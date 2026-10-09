Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă

Murăturile asortate ocupă un loc aparte printre conservele pregătite toamna și sunt foarte îndrăgite în multe familii. În același borcan se întâlnesc gogonele, castraveți, conopidă, ardei, morcovi și, după preferință, pepeni verzi mici sau bucăți de varză. Rezultatul este un amestec delicios, numai bun lângă fripturi, tocănițe, fasole, cartofi sau mâncărurile mai consistente din timpul iernii. Află, așadar, cum se pun murături asortate și cum poți adapta rețeta după preferințe.

Ce legume să alegi pentru murăturile asortate

Un borcan cu murături asortate poate fi pregătit în multe feluri, în funcție de legumele disponibile și de preferințele familiei. Gogonelele, castraveții și conopida formează baza cea mai cunoscută, iar morcovii, conopida, ardeii și țelina completează amestecul.

Pentru un butoi sau un vas mai mare se pot adăuga pepeni verzi mici, căpățâni mici de varză sau sferturi de varză. Guliile, napii și ridichile de iarnă sunt și ele potrivite, dacă sunt tăiate în bucăți care se pot pătrunde ușor.

Indiferent de combinație, legumele trebuie să fie tari, sănătoase și fără porțiuni lovite.

Castraveții potriviți sunt mici sau mijlocii, cu coaja tare și cât mai puține semințe mari și dezvoltate. Gogonelele se aleg verzi sau ușor pârguite, dar încă ferme. Conopida trebuie să aibă buchețele compacte și albe, fără pete, iar ardeii să fie cărnoși și sănătoși.

Pepenii pentru murat sunt mici, cu coaja tare și miezul încă ferm. Un pepene bine copt, dulce și zemos, se poate înmuia în timpul fermentării. Dacă nu găsești pepenași care să încapă întregi în borcan, poți folosi un pepene mai mare, tăiat în felii late, cu condiția să nu fie foarte copt.

Rețetă de murături asortate

Murături asortate pentru iarnă

Ingrediente pentru un borcan de aproximativ 10 litri

Cantitățile pot fi adaptate în funcție de forma și dimensiunea legumelor. Important este ca borcanul să fie umplut bine, fără ca ingredientele să fie strivite.

Pentru murături:

1,5-2 kilograme de gogonele;

1 kilogram de castraveți mici;

o conopidă de aproximativ 700-800 de grame;

un pepene verde mic sau câteva felii groase de pepene necopt;

o jumătate de varză;

3-4 ardei capia, gogoșari sau ardei grași;

3-4 morcovi;

o rădăcină mică de țelină;

câteva tulpini și frunze de țelină;

2 rădăcini de hrean;

o căpățână de usturoi;

4-6 tulpini de mărar uscat, cu flori și semințe;

1-2 ardei iuți, opțional;

o lingură de boabe de piper;

o lingură de semințe de muștar, opțional;

câteva crenguțe de cimbru, opțional;

2-3 frunze de vișin sau de viță-de-vie, opțional.

Pentru saramură:

aproximativ 5 litri de apă;

150 de grame de sare pentru murături.

Cantitatea de saramură necesară depinde de cât de bine este umplut borcanul. Este util să pregătești puțin mai mult lichid decât crezi că vei folosi. Saramura rămasă poate fi păstrată pentru scurt timp într-un recipient curat, în cazul în care nivelul din borcan trebuie completat.

Ce sare se folosește la murături

Pentru această rețetă se pregătește o saramură din 30 de grame de sare la un litru de apă.

Poți folosi sare specială pentru murături sau o sare simplă. Sarea grunjoasă neiodată este folosită în mod tradițional.

În murăturile fermentate, sarea nu are numai rol de gust. Ea influențează felul în care se desfășoară fermentarea și ajută legumele să își păstreze textura. Din acest motiv, cantitatea nu se reduce la întâmplare.

Cum pregătești borcanul pentru murături asortate

Borcanul se spală bine cu apă caldă și detergent de vase, apoi se clătește din abundență. Poate fi opărit înainte de folosire, împreună cu capacul și cu greutatea care va ține legumele sub saramură.

Verifică atent gura borcanului. O margine ciobită poate împiedica așezarea corectă a capacului. Dacă folosești un vas din ceramică sau o găleată alimentară, asigură-te că este destinată păstrării alimentelor și că nu are fisuri.

Așază borcanul pe o tavă sau într-un lighean puțin adânc. În primele zile, fermentarea poate ridica nivelul saramurii, iar o parte din lichid se poate revărsa.

Pregătirea legumelor

Spală toate legumele sub jet de apă rece. Castraveții se freacă ușor cu mâna sau cu o perie curată, mai ales dacă au pământ în jurul codiței.

Gogonelele mici se lasă întregi. Cele mari pot fi crestate ușor în apropierea codiței, pentru ca saramura să ajungă mai ușor în interior. Nu folosi gogonele crăpate sau lovite.

Conopida se desface în buchețele potrivite. Bucățile foarte mici se pot sfărâma, iar cele prea mari se pătrund mai greu. Cotorul sănătos poate fi curățat de partea exterioară și tăiat în bastonașe, este crocant și poate fi murat împreună cu restul conopidei.

Morcovii se curăță și se taie în rondele groase sau bastonașe. Țelina se curăță de coajă și se taie în felii. Ardeii mici pot fi lăsați întregi și înțepați în câteva locuri, iar cei mari se taie în sferturi sau fâșii late.

Varza se taie în bucăți mari. Păstrează o parte din cotor la fiecare bucată, pentru ca frunzele să nu se desprindă în borcan.

Pepenele mic se spală foarte bine, insistând asupra cojii, apoi se înțeapă în mai multe locuri cu o frigăruie sau cu vârful unui cuțit. Dacă pepenele este tăiat, feliile trebuie să fie suficient de groase pentru a nu se rupe în timpul fermentării.

Hreanul se curăță și se taie în bastonașe lungi. Usturoiul se desface în căței, care se pot lăsa întregi. Frunzele de țelină, mărarul și celelalte verdețuri se spală cu grijă și se lasă la scurs.

Cum poți adapta rețeta de murături asortate după preferințe

Proporțiile dintre legume pot fi schimbate ușor, în funcție de ce îți place și de ce găsești în piață. Dacă preferi gogonelele, acestea pot ocupa cea mai mare parte a borcanului, iar conopida, morcovii și ardeii pot fi folosiți pentru a completa spațiile. Poți renunța la varză sau la pepenele verde și poți adăuga mai mulți castraveți, gulii ori bucăți de țelină.

Și condimentele pot fi alese după gust. Pentru murături mai aromate, pune mai mult usturoi, țelină și mărar, iar pentru o iuțeală pronunțată adaugă hrean și ardei iute. Dacă preferi un gust mai delicat, limitează-te doar la mărar, câțiva căței de usturoi și câteva boabe de piper.

Indiferent de combinația aleasă, păstrează aceeași proporție pentru saramură și taie legumele mai tari în bucăți potrivite, astfel încât să se mureze într-un timp apropiat de celelalte.

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Cum se așază legumele în borcan

Pune pe fundul borcanului câteva tulpini de mărar, o parte din frunzele de țelină, două-trei bastonașe de hrean și câțiva căței de usturoi. Adaugă câteva boabe de piper și de muștar.

Așază apoi legumele mai mari și mai grele: pepenele, gogonelele mari și bucățile de varză. Acestea formează o bază stabilă. Spațiile dintre ele se completează cu castraveți, conopidă, morcovi și felii de țelină.

Continuă să alternezi legumele, astfel încât să nu rămână goluri foarte mari. Borcanul trebuie umplut bine, dar ingredientele nu se presează atât de tare încât să se crape sau să se zdrobească.

Ardeii, gogoșarii și buchețelele de conopidă pot fi așezate în partea de sus, unde vor fi mai ușor de scos. Dacă folosești un ardei iute, pune-l la mijlocul borcanului. Astfel, iuțeala se va răspândi în saramură. Pentru un gust mai intens, ardeiul poate fi crestat.

Împarte mărarul, țelina, usturoiul și hreanul între straturile de legume. În acest fel, aroma lor se distribuie mai uniform. Păstrează câteva tulpini de mărar și două bastonașe de hrean pentru partea de sus.

Lasă câțiva centimetri liberi până la gura borcanului. Legumele nu trebuie să ajungă până sub capac, deoarece saramura își poate mări volumul în timpul fermentării.

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Cum se prepară saramura pentru murături asortate

Măsoară apa și pune-o într-o oală încăpătoare. Adaugă câte 30 de grame de sare pentru fiecare litru. Pentru cinci litri de apă sunt necesare 150 de grame de sare. Dacă este nevoie să crești cantitatea de apă, crește-o și pe cea de sare.

Încălzește apa și amestecă până când sarea s-a dizolvat complet. Saramura nu trebuie fiartă mult, este suficient să ajungă la punctul de fierbere și să nu mai aibă cristale de sare pe fundul oalei.

Las-o să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Turnată foarte fierbinte peste castraveți și conopidă, saramura le poate afecta textura. În plus, fermentarea începe mai bine când legumele nu sunt opărite.

Dacă folosești apă de la robinet cu miros puternic de clor, o poți fierbe și răci înainte de pregătirea saramurii sau poți alege apă filtrată. Apa trebuie să aibă un gust plăcut, deoarece va deveni lichidul în care se păstrează toate legumele.

Toarnă saramura încet, până când acoperă complet conținutul. Mișcă ușor borcanul sau introdu o spatulă curată pe lângă margine, fără să zdrobești legumele, pentru a elibera bulele mari de aer rămase între ele. Completează apoi cu saramură.

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Cum menții legumele sub saramură

Toate ingredientele trebuie să rămână sub nivelul lichidului. Bucățile de conopidă, frunzele de țelină și condimentele au tendința să se ridice la suprafață, unde intră în contact cu aerul.

Deasupra legumelor poate fi așezată o greutate specială pentru fermentare, o farfurioară care încape în vas sau un dispozitiv din plastic alimentar. În borcanele cu gura mai îngustă, două-trei bastonașe de hrean așezate în cruce pot ține legumele mai mari în loc.

Saramura trebuie să depășească legumele cu aproximativ doi-trei centimetri. Dacă nivelul scade, completează cu saramură pregătită în aceeași proporție, nu cu apă simplă. Apa ar dilua concentrația de sare din borcan.