Varza este un aliment accesibil, cu un gust subtil, ușor de gătit și de asezonat. Cu un conținut ridicat de apă, dar valoroasă din punct de vedere nutrițional, varza este una dintre cele mai apreciate legume.

Despre varză – cultivare

Varza – roșie sau albă – face parte din familia Crucifere și este o plantă legumicolă bienală. În primul an, varza vegetează, iar în al doilea an înflorește. Floarea de varză, tocmai pentru că este din familia Crucifere, este de tipul patru, cu elementele florale așezate în cruce. Florile sunt grupate în inflorescențe de culoare galbenă.

Varza este o legumă care se plantează în mod frecvent în țara noastră, atât în grădină, cât și în câmp.

În grădină, se formează rânduri cu o distanță de cel puțin o jumătate de metru între ele. De asemenea, și plantele au nevoie de spațiu pentru creștere. Așa că e bine să amplasezi răsadurile la cel puțin 25 de centimetri unul față de celălalt. Perioada ideală pentru plantarea verzei de toamnă începe de la sfârșitul lunii mai și ține până la finalul lui iulie.

Cultivare varză

După ce le-ai pus în pământ, rădăcina și tulpina vor fi acoperite, dar frunzele trebuie să rămână la suprafață.

În ceea ce privește lumina, cultura de varză nu e prea pretențioasă. Cu toate acestea, dacă va fi plantată într-un loc prea umbros, căpățânile nu se vor dezvolta prea mult.

Cea mai mare problemă de care se lovesc grădinarii la culturile de varză sunt dăunătorii și bolile. Cultura de varză trebuie observată cât mai des, pentru că bolile și dăunătorii atacă foarte rapid. Apoi, pentru a evita riscurile, poți stropi cu erbicid și insecticid.

Varza de Bruxelles

Varza de Bruxelles aparține familiei Brassica Oleracea, fiind cultivată încă din secolul al XIII-lea în Belgia, pe lângă orașul Bruxelles. Totuși, originea acestei verze nu se cunoaște cu exactitate.

Varza de Bruxelles

Varza de Bruxelles este înrudită cu broccoli și cu varza, făcând parte, la rândul ei, din familia Crucifere. Varza de Bruxelles este disponibilă tot timpul anului, totuși este mai ușor de găsit primăvara și toamna, când este sezonul său maxim de creștere.

Varza – beneficii și proprietăți

Varza este bogată în vitamine, minerale, dar și în fibre. Varza roşie are o valoare nutritivă chiar mai mare decât cea verde. Are mai mulţi antioxidanţi şi o cantitate mai mare de vitamina C, de cel puţin cinci ori mai mare. De asemenea, conţine mai mult carotenoid.

Valori nutriționale

Doar 1 cană (89 de grame) de varză crudă conține:

Calorii: 22

Proteine: 1 gram

Fibre: 2 grame

Vitamina K: 85% din DZR

Vitamina C: 54% din DZR

Folat: 10% din DZR

Mangan: 7% din DZR

Vitamina B6: 6% din DZR

Calciu: 4% din DZR

Potasiu: 4% din DZR

Magneziu: 3% din DZR

Varza conține, de asemenea, cantități mici de alți micronutrienți, inclusiv vitamina A, fier și riboflavină.

În plus, varza este bogată în fibre și conține antioxidanți puternici, inclusiv polifenoli și compuși de sulf.

Menține sănătatea sistemului digestiv

Varza este plină de fibre insolubile prietenoase cu intestinele, un tip de glucide care nu poate fi descompus în intestine. Fibrele insolubile ajută la menținerea sănătății sistemului digestiv prin adăugarea de volum în scaune și promovarea mișcărilor regulate ale intestinului

Mai mult, varza este bogată în fibre solubile, despre care studiile au dovedit că mărește numărul de bacterii benefice din intestin. Acest lucru se datorează faptului că fibra este principala sursă de combustibil pentru speciile prietenoase, cum ar fi Bifidobacteria și Lactobacili.

Aceste bacterii îndeplinesc funcții importante, cum ar fi protejarea sistemului imunitar și producerea de substanțe nutritive esențiale, cum ar fi vitaminele K2 și B12.

Varza roșie menține sănătatea inimii

Varza rosie

Varza roșie conține compuși puternici numiți antociani. Ele conferă acestei legume delicioase culoarea sa. Antocianinele sunt pigmenți vegetali care aparțin familiei flavonoide.

Multe studii au descoperit o legătură între consumul de alimente bogate în acest pigment și un risc redus de boli de inimă

Într-un studiu care a inclus 93.600 de femei, cercetătorii au descoperit că cei cu un aport mai mare de alimente bogate în antocianină au avut un risc mult mai mic de atac de cord.

Creșterea aportului de antociani din dietă s-a dovedit, de asemenea, că reduce tensiunea arterială și riscul de boli coronariene.

Reduce nivelul colesterolului

Persoanele care au colesterol ridicat tind să aibă un risc crescut de boli de inimă, mai ales atunci când au niveluri ridicate de colesterol LDL „rău”.

Varza conține două substanțe despre care studiile au dovedit a scădea nivelurile nesănătoase ale colesterolului LDL: fibrele solubile și fitosteroli.

Varza, ideală în dietele de slăbire

Pe lângă faptul că este sănătoasă, varza este delicioasă. Poate fi consumată crudă sau gătită și adăugată la o mare varietate de feluri de mâncare, cum ar fi salate, supe și tocană. Această legumă versatilă poate fi chiar fermentată și transformată în varză murată. Numărul mic de calorii, precum și conținutul nutrițional ridicat fac din varză alimentul ideal în curele de slăbire.

Pe lângă faptul că este adaptabilă la multe rețete, varza este extrem de accesibilă.Indiferent de modul în care pregătiți varza, adăugarea acestei legume crucifere în farfurie este o modalitate gustoasă de a vă ajuta sănătatea.

Îngrijirea părului

Varza fiind bogată în sulf și siliciu ajută la prevenirea uscării părului. De asemenea, are un continut ridicat de vitamina A care acționează ca un antioxidant și promoveaza sănătatea părului și creșterea părului.

Varza – contraindicații

Varza este un aliment sănătos, care poate fi mâncat de orice persoană, indiferent de vârsă sau stilul de viață. Există totuși situații în care un consum mare de varză cauzează balonare și flatulență. Mai mult, pentru că este bogată în iod, varza poate cauza probleme persoanelor cu afecțiuni ale tiroidei, dacă este consumată în cantități mari.

Cum se consumă varza

Varza crudă este cea recomandată. Dar varza gătită este, la rândul ei, recomandată celor care au anumite probleme digestive şi nu tolerează conţinutul în fibre ale verzei. Varza este o legumă energetică, mineralizantă, tonifiantă şi este preferabil să se mănânce în stare crudă pentru a i se păstra intacte proprietăţile.

Sucul de varză

Sucul de varză se prepară foarte ușor și ameliorează rapid și semnificativ durerile de stomac, dar și alte probleme digestive, cum ar fi constipația, scăderea poftei de mâncare, greața, vărsăturile sau eructațiile excesive, simptome specifice ulcerului.

Pentru a obține un suc de varză cu gust plăcut, poți să folosești și alte legume, cum ar fi țelina sau morcovii, sau chiar mere. Varza are un gust ușor amărui, așa că astfel de legume pot îndulci puțin sucul, pe care îl poți consuma cu plăcere de fiecare dată.

Zeama de varză murată – beneficii

Varza murată e considerată aproape o minune. Ea conţine microorganisme benefice florei intestinale. Deci se transformă într-un produs probiotic şi este de foarte multe ori lăudată prin conţinutul mare de vitamina C.

Zeama de varză este excelentă pentru eliminarea toxinelor și contribuie în același timp la vitaminizarea întregului organism, datorită faptului că în acest lichid se găsesc o mare parte din vitaminele și antioxidanții prezenți în varza proaspătă, dar și alte substanțe benefice precum sărurile minerale, fermenții și enzimele.

Rețete cu varză

Varza este ușor de gătit și de asezonat. Ea se poate prepara crudă, în diverse salate sau se poate folosi în diverse rețete culinare.

Varză murată

Varza murată la borcan

Ingrediente pentru un borcan de 5 litri:

4 verze potrivite,

4 morcovi,

o legătură de frunze de ţelină,

mărar, pătrunjel,

8-10 foi de dafin,

20-25 frunze de vişin,

o lingură de cimbru uscat,

o linguriţă de piper măcinat,

5-6 linguri de sare de mare.

Preparare:

Se taie verzele în sferturi, se toacă mărunt sau se dau pe răzătoarea mare. Se curăţă morcovii şi se dau pe răzătoarea mare. Se amestecă varza cu morcovii într-un vas, se adaugă sarea, verdeaţa tocată şi condimentele şi se freacă puţin cu mâinile. Se îndeasă foarte bine varza în borcan, apăsând cu pumnul până iese zeama deasupra. Se lasă borcanul descoperit până a doua zi, pentru că începe să fermenteze, apoi se acoperă varza cu frunzele de vişin bine spălate şi se pune capacul, nu prea strâns, pentru că mai fermentează. După 3-4 zile se pune borcanul la rece.

Varză cu rață

Mâncare de varză cu carne

Ingrediente:

600 g pulpe de raţă,

1,5 kg varză roşie,

o ceapă mare,

un morcov,

o linguriţă seminţe de chimen,

4-5 boabe de enibahar,

o lingură de miere,

150 g untură de raţă,

sare,

piper.

Preparare:

Se curăţă carnea de pieliţe, se spală, se scurge de apă şi se şterge cu şerveţele absorbante. Se presără cu sare şi piper şi se prăjeşte în 50 g de untură, la foc mic, până când se pătrunde bine şi se rumeneşte frumos pe toate părţile.

Se toacă varza fideluţă, apoi se freacă cu o lingură de sare grunjoasă şi se stoarce bine de zeama pe care o lasă. Se toacă mărunt ceapa şi se dă pe răzătoarea mare morcovul. Se topeşte într-o cratiţă untura rămasă şi se călesc la foc mic ceapa şi morcovul.

După 3-4 minute se adaugă varza tocată şi se amestecă bine. Se pun în cratiţă seminţele de chimen, enibaharul şi mierea. Se căleşte varza 15-20 de minute, amestecând din când în când, apoi se adaugă vinul şi se potriveşte de sare şi piper.

După 10 minute, se pun carnea prăjită, supa de legume şi se amestecă bine. Se bagă cratiţa la cuptor pentru circa 60-70 de minute, la foc mic.

Sarmale cu foi de varză

Sarmale în foi de varză

Ingrediente:

1 kg de carne tocată amestec (vită şi porc),

200 g de orez,

două cepe,

2 morcovi,

150 ml de ulei,

sare,

piper,

boia,

cimbru,

mărar uscat,

foi de la o varză murată,

foi de dafin,

apă.

Preparare:

Se curăţă şi se rade morcovul pe răzătoarea fină. Se toacă ceapa şi se căleşte în ulei împreună cu morcovul şi se adaugă orez, sare, piper şi boia. Compoziţia din tigaie se amestecă cu carnea şi apoi se umplu foile de varză şi se rulează. Se pun într-un vas de Jena, se adaugă foile de dafin, cimbrul şi puţină apă. Se lasă pune vasul cu sarmale la cuptor aproximativ două ore.

Plăcintă cu varză

Plăcinta cu varză

Ingrediente:

Pentru aluat –

200 ml apă,

25 g drojdie proaspătă,

două linguri de ulei,

1/2 linguriţă de zahăr,

1/2 linguriţă de sare,

500 g făină;

Pentru umplutură:

1 kg varză dulce,

o legătură de mărar,

două linguri de bulion,

ulei,

sare şi piper.

Preparare:

Se fărâmiţează un cubuleţ de drojdie proaspătă şi se pune într-un bol. Se adaugă zahărul şi sarea. Apoi se toarnă apa călduţă şi uleiul. Se adaugă făină până se obţine un aluat elastic, care se lasă la crescut. În acest timp se taie varza şi se fierbe cu ulei, sare, piper şi bulion, până se înmoaie şi scade. Se lasă la răcit.

După ce aluatul a crescut suficient, se răstoarnă pe blatul de lucru tapetat cu făină şi se împarte în bucăţi egale. Se întinde fiecare bucată de aluat, iar în mijlocul ei se pun câteva linguri cu varza şi se închid ca nişte gogoşele.

Se tapetează o tavă cu hârtie de copt, se aşază în tavă şi se introduc în cuptorul încins. Se coc la foc mediu aproximativ 40 de minute, până când plăcintele cu varză se rumenesc deasupra.

