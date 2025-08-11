Cuprins:
Plaja Bournemouth, cel mai frecvent reclamată din Europa
Potrivit unui raport realizat de compania de tehnologie cloud Cloudwards, pe baza a peste 1,3 milioane de recenzii TripAdvisor, plaja Bournemouth din Marea Britanie este cel mai frecvent reclamată din Europa și a cincea la nivel global.
Cele mai comune nemulțumiri ale turiștilor vizează curățenia și aglomerația.
La Pelosa din Sardinia, lider mondial la supraaglomerare
La Pelosa, o plajă cu nisip alb și ape turcoaz din nord-vestul Sardiniei, s-a clasat pe primul loc la nivel global în categoria supraaglomerării, cu 87% din recenziile negative referindu-se la acest aspect.
Din acest an, doar 1.500 de vizitatori pe zi au voie pe plaja Pelosa din Sardinia, dacă plătesc un bilet de 3,5 euro.
„Era o dimineață de zi lucrătoare la mijlocul lunii septembrie, însă mulțimile semănau cu cele din centrul Londrei/New Yorkului/Sydneyului în ajunul Anului Nou”, a scris un turist.
Alte destinații afectate de mulțimile de turiști
Spiaggia La Cinta (Sardinia) s-a clasat pe locul doi la capitolul supraaglomerare, urmată de Praia da Falésia (Portugalia), Cala Comte (Ibiza) și Konnos (Cipru).
Deși sunt prezentate adesea ca „o mică felie de paradis insular”, turiștii spun că realitatea nu corespunde fotografiilor de pe rețelele sociale.
Plajele Greciei – murdare și zgomotoase, dar foarte populare
Laguna Balos din Creta s-a clasat pe locul șapte la nivel global în categoria „murdărie”, cu aproape jumătate dintre recenzii menționând curățenia și 40% supraaglomerarea.
Elafonissi, tot din Creta, a intrat în top 10 mondial al celor mai aglomerate plaje, peste 70% din recenziile negative menționând mulțimile.
Porto Katsiki, din Lefkada, a ajuns în top 10 mondial la categoria „zgomot și perturbări”.
Cum s-au realizat clasamentele
Cloudwards a analizat recenziile negative pentru 200 de plaje din lume, folosind cuvinte-cheie pentru patru categorii de plângeri: murdărie, supraaglomerare, cozi lungi și zgomot.
Fiecărei plaje i s-a acordat un scor de la 0 la 100, în funcție de frecvența reclamațiilor.
Măsuri pentru combaterea turismului excesiv
Unele destinații au început să ia măsuri pentru a proteja mediul și a reduce aglomerația:
- Sardinia: plafonarea numărului de vizitatori zilnici, rezervări obligatorii și interzicerea prosoapelor pe anumite plaje pentru protejarea nisipului.
- Grecia: taxă de intrare de 20 € pentru pasagerii de croazieră care vizitează insulele aglomerate.
- Spania: interzicerea consumului de alcool pe unele plaje și amenzi pentru comportament inadecvat.
