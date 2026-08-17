Zece ani de căutări și o veste neașteptată: Charlie a fost găsită

„Am primit unul sau două indicii… Am încercat să o găsim, dar am tot ratat-o. Nu ne-am pierdut niciodată speranța. Dar, din păcate, pur și simplu nu am putut să o găsim”, a povestit Hannah Robertson.

Timp de luni întregi, familia a căutat neîncetat, distribuind anunțuri pe Facebook și cerând ajutorul vecinilor, dar fără succes. „A fost sfâșietor. Ne-a fost frică că fusese lovită sau că nu mai era prin preajmă”, a spus Lucy, una dintre stăpâne.

Totul s-a schimbat la sfârșitul lunii iulie 2026, când un cabinet veterinar din Abercarn a contactat-o pe Hannah cu vestea neașteptată: Charlie fusese găsită. O persoană observase pisica trăind în tufișurile din apropiere și, după ce a hrănit-o câteva săptămâni, a decis să o ducă la veterinar. „Am fost uluită când am primit telefonul. Veterinarul era și el foarte șocat să afle că dispăruse de zece ani”, a relatat Hannah.

Reîntâlnirea emoționantă: Charlie și-a recunoscut imediat stăpânele

Microcipul implantat în animal a facilitat identificarea rapidă, iar Charlie s-a întors acasă, sănătoasă și prietenoasă. „Blana ei era în stare bună și nu părea ciufulit. A fost într-o aventură”, a adăugat Hannah, care crede că nimeni nu va afla vreodată ce a făcut pisica în tot acest timp.

Reîntâlnirea a fost emoționantă, Charlie recunoscându-și imediat stăpânele. „A fost minunat, pentru că nu ne așteptam la asta. Nu arată deloc diferită, arată exact la fel ca în fotografiile vechi pe care le avem cu ea”, a spus Lucy. Totuși, integrarea ei alături de celelalte animale de companie ale familiei este „o lucrare în desfășurare”, a adăugat aceasta.

Deși a lipsit zece ani, Charlie a rămas la fel de prietenoasă și iubitoare de atenție. „Acum am senzația că știe că e un pic celebră”, a glumit Lucy. Povestea ei este o dovadă vie a importanței microcipării animalelor de companie, subiect frecvent discutat de experți în sănătatea animalelor, precum și a speranței care poate răsplăti răbdarea proprietarilor devotați.

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