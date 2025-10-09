O premieră medicală mondială

Intervenția a avut loc în mai 2024, la Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui. Pacientul suferea de ciroză asociată hepatitei B și avea o tumoră mare pe ficat. Cum nu s-a găsit un donator compatibil, medicii au recurs la un ficat provenit de la un porc clonat, modificat genetic prin zece intervenții ADN pentru a reduce riscul de respingere.

„Toată lumea spune că ficatul e prea complicat pentru un transplant, în comparație cu inima sau rinichiul, dar acum cred că oamenii vor gândi diferit”, a declarat dr. Beicheng Sun, coordonatorul echipei medicale.

După transplant, ficatul de porc a început imediat să funcționeze: s-a înroșit, a produs bilă, iar testele au arătat că procesarea sângelui și funcțiile hepatice se îmbunătățesc.

Un început promițător, dar au apărut complicații

După zece zile, medicii au observat că partea rămasă din ficatul pacientului începea să se regenereze. Însă la trei săptămâni după operație, bărbatul a început să aibă probleme cardiace, iar semnele de inflamație au crescut. În ziua 38, medicii au îndepărtat organul de porc, deoarece ficatul propriu al pacientului începuse să funcționeze singur.

Bărbatul a continuat să trăiască până în ziua 171, când a murit din cauza unei sângerări digestive severe.

Un pas uriaș pentru medicina viitorului

Medicii spun că transplantul ar putea fi folosit în viitor ca soluție temporară, până când un ficat uman devine disponibil sau până când cel al pacientului se regenerează.

„Poate că partea stângă va avea o șansă reală de a se regenera, iar în acel moment am putea îndepărta grefa. Este o descoperire foarte importantă”, a explicat dr. Sun.

Dr. Heiner Wedemeyer, hepatolog la Universitatea din Hanovra, a descris studiul drept „un motiv de optimism prudent”, dar și o dovadă că „mai este mult de parcurs”.

De ce sunt porcii o soluție potențială

În prezent, peste 100.000 de persoane din SUA așteaptă un transplant de organ, dintre care 9.000 au nevoie de un ficat. Porcii sunt considerați donatori promițători datorită asemănării organelor lor cu cele umane.

„Este cu adevărat revoluționar”, a spus dr. Wedemeyer. „Un ficat de porc ne oferă oportunități complet noi și poate fi o speranță reală pentru pacienții noștri.”

Tot în anul 2024, în România, la Cluj, o echipă complexă de medici redutabili a realizat pe data de 14 septembrie, cel dintâi transplant hepatic din istoria orașului Cluj-Napoca.

