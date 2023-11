Conjugarea verbului a plăcea

Pentru a ne lămuri în privința variantei corecte dintre cele două care sunt foarte des utilizate – „mi-ar plăcea” sau „mi-ar place” – este bine să vedem cum se face conjugarea verbului a plăcea.

Prezent

eu plac

tu placi

el/ea place

noi plăcem

voi plăceți

ei/ele plac

Conjunctiv prezent

eu (să) plac

tu (să) placi

el/ea (să) placă

noi (să) plăcem

voi (să) plăceți

ei/ele (să) placă

Imperfect

eu plăceam

tu plăceai

el/ea plăcea

noi plăceam

voi plăceați

ei/ele plăceau

Perfect simplu

eu plăcui

tu plăcuși

el/ea plăcu

noi plăcurăm

voi plăcurăți

ei/ele plăcură

Mai mult ca perfectul

eu plăcusem

tu plăcuseși

el/ea plăcuse

noi plăcuserăm

voi plăcuserăți

ei/ele plăcuseră

Conjunctiv perfect

eu să fi plăcut

tu să fi plăcut

el/ea să fi plăcut

noi să fi plăcut

voi să fi plăcut

ei/ele să fi plăcut

Condițional prezent

eu aș plăcea

tu ai plăcea

el/ea ar plăcea

noi am plăcea

voi ați plăcea

ei/ele ar plăcea

Condițional perfect

eu aș fi plăcut

tu ai fi plăcut

el/ea ar fi plăcut

noi am fi plăcut

voi ați fi plăcut

ei/ele ar fi plăcut

Perfectul compus

eu am plăcut

tu ai plăcut

el/ea a plăcut

noi am plăcut

voi ați plăcut

ei/ele au plăcut

Viitor

eu voi plăcea

tu vei plăcea

el/ea va plăcea

noi vom plăcea

voi veți plăcea

ei/ele vor plăcea

Recomandări INTERVIU. Drumul de la rebel la resemnat. Ce spune medicul care a prevăzut decăderea Spitalului Witting din București: „Să nu ne lăsăm manipulați, asta e responsabilitatea noastră, ca români”

Viitor anterior

eu voi fi plăcut

tu vei fi plăcut

el/ea va fi plăcut

noi vom fi plăcut

voi veți fi plăcut

ei/ele vor fi plăcut

Mi-ar plăcea sau mi-ar place – cum se scrie corect

Așadar, dacă nu e deja evident, forma corectă este ”mi-ar plăcea”, nu ”mi-ar place”, chiar dacă cea din urmă este foarte frecvent folosită. Explicația pentru acest lucru este una simplă și anume: verbele „a plăcea”, la fel ca „a părea”, „a tăcea”, „a cădea”, face parte din categoria verbelor la conjugarea a II-a (adică au terminația –ea). Condiţionalul optativ se formează din auxiliarul a avea, în acest caz ar, şi infinitiv, iar infinitivul este a plăcea, nicidecum a place.

Exemple

Mi-ar plăcea să călătoresc în Japonia și să descopăr frumusețea culturală a acestei țări.

Cred că mi-ar plăcea să petrec mai mult timp în natură, explorând păduri și munți.

Mereu m-am gândit că mi-ar plăcea să învăț o limbă străină pentru a comunica cu oameni din diverse culturi.

Îmi zic adesea că mi-ar plăcea să particip la un curs de gătit pentru a îmbunătăți abilitățile mele culinare.

Mi-ar plăcea să petrec o zi întreagă citind cărți într-o bibliotecă liniștită.

Mi-ar plăcea să fiu implicat într-un proiect caritabil și să contribui la binele comunității mele.

Recomandări Cei mai periculoși 10 criminali care sunt liberi printre noi. Poliția Română îi caută, cum au reuşit să dispară

Exemple de formulări greșite

Mi-ar place să vizitez Parisul în curând și să descopăr farmecul său cultural.

Aș vrea să încep să practic yoga mai des, mi-ar place să experimentez beneficiile pentru minte și corp.

Mi-ar place să găsesc mai mult timp pentru hobby-urile mele creative, cum ar fi pictura și scrierea.

Într-o zi, mi-ar place să am propria grădină cu flori și legume proaspete.

Participarea la un curs de fotografie este în planurile mele pentru că mi-ar place să captuez momente speciale în imagini.

Mi-ar place să explorez tradițiile culinare ale diferitelor țări și să învăț să gătesc diverse preparate.

Descoperă cum se scrie corect și care sunt cele mai frecvente greșeli gramaticale.

Când se folosește cratima

Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima leagă

Cuvinte pronunțate fără pauză; anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

Recomandări SONDAJ Părerea dvs. contează pentru noi! Ajutați-ne să îmbunătățim experiența de pe Libertatea.ro

Cratima desparte

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima se folosește la

Scrierea cuvintelor compuse;

Scrierea pronumelui personal forma neaccentuată;

Înaintea unui cuvânt; La sfârșitul unui cuvânt; Intercalat; Scrierea pronumelui reflexiv; Scrierea formelor scurte ale verbului a fi; Contopirea într-o silabă a două cuvinte.

Sursă foto – 123rf.com