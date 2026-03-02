Lucrarea, care înfățișează scena biblică a marelui preot Zaharia vizitat de Arhanghelul Gabriel, reflectă stilul inconfundabil al lui Rembrandt. Îngerul nu apare în imagine, însă lumina din colțul drept al picturii sugerează sosirea acestuia. Expresia surprinsă a lui Zaharia și detaliile compoziției evidențiază măiestria tânărului artist, în vârstă de doar 27 de ani la momentul realizării operei.

„Este minunat că oamenii pot afla acum mai multe despre tânărul Rembrandt – a creat această operă atât de emoționantă la scurt timp după ce s-a mutat din Leiden în Amsterdam”, a declarat Taco Dibbits, directorul Rijksmuseum. „Este un exemplu frumos al modului unic în care Rembrandt descrie poveștile.”

Pictura a fost exclusă din catalogul oficial al artistului în 1960 și a dispărut din atenția publicului după ce a fost achiziționată de un colecționar privat în 1961. Timp de 65 de ani, lucrarea a rămas inaccesibilă experților, până când proprietarul actual a contactat Rijksmuseum pentru autentificare.

Procesul de cercetare a durat doi ani, iar rezultatele au confirmat că materialele și tehnica folosite sunt identice cu cele din alte opere ale lui Rembrandt din aceeași perioadă. Scanările macro-XRF și analiza vizuală au dezvăluit modificări compoziționale specifice pictorului. Semnătura de pe lucrare a fost verificată ca fiind originală, iar analiza dendrocronologică a panoului de lemn a validat datarea exactă din 1633.

Din punct de vedere tematic, „Viziunea lui Zaharia în Templu” se aliniază cu alte opere ale lui Rembrandt, precum „Daniel și Cirus înaintea idolului” (1633, Muzeul J. Paul Getty, Los Angeles), „Cântecul de laudă al lui Simeon” (1631, Mauritshuis, Haga) și „Ieremia plângând distrugerea Ierusalimului” (1630, Rijksmuseum, Amsterdam).

