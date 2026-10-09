Susține Susține

Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Murături asortate la borcan
Murături asortate la borcan
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Murăturile asortate ocupă un loc aparte printre conservele pregătite toamna și sunt foarte îndrăgite în multe familii. În același borcan se întâlnesc gogonele, castraveți, conopidă, ardei, morcovi și, după preferință, pepeni verzi mici sau bucăți de varză. Rezultatul este un amestec delicios, numai bun lângă fripturi, tocănițe, fasole, cartofi sau mâncărurile mai consistente din timpul iernii. Află, așadar, cum se pun murături asortate și cum poți adapta rețeta după preferințe.

Cuprins:

Ce legume să alegi pentru murăturile asortate

Un borcan cu murături asortate poate fi pregătit în multe feluri, în funcție de legumele disponibile și de preferințele familiei. Gogonelele, castraveții și conopida formează baza cea mai cunoscută, iar morcovii, conopida, ardeii și țelina completează amestecul.

Pentru un butoi sau un vas mai mare se pot adăuga pepeni verzi mici, căpățâni mici de varză sau sferturi de varză. Guliile, napii și ridichile de iarnă sunt și ele potrivite, dacă sunt tăiate în bucăți care se pot pătrunde ușor.

Indiferent de combinație, legumele trebuie să fie tari, sănătoase și fără porțiuni lovite.

Castraveții potriviți sunt mici sau mijlocii, cu coaja tare și cât mai puține semințe mari și dezvoltate. Gogonelele se aleg verzi sau ușor pârguite, dar încă ferme. Conopida trebuie să aibă buchețele compacte și albe, fără pete, iar ardeii să fie cărnoși și sănătoși.

Pepenii pentru murat sunt mici, cu coaja tare și miezul încă ferm. Un pepene bine copt, dulce și zemos, se poate înmuia în timpul fermentării. Dacă nu găsești pepenași care să încapă întregi în borcan, poți folosi un pepene mai mare, tăiat în felii late, cu condiția să nu fie foarte copt.

Rețetă de murături asortate

Murături asortate pentru iarnă
Murături asortate pentru iarnă

Ingrediente pentru un borcan de aproximativ 10 litri

Cantitățile pot fi adaptate în funcție de forma și dimensiunea legumelor. Important este ca borcanul să fie umplut bine, fără ca ingredientele să fie strivite.

Pentru murături:

  • 1,5-2 kilograme de gogonele;
  • 1 kilogram de castraveți mici;
  • o conopidă de aproximativ 700-800 de grame;
  • un pepene verde mic sau câteva felii groase de pepene necopt;
  • o jumătate de varză;
  • 3-4 ardei capia, gogoșari sau ardei grași;
  • 3-4 morcovi;
  • o rădăcină mică de țelină;
  • câteva tulpini și frunze de țelină;
  • 2 rădăcini de hrean;
  • o căpățână de usturoi;
  • 4-6 tulpini de mărar uscat, cu flori și semințe;
  • 1-2 ardei iuți, opțional;
  • o lingură de boabe de piper;
  • o lingură de semințe de muștar, opțional;
  • câteva crenguțe de cimbru, opțional;
  • 2-3 frunze de vișin sau de viță-de-vie, opțional.
  • Pentru saramură:
  • aproximativ 5 litri de apă;
  • 150 de grame de sare pentru murături.

Cantitatea de saramură necesară depinde de cât de bine este umplut borcanul. Este util să pregătești puțin mai mult lichid decât crezi că vei folosi. Saramura rămasă poate fi păstrată pentru scurt timp într-un recipient curat, în cazul în care nivelul din borcan trebuie completat.

Ce sare se folosește la murături

Pentru această rețetă se pregătește o saramură din 30 de grame de sare la un litru de apă.

Poți folosi sare specială pentru murături sau o sare simplă. Sarea grunjoasă neiodată este folosită în mod tradițional.

În murăturile fermentate, sarea nu are numai rol de gust. Ea influențează felul în care se desfășoară fermentarea și ajută legumele să își păstreze textura. Din acest motiv, cantitatea nu se reduce la întâmplare.

Cum pregătești borcanul pentru murături asortate

Borcanul se spală bine cu apă caldă și detergent de vase, apoi se clătește din abundență. Poate fi opărit înainte de folosire, împreună cu capacul și cu greutatea care va ține legumele sub saramură.

Verifică atent gura borcanului. O margine ciobită poate împiedica așezarea corectă a capacului. Dacă folosești un vas din ceramică sau o găleată alimentară, asigură-te că este destinată păstrării alimentelor și că nu are fisuri.

Așază borcanul pe o tavă sau într-un lighean puțin adânc. În primele zile, fermentarea poate ridica nivelul saramurii, iar o parte din lichid se poate revărsa.

Pregătirea legumelor

Spală toate legumele sub jet de apă rece. Castraveții se freacă ușor cu mâna sau cu o perie curată, mai ales dacă au pământ în jurul codiței.

Gogonelele mici se lasă întregi. Cele mari pot fi crestate ușor în apropierea codiței, pentru ca saramura să ajungă mai ușor în interior. Nu folosi gogonele crăpate sau lovite.

Conopida se desface în buchețele potrivite. Bucățile foarte mici se pot sfărâma, iar cele prea mari se pătrund mai greu. Cotorul sănătos poate fi curățat de partea exterioară și tăiat în bastonașe, este crocant și poate fi murat împreună cu restul conopidei.

Morcovii se curăță și se taie în rondele groase sau bastonașe. Țelina se curăță de coajă și se taie în felii. Ardeii mici pot fi lăsați întregi și înțepați în câteva locuri, iar cei mari se taie în sferturi sau fâșii late.

Varza se taie în bucăți mari. Păstrează o parte din cotor la fiecare bucată, pentru ca frunzele să nu se desprindă în borcan.

Pepenele mic se spală foarte bine, insistând asupra cojii, apoi se înțeapă în mai multe locuri cu o frigăruie sau cu vârful unui cuțit. Dacă pepenele este tăiat, feliile trebuie să fie suficient de groase pentru a nu se rupe în timpul fermentării.

Hreanul se curăță și se taie în bastonașe lungi. Usturoiul se desface în căței, care se pot lăsa întregi. Frunzele de țelină, mărarul și celelalte verdețuri se spală cu grijă și se lasă la scurs.

Cum poți adapta rețeta de murături asortate după preferințe

Proporțiile dintre legume pot fi schimbate ușor, în funcție de ce îți place și de ce găsești în piață. Dacă preferi gogonelele, acestea pot ocupa cea mai mare parte a borcanului, iar conopida, morcovii și ardeii pot fi folosiți pentru a completa spațiile. Poți renunța la varză sau la pepenele verde și poți adăuga mai mulți castraveți, gulii ori bucăți de țelină.

Și condimentele pot fi alese după gust. Pentru murături mai aromate, pune mai mult usturoi, țelină și mărar, iar pentru o iuțeală pronunțată adaugă hrean și ardei iute. Dacă preferi un gust mai delicat, limitează-te doar la mărar, câțiva căței de usturoi și câteva boabe de piper.

Indiferent de combinația aleasă, păstrează aceeași proporție pentru saramură și taie legumele mai tari în bucăți potrivite, astfel încât să se mureze într-un timp apropiat de celelalte.

Află mai multe despre ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase

Cum se așază legumele în borcan

Pune pe fundul borcanului câteva tulpini de mărar, o parte din frunzele de țelină, două-trei bastonașe de hrean și câțiva căței de usturoi. Adaugă câteva boabe de piper și de muștar.

Așază apoi legumele mai mari și mai grele: pepenele, gogonelele mari și bucățile de varză. Acestea formează o bază stabilă. Spațiile dintre ele se completează cu castraveți, conopidă, morcovi și felii de țelină.

Continuă să alternezi legumele, astfel încât să nu rămână goluri foarte mari. Borcanul trebuie umplut bine, dar ingredientele nu se presează atât de tare încât să se crape sau să se zdrobească.

Ardeii, gogoșarii și buchețelele de conopidă pot fi așezate în partea de sus, unde vor fi mai ușor de scos. Dacă folosești un ardei iute, pune-l la mijlocul borcanului. Astfel, iuțeala se va răspândi în saramură. Pentru un gust mai intens, ardeiul poate fi crestat.

Împarte mărarul, țelina, usturoiul și hreanul între straturile de legume. În acest fel, aroma lor se distribuie mai uniform. Păstrează câteva tulpini de mărar și două bastonașe de hrean pentru partea de sus.

Lasă câțiva centimetri liberi până la gura borcanului. Legumele nu trebuie să ajungă până sub capac, deoarece saramura își poate mări volumul în timpul fermentării.

Descoperă și alte rețete de murături - Trucuri utile pentru conserve de iarnă

Cum se prepară saramura pentru murături asortate

Măsoară apa și pune-o într-o oală încăpătoare. Adaugă câte 30 de grame de sare pentru fiecare litru. Pentru cinci litri de apă sunt necesare 150 de grame de sare. Dacă este nevoie să crești cantitatea de apă, crește-o și pe cea de sare.

Încălzește apa și amestecă până când sarea s-a dizolvat complet. Saramura nu trebuie fiartă mult, este suficient să ajungă la punctul de fierbere și să nu mai aibă cristale de sare pe fundul oalei.

Las-o să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Turnată foarte fierbinte peste castraveți și conopidă, saramura le poate afecta textura. În plus, fermentarea începe mai bine când legumele nu sunt opărite.

Dacă folosești apă de la robinet cu miros puternic de clor, o poți fierbe și răci înainte de pregătirea saramurii sau poți alege apă filtrată. Apa trebuie să aibă un gust plăcut, deoarece va deveni lichidul în care se păstrează toate legumele.

Toarnă saramura încet, până când acoperă complet conținutul. Mișcă ușor borcanul sau introdu o spatulă curată pe lângă margine, fără să zdrobești legumele, pentru a elibera bulele mari de aer rămase între ele. Completează apoi cu saramură.

Află mai multe despre cum se face saramura pentru murături - Proporția de apă și sare

Cum menții legumele sub saramură

Toate ingredientele trebuie să rămână sub nivelul lichidului. Bucățile de conopidă, frunzele de țelină și condimentele au tendința să se ridice la suprafață, unde intră în contact cu aerul.

Deasupra legumelor poate fi așezată o greutate specială pentru fermentare, o farfurioară care încape în vas sau un dispozitiv din plastic alimentar. În borcanele cu gura mai îngustă, două-trei bastonașe de hrean așezate în cruce pot ține legumele mai mari în loc.

Saramura trebuie să depășească legumele cu aproximativ doi-trei centimetri. Dacă nivelul scade, completează cu saramură pregătită în aceeași proporție, nu cu apă simplă. Apa ar dilua concentrația de sare din borcan.

Descoperă și de ce fac murăturile floare? Remedii pentru floare la murături

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Retete culinare evergreen Conserve
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Gsp.ro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Exercițiul de mobilizare MOBEX
Știri România
17:53
Fake news despre încorporarea tinerilor în Armata României, demontat de MApN: „O încercare de manipulare a populaţiei”
Șantierul naval Mangalia. Sursă foto: Inquam Photos /Daniel Stoenciu
Știri România
17:37
Ce urmează la Șantierul Naval Mangalia după preluarea de către Rheinmetall. Liderul de sindicat Laurențiu Gobeajă: „O mare parte dintre foștii angajații sunt dispuși să se întoarcă”
Parteneri
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Adevarul.ro
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Prima decizie după scandal
Fanatik.ro
Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Prima decizie după scandal
XTB sau Interactive Brokers pentru ETF-uri de la 1 euro. Ce comisioane se adaugă la suma investită
Financiarul.ro
XTB sau Interactive Brokers pentru ETF-uri de la 1 euro. Ce comisioane se adaugă la suma investită
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Cheloo si Mihai Ban
Stiri Mondene
17:36
Cheloo, despre singurul vis împlinit la Asia Express înainte de eliminare:„Să avem cu ce ne lăuda”
Mihaela Bilic despre hamsie
Stiri Mondene
17:14
De ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație. Mihaela Bilic vine cu o nouă perspectivă asupra acestui preparat
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Gsp.ro
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
Parteneri
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax.ro
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Cele mai bănoase joburi după 50 de ani. Unele se învață în câteva luni și aduc venituri de peste 100.000 €
Observatornews.ro
Cele mai bănoase joburi după 50 de ani. Unele se învață în câteva luni și aduc venituri de peste 100.000 €
Mia, o fetiță de 12 ani, și-a pierdut viața după ce a băut un milkshake. Familia trage un semnal de alarmă
Kanald.ro
Mia, o fetiță de 12 ani, și-a pierdut viața după ce a băut un milkshake. Familia trage un semnal de alarmă
POLITIC
Imagine cu delegația PNL la consultările de la Cotroceni înainte ca Luca Niculescu să fie desemnat premier. Foto: Administrația Prezidențială
Politică
16:03
PNL confirmă decizia despre Guvernul Luca Niculescu, premier desemnat de Nicușor Dan
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern
Analiză
Politică
14:13
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Radiografia unui dezastru! România lui Gică Hagi, printre cele mai slabe echipe din Nations League. Ce spun cifrele
Fanatik.ro
Radiografia unui dezastru! România lui Gică Hagi, printre cele mai slabe echipe din Nations League. Ce spun cifrele
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Cultură și Vacanțe
18:34
O nouă analiză dezvăluie noile tendințe în turism pentru 2027: trasee istorice inspirate de filme, detoxifiere digitală și vacanțe axate pe fitness
Lifestyle
18:28
Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă
Știri România
18:24
Trafic blocat pe Dunăre, la Capidava: O navă a eșuat după ce a ignorat limita de pescaj. A fost trimisă draga Parma
Analiză
Știri România
18:00
Femeile pun preț pe eficiență, nu pe etichetă: ce arată cel mai nou studiu despre cumpărăturile de beauty
Citește mai multe
TRENDING
BREAKING NEWS
Știri România
15:48
Colosul german Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Ce nave militare vor fi construite pe litoral
Știri Externe
13:10
Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea
Știri Externe
09:50
Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
Călători epuizați care dorm într-un aeroport, lângă panoul pe care sunt afișate zborurile anulate
Cultură și Vacanțe
17:42
Aeroporturile spaniole se pregătesc de o grevă generală masivă, în luna noiembrie. Ce trebuie să știe românii care au bilete sau vacanțe programate
Șezlonguri de lemn, goale, așezate sub umbrele din paie, pe o plajă
Cultură și Vacanțe
16:17
Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 50% în primele opt luni din 2026. Avertismentul dur al patronatelor din turism
Vinuri ale producătorului Marchesi Antinori din Toscana. Foto: Getty Images.
Lifestyle
16:08
30.000 de sticle de vin care valorează 5 milioane de euro, furate cu stivuitoarele de la o cramă din Toscana: „Două camioane nu pot pur și simplu să dispară”
O mamă și fiica ei se joacă cu bucurie printre frunzele colorate de toamnă într-un parc însorit, într-o zi senină de octombrie
Cultură și Vacanțe
16:07
Unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor și cât a ajuns să coste o cazare cu piscină interioară pe Valea Prahovei
Border Collie
Lifestyle
14:24
Care sunt pericolele ascunse ale toamnei pentru animalele de companie și ce trebuie să faci ca să fie în sigurață
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Cristina Chiriac în sacou albastru închis, cămașă albastră și cravată, în timp ce stă la birou
Știri România
17:21
Parchetul General se opune pedepselor mai blânde pentru consumatorii de droguri: „Conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului”
Șantierul Naval Mangalia
Știri România
16:29
Guvernul României, după ce Șantierul Naval Mangalia a fost cumpărat de către compania germană Rheinmetall
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată pentru „coruperea alegătorilor”. Foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
16:18
Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru „coruperea alegătorilor”. Mecanismul prin care e acuzat de implicare în campania lui Călin Georgescu din 2024
Fostul secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
15:28
Cristina Trăilă (PNL) a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a spus fostul secretar general adjunct al premierului Bolojan după audierea la DNA
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu