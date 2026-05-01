Porția de carte. Lumea dincolo de blindajul fricii/Armonia e cheia spre fericire

Băiatul de acvariu (Lisa Thompson, Editura Arthur)

Există volume care se citesc cu emoție și fior, nu pentru că ar fi melodramatice, ci pentru că sunt de o onestitate brutală în fața fragilității umane. Băiatul de acvariu, în traducerea Iuliei Arsintescu, propune exact genul acela de lectură care te scoate din zona de confort și te obligă să privești lumea prin ochelarii curățați până la obsesie ai unui copil care se teme de viață.

Matthew Corbin nu e un detectiv obișnuit. De fapt, nu e detectiv deloc, ci un băiat de 12 ani captiv în propria cameră. Suferă de TOC (Tulburare Obsesiv-Compulsivă), o afecțiune care, în mintea lui, s-a transformat într-o armată de microbi gata să-l anihileze. Pentru Matthew, lumea de afară e un câmp minat, iar singurul loc sigur este „acvariul” lui: dormitorul de la etaj, de unde observă, notează și analizează viața vecinilor de pe Intrarea Castanilor.

Aici nu e vorba despre nebunie, ci despre mecanismele de supraviețuire ale oamenilor care suferă de boli pe care aproape nimeni nu le înțelege. Când micuțul Teddy, nepotul vecinului de alături, dispare fără urmă, Matthew devine singurul martor ocular care deține piesele puzzle-ului. Dar cum poți rezolva un mister când ești paralizat de frica de a trece pragul ușii?

Farmecul cărții stă în contrastul dintre liniștea aparentă a unei suburbii englezești și haosul interior al personajelor. Lisa Thompson nu scrie un simplu mystery pentru copii; ea face o disecție a izolării. Matthew îi vede pe ceilalți – pe bătrânul domn Charles, pe ciudata Melody sau pe bătăușul Jake – ca pe niște exponate într-un insectar. Însă pe măsură ce ancheta lui improvizată înaintează, barierele dintre el și restul lumii încep să cedeze.

De ce trebuie citită?

Într-o epocă în care anxietatea în rândul tinerilor a devenit o adevărată epidemie, Băiatul de acvariu vine ca o lecție despre reziliență și despre curajul de a cere ajutor. Matthew ne învață că „monștrii” de sub pat sau din aerul pe care îl respirăm nu dispar prin ignorare, ci prin acceptare.

Finalul nu este unul magic, în care boala dispare peste noapte – pentru că viața nu funcționează așa. Este însă un final plin de speranță, care ne reamintește că, uneori, pentru a salva pe cineva, trebuie mai întâi să găsești puterea de a te salva pe tine însuți din propria izolare.

În cele mai bune relații, cu sine și cu restul lumii (Dr. Rick Hanson, Editura Paralela 45)

Trăim într-o eră a conexiunii totale și, paradoxal, a însingurării depline. Suntem conectați la Wi-Fi, la notificări și la fluxuri nesfârșite de știri, dar când vine vorba de relațiile umane, o dăm de multe ori în bară. Ne pierdem în certuri sterile, în resentimente vechi sau, mai rău, în tăceri care dor. De aceea, volumul de față se poate transforma într-o unealtă fină de supraviețuire emoțională într-un univers deloc prietenos interconectării reale și liniștii interior-exterioare.

Rick Hanson, neuropsiholog care traduce știința pe limba omului de rând, pleacă de la o premisă biologică fascinantă și ușor enervantă: creierul nostru este ca un scai pentru experiențele negative și ca o suprafață alunecoasă pentru cele pozitive. Suntem programați să vedem pericolul, să reținem critica și să trecem cu vederea complimentele. În relații, asta se traduce prin faptul că o singură replică tăioasă poate anula zece gesturi de tandrețe.

Cartea tradusă de Claudiu Neacșu ne propune o reconectare. Hanson nu ne cere să fim optimiști orbi, ci ne învață cum să ne antrenăm mintea să cultive reziliența. Punctul central al cărții este ideea că orice relație sănătoasă începe cu fundamentul de sub picioarele noastre: relația cu propria persoană. Dacă în interiorul tău e război, n-ai cum să oferi pace celor de lângă tine.

Autorul împarte universul nostru interior în trei nevoi fundamentale: siguranța, satisfacția și conectarea. Atunci când una dintre ele este amenințată, atacăm sau fugim. El propovăduiește pragmatismul – un soi de „vindecare” socială prin exerciții de respirație, tehnici de comunicare non-violentă și, mai ales, prin îndemnul de a fi „de partea ta”. Este o formă de egoism sănătos care, odată asumat, te face un partener, un părinte sau un coleg mult mai suportabil și mai empatic.

Este o lectură densă, dar fluentă, care te obligă la introspecție fără să te judece. Te îndeamnă să trasezi limite fără să ridici ziduri și despre cum să ierți fără să te faci preș. Într-o lume care ne cere să fim mereu alerți și competitivi, Hanson ne sfătuiește, pe larg, să fim, pur și simplu, prezenți.

Dacă simți că ești pe „pilot automat” în interacțiunile tale sau dacă te-ai săturat de anxietatea pe care o resimți înaintea unei discuții dificile, dă o șansă acestui volum. E genul de carte care, după ce o termini, te face să te uiți la omul de lângă tine cu mai multă blândețe. Și, poate, și la tine, când te privești în oglindă.

