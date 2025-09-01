Oamenii care iau aspirină pentru a reduce riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale ar putea beneficia mai mult dacă ar trece la acest medicament alternativ, conform unui studiu recent publicat în The Lancet, relatează The Times.

Cercetătorii au descoperit că trecerea la clopidogrel reduce riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau deces cu 14% comparativ cu aspirina. Echipa internațională, care include oameni de știință de la Imperial College London, a concluzionat că există argumente solide pentru ajustarea recomandărilor medicale.

Boala coronariană afectează 2,3 milioane de persoane în Marea Britanie, fiind cel mai frecvent tip de boală cardiacă diagnosticată. Aceasta apare când arterele inimii se îngustează din cauza acumulării de aterom. Îngustarea poate cauza angină pectorală, iar o blocare completă poate duce la un atac de cord.

Cercetătorii au analizat șapte studii cu 28.982 de pacienți cardiaci care au luat clopidogrel sau aspirină. După o medie de 5,5 ani, pacienții care au luat clopidogrel au avut o probabilitate cu 14% mai mică de a suferi un atac de cord, un accident vascular cerebral sau de a deceda din cauze cardiace.

Chiar și pacienții care teoretic nu ar fi trebuit să răspundă la clopidogrel din cauza factorilor genetici sau clinici au beneficiat mai mult de acesta decât de aspirină. Analiza a arătat că riscul de sângerare majoră nu a fost mai mare pentru clopidogrel. S-au înregistrat 256 de decese sau incidente de sângerare majoră în grupul tratat cu clopidogrel și 279 în grupul tratat cu aspirină.

Aspirina nu se ia din proprie inițiativă dacă nu ai avut un infarct sau un accident vascular cerebral. Administrarea fără recomandarea medicului poate provoca hemoragii digestive. Doar medicul stabilește doza și necesitatea tratamentului.

