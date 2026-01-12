Ce elemente include jucăria

Păpușa este concepută astfel încât să-i încurajeze pe copii să se joace cu păpuși care reflectă lumea din jurul lor. Potrivit Mattel, scopul păpușii este ca mai mulți copii să se regăsească în jucăriile cu care se joacă și să fie normalizate diferențele dintre ei.

Autismul este o formă de neurodivergență care influențează modul în care oamenii percep și interacționează cu societatea. Deși caracteristicile autismului variază în funcție de individ, se consideră că mai mult de un copil din o sută este autist, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Noua păpușă a fost creată în colaborare cu organizația americană Autistic Self Advocacy Network și include elemente inspirate din experiențele unor copii cu autism.

Privirea păpușii este ușor orientată lateral, reflectând modul în care unele persoane autiste evită contactul vizual direct. Are încheieturi complet flexibile, permițând mișcări repetitive, care ajută unele persoane cu autism să proceseze informații senzoriale sau să exprime entuziasm.

Un fidget spinner o ajută să reducă stresul

De asemenea, are un fidget spinner (roz, desigur) pe deget care o ajută să reducă stresul, poartă căști (roz) cu anulare a zgomotului pentru a reduce supraîncărcarea senzorială și are și o tabletă (da, ați ghicit, roz) cu butoane de comunicare alternativă.

Ținuta este concepută pentru confort senzorial, cu o rochie lejeră de culoare mov și pantofi cu talpă plată, menite să reducă disconfortul și să ofere stabilitate.

Păpuși cu diverse dizabilități

Reprezentanții companiei au declarat că designul a fost realizat în urma consultării comunității persoanelor cu autism, cu atenție asupra faptului că această condiție se manifestă diferit de la o persoană la alta și nu este întotdeauna vizibilă.

Jamie Cygielman, directorul global al diviziei de păpuși de la Mattel, a declarat că aceasta este cea mai recentă extindere a angajamentului companiei față de reprezentare și incluziune.

„Barbie s-a străduit întotdeauna să reflecte lumea pe care copiii o văd și posibilitățile pe care și le imaginează și suntem mândri să prezentăm prima noastră păpușă Barbie autistă, ca parte a acestei activități continue”, a spus ea. Păpușa „ajută la extinderea conceptului de incluziune și nu numai, deoarece fiecare copil merită să se vadă în Barbie”, a adăugat ea.

În ultimii ani, Mattel a introdus în gama Barbie păpuși cu diverse dizabilități sau afecțiuni, inclusiv modele cu sindrom Down, proteze, vitiligo, deficiențe de vedere sau auz, precum și personaje care folosesc scaun rulant.