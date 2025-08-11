Plaja Bournemouth, cel mai frecvent reclamată din Europa

Potrivit unui raport realizat de compania de tehnologie cloud Cloudwards, pe baza a peste 1,3 milioane de recenzii TripAdvisor, plaja Bournemouth din Marea Britanie este cel mai frecvent reclamată din Europa și a cincea la nivel global.

Cele mai comune nemulțumiri ale turiștilor vizează curățenia și aglomerația.

La Pelosa din Sardinia, lider mondial la supraaglomerare

La Pelosa, o plajă cu nisip alb și ape turcoaz din nord-vestul Sardiniei, s-a clasat pe primul loc la nivel global în categoria supraaglomerării, cu 87% din recenziile negative referindu-se la acest aspect.

Din acest an, doar 1.500 de vizitatori pe zi au voie pe plaja Pelosa din Sardinia, dacă plătesc un bilet de 3,5 euro.

Vacanțele la mare în Italia devin tot mai scumpe, transformându-se într-un lux pentru multe familii. Foto: Profimedia Images

„Era o dimineață de zi lucrătoare la mijlocul lunii septembrie, însă mulțimile semănau cu cele din centrul Londrei/New Yorkului/Sydneyului în ajunul Anului Nou”, a scris un turist.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Alte destinații afectate de mulțimile de turiști

Spiaggia La Cinta (Sardinia) s-a clasat pe locul doi la capitolul supraaglomerare, urmată de Praia da Falésia (Portugalia), Cala Comte (Ibiza) și Konnos (Cipru).

Deși sunt prezentate adesea ca „o mică felie de paradis insular”, turiștii spun că realitatea nu corespunde fotografiilor de pe rețelele sociale.

Plajele Greciei – murdare și zgomotoase, dar foarte populare

Laguna Balos din Creta s-a clasat pe locul șapte la nivel global în categoria „murdărie”, cu aproape jumătate dintre recenzii menționând curățenia și 40% supraaglomerarea.

Elafonissi, tot din Creta, a intrat în top 10 mondial al celor mai aglomerate plaje, peste 70% din recenziile negative menționând mulțimile.

Porto Katsiki, din Lefkada, a ajuns în top 10 mondial la categoria „zgomot și perturbări”.

Cum s-au realizat clasamentele

Cloudwards a analizat recenziile negative pentru 200 de plaje din lume, folosind cuvinte-cheie pentru patru categorii de plângeri: murdărie, supraaglomerare, cozi lungi și zgomot.

Recomandări Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

Fiecărei plaje i s-a acordat un scor de la 0 la 100, în funcție de frecvența reclamațiilor.

Măsuri pentru combaterea turismului excesiv

Unele destinații au început să ia măsuri pentru a proteja mediul și a reduce aglomerația:

Sardinia: plafonarea numărului de vizitatori zilnici, rezervări obligatorii și interzicerea prosoapelor pe anumite plaje pentru protejarea nisipului.

Grecia: taxă de intrare de 20 € pentru pasagerii de croazieră care vizitează insulele aglomerate.

Spania: interzicerea consumului de alcool pe unele plaje și amenzi pentru comportament inadecvat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE