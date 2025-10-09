O premieră medicală mondială

Intervenția a avut loc în mai 2024, la Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui. Pacientul suferea de ciroză asociată hepatitei B și avea o tumoră mare pe ficat. Cum nu s-a găsit un donator compatibil, medicii au recurs la un ficat provenit de la un porc clonat, modificat genetic prin zece intervenții ADN pentru a reduce riscul de respingere.

„Toată lumea spune că ficatul e prea complicat pentru un transplant, în comparație cu inima sau rinichiul, dar acum cred că oamenii vor gândi diferit”, a declarat dr. Beicheng Sun, coordonatorul echipei medicale.

După transplant, ficatul de porc a început imediat să funcționeze: s-a înroșit, a produs bilă, iar testele au arătat că procesarea sângelui și funcțiile hepatice se îmbunătățesc.

Un început promițător, dar au apărut complicații

După zece zile, medicii au observat că partea rămasă din ficatul pacientului începea să se regenereze. Însă la trei săptămâni după operație, bărbatul a început să aibă probleme cardiace, iar semnele de inflamație au crescut. În ziua 38, medicii au îndepărtat organul de porc, deoarece ficatul propriu al pacientului începuse să funcționeze singur.

Bărbatul a continuat să trăiască până în ziua 171, când a murit din cauza unei sângerări digestive severe.

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Un pas uriaș pentru medicina viitorului

Medicii spun că transplantul ar putea fi folosit în viitor ca soluție temporară, până când un ficat uman devine disponibil sau până când cel al pacientului se regenerează.

„Poate că partea stângă va avea o șansă reală de a se regenera, iar în acel moment am putea îndepărta grefa. Este o descoperire foarte importantă”, a explicat dr. Sun.

Dr. Heiner Wedemeyer, hepatolog la Universitatea din Hanovra, a descris studiul drept „un motiv de optimism prudent”, dar și o dovadă că „mai este mult de parcurs”.

De ce sunt porcii o soluție potențială

În prezent, peste 100.000 de persoane din SUA așteaptă un transplant de organ, dintre care 9.000 au nevoie de un ficat. Porcii sunt considerați donatori promițători datorită asemănării organelor lor cu cele umane.

„Este cu adevărat revoluționar”, a spus dr. Wedemeyer. „Un ficat de porc ne oferă oportunități complet noi și poate fi o speranță reală pentru pacienții noștri.”

Tot în anul 2024, în România, la Cluj, o echipă complexă de medici redutabili a realizat pe data de 14 septembrie, cel dintâi transplant hepatic din istoria orașului Cluj-Napoca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Analiză
Știri România 07:00
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Loto 6/49 din 9 octombrie 2025. Report de peste 7,49 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 9 octombrie 2025. Report de peste 7,49 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Serghei Mizil și Mara Bănică, eliminați de la Asia Express 2025. Primele declarații: „Am văzut pe fețele lor că le-a părut rău”
Stiri Mondene 08:21
Serghei Mizil și Mara Bănică, eliminați de la Asia Express 2025. Primele declarații: „Am văzut pe fețele lor că le-a părut rău”
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Stiri Mondene 08 oct.
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident
KanalD.ro
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane de lei
Fanatik.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane de lei
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită