sânului, cea mai modernă metodă de depistare a cancerului mamar.

„Am reușit. De Ziua luptei împotriva cancerului de sân am o veste bună pentru toate doamnele și domnișoarele din România. Acum puteți beneficia gratuit de cea mai modernă metodă de depistare a cancerului de sân. Depistat precoce, cancerul de sân e vindecabil”, a transmis Ciuhodaru.

Tomosinteza, mamografia 3D care poate salva vieți

Noua metodă, cunoscută și sub numele de mamografie 3D, oferă imagini detaliate și poate detecta leziunile încă din faze incipiente. Procedura este non-invazivă și nedureroasă.

„Este cea mai modernă metodă de diagnostic a cancerului de sân și va fi asigurată gratuit”, a subliniat europarlamentarul.

Tomosinteza creează imagini 3D ale sânului, din mai multe unghiuri

Reduce riscul ca tumorile să fie „ascunse” de țesutul mamar dens

Este mai precisă decât mamografia 2D și crește șansele de depistare precoce

Cancerul de sân, boala care face ravagii în România

În țara noastră, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei. Datele oficiale arată o realitate dramatică: la fiecare trei ore, o femeie moare din cauza acestei boli nediagnosticate la timp.

Doar în 2022, 3.144 de românce și-au pierdut viața din cauza cancerului mamar.

8.981 cazuri noi și aproximativ 3.244 de decese sunt înregistrate anual

80% dintre cazuri sunt diagnosticate târziu, în stadii avansate

depistat în faze incipiente, șansele de supraviețuire cresc considerabil

Ciuhodaru a amintit și de recomandările internaționale:

prima mamografie la 35 de ani

screening anual după 40 de ani

ecografie pentru femeile tinere

Pe lângă controale regulate, femeile sunt îndemnate să facă autoexaminări lunare și să adopte un stil de viață sănătos: sport, alimentație echilibrată, reducerea consumului de alcool și limitarea hormonilor.

Sănătatea se tratează cu măsuri concrete

Tudor Ciuhodaru a subliniat că acest pas face parte din planul de luptă împotriva cancerului elaborat în comisia BECA a Parlamentului European.

„Toate femeile din România ar trebui să știe asta. Sănătatea se tratează cu măsuri concrete”, a conchis el.

În fiecare an, pe 1 octombrie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului de sân. Această zi are rolul de a atrage atenția asupra importanței prevenției, a controalelor regulate și a diagnosticării precoce. Campaniile organizate în întreaga lume reamintesc femeilor că depistarea la timp poate face diferența dintre viață și moarte.

