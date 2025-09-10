Riscuri ascunse ale analgezicelor comune

Dr. Eggitt atrage atenția asupra faptului că aceste medicamente pot avea consecințe grave dacă sunt luate în doze incorecte. El afirmă: „Toate aceste medicamente simple, disponibile fără prescripție medicală, pot fi de fapt fatale dacă sunt administrate în doze greșite, iar unele, cum ar fi paracetamolul, în termen de o săptămână.”

Paacetamolul și ibuprofenul sunt utilizate zilnic de milioane de oameni pentru diverse afecțiuni, de la dureri de cap la febră. Deși sunt considerate sigure când sunt luate conform recomandărilor, chiar și o depășire ușoară a dozei recomandate pe parcursul unei săptămâni poate duce la leziuni permanente ale ficatului și rinichilor.

Ibuprofenul și riscul de ulcere gastrice

În cazul ibuprofenului, un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS), riscul principal provine din modul în care acesta este procesat de organism. Dr. Eggitt explică că ibuprofenul poate irita mucoasa stomacului, crescând astfel riscul de ulcere gastrice. În cazuri extreme, acestea pot duce la peritonită, o infecție potențial fatală a mucoasei stomacului.

„Analgezicele precum ibuprofenul sunt concepute pentru a ameliora inflamația, dar, de fapt, tot ce fac este să irite stomacul, crescând riscul de ulcere stomacale dureroase, care, în unele cazuri, pot duce la peritonită,” avertizează Dr. Eggitt.

Recomandări
Peritoneul, care acoperă organele interne, inclusiv rinichii, ficatul și intestinul, poate fi afectat atunci când mucoasa este infectată. Această complicație este adesea cauzată de un ulcer gastric perforat, care poate rezulta din utilizarea regulată a analgezicelor antiinflamatoare.

Paracetamolul și riscul de insuficiență hepatică

În ceea ce privește paracetamolul, Dr. Eggitt subliniază că problema principală constă în modul în care oamenii îl administrează și în felul în care acesta este procesat de ficat. El explică: „Oamenii cred că paracetamolul este inofensiv, deoarece este ușor de procurat, așa că îl iau ca pe bomboane. Dar chiar dacă nu depășești doza recomandată într-o zi, tot poți face supradoză.”

Când paracetamolul este metabolizat în organism, produce un produs secundar toxic numit NAPQI. În doze mici, acesta poate fi neutralizat de glutation, o substanță protectoare. Însă, la doze mari, ficatul poate fi copleșit, ducând la insuficiență hepatică permanentă.

Dr. Eggitt observă o creștere îngrijorătoare a cazurilor de boli hepatice în ultimele două decenii. El menționează: „Vedem prea des persoane care prezintă icter – un semn revelator al afectării ficatului – provocat de o supradoză întârziată, în care pacienții pot fi luat până la 10 comprimate de paracetamol pe zi timp de o săptămână, depășind doza recomandată.”

Recomandări
Alte medicamente fără prescripție și riscurile asociate

Pe lângă paracetamol și ibuprofen, Dr. Eggitt atrage atenția și asupra altor medicamente eliberate fără rețetă, cum ar fi Loperamida, utilizată pentru tratarea diareei. Deși poate oferi o ameliorare imediată, utilizarea pe termen lung a acestui medicament poate masca simptomele cancerului intestinal.

„Persoanele care se bazează pe loperamidă pot de fapt să provoace cancer intestinal, amânând tratamentul care le-ar putea salva viața până când este prea târziu,” avertizează Dr. Eggitt.

Cancerul intestinal și importanța diagnosticării precoce

Cancerul intestinal reprezintă a doua cauză de deces prin cancer în Marea Britanie, cu aproximativ 16.800 de decese anuale. Diagnosticarea precoce este crucială pentru supraviețuire. Aproximativ 90% dintre pacienții diagnosticați în stadiul unu supraviețuiesc cel puțin cinci ani, în comparație cu doar 10% dintre cei diagnosticați în stadiul patru.

În ultimii ani, s-a observat o creștere a cazurilor de cancer intestinal la persoanele sub 50 de ani. Experții suspectează că factori de mediu, precum alimentele ultra-procesate, microplasticele și expunerea la E.coli, ar putea juca un rol în această tendință.

