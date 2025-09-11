Modalitate de a controla nivelul zahărului din sânge

Multe persoane spun atunci când se gândesc la bolile hepatice că acestea sunt cauzate de consumul excesiv de alcool. Experții afirmă, însă, că orice factor care poate crește cantitatea de grăsime din ficat și în jurul acestuia, cum ar fi o alimentație nesănătoasă, poate crește riscul de îmbolnăvire, transmite Daily Mail.

Cercetătorii canadieni ar fi descoperit o modalitate de a controla nivelul zahărului din sânge și de a reduce leziunile hepatice, în special la pacienții obezi cu risc crescut. În studiul publicat în revista Cell Metabolism, oamenii de știință au reușit să identifice și să izoleze o moleculă produsă de bacteriile din intestin care determină ficatul să producă prea mult zahăr și grăsimi.

„Aceasta este o modalitate complet nouă de a concepe tratarea bolilor metabolice, cum ar fi steatoza hepatică. În loc să țintim direct hormonii sau ficatul, interceptăm o sursă de combustibil microbian înainte ca aceasta să poată face rău”, a precizat profesorul Jonathan Schetzer, expert în științe biomedicale la Universitatea McMaster din Canada și autorul principal al studiului.

El a adăugat: „Știm de aproape un secol că mușchii și ficatul fac schimb de lactat și glucoză. Ceea ce am descoperit este o nouă ramură a acestui ciclu, în care bacteriile intestinale sunt, de asemenea, parte a procesului”.

Noi descoperiri

În 1974, soții Carl și Gerty Cori, amândoi oameni de știință, au demonstrat cum mușchii din corp produc L-lactat, care stimulează ficatul să producă glucoză, care apoi se întoarce în circuit pentru a alimenta mușchii – proces cunoscut sub numele de ciclul Cori („ciclul acidului lactic”).

Cercetătorii canadieni au folosit această teorie în studiul actual pentru a analiza modul în care funcționează în organism o moleculă mai puțin cunoscută numită D-lactat.

Ei au descoperit că persoanele cu obezitate au niveluri mai ridicate ale acestei molecule, majoritatea provenind din microbii intestinali, care s-a dovedit că pot crește nivelul zahărului din sânge și grăsimile din ficat într-un mod mai dramatic decât L-lactatul obișnuit.

Cercetările au fost făcute pe șoareci

Pentru a vedea dacă pot opri acest efect, cercetătorii au conceput o „capcană pentru substratul intestinal” care, sperau ei, se va lega de D-lactatul din intestin și va împiedica absorbția acestuia.

Ei au descoperit că șoarecii hrăniți cu această capcană biodegradabilă aveau niveluri mai scăzute de glucoză în sânge, o rezistență mai bună la insulină și o reducere a inflamației și fibrozei hepatice decât șoarecii care nu fuseseră hrăniți cu aceasta.

Aceste modificări au fost observate fără a se fi făcut vreo schimbare în dieta sau greutatea corporală.

