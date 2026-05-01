Porția de carte. Lumea dincolo de blindajul fricii/Armonia e cheia spre fericire

Băiatul de acvariu (Lisa Thompson, Editura Arthur)

Există volume care se citesc cu emoție și fior, nu pentru că ar fi melodramatice, ci pentru că sunt de o onestitate brutală în fața fragilității umane. Băiatul de acvariu, în traducerea Iuliei Arsintescu, propune exact genul acela de lectură care te scoate din zona de confort și te obligă să privești lumea prin ochelarii curățați până la obsesie ai unui copil care se teme de viață.

Matthew Corbin nu e un detectiv obișnuit. De fapt, nu e detectiv deloc, ci un băiat de 12 ani captiv în propria cameră. Suferă de TOC (Tulburare Obsesiv-Compulsivă), o afecțiune care, în mintea lui, s-a transformat într-o armată de microbi gata să-l anihileze. Pentru Matthew, lumea de afară e un câmp minat, iar singurul loc sigur este „acvariul” lui: dormitorul de la etaj, de unde observă, notează și analizează viața vecinilor de pe Intrarea Castanilor.

Aici nu e vorba despre nebunie, ci despre mecanismele de supraviețuire ale oamenilor care suferă de boli pe care aproape nimeni nu le înțelege. Când micuțul Teddy, nepotul vecinului de alături, dispare fără urmă, Matthew devine singurul martor ocular care deține piesele puzzle-ului. Dar cum poți rezolva un mister când ești paralizat de frica de a trece pragul ușii?

Farmecul cărții stă în contrastul dintre liniștea aparentă a unei suburbii englezești și haosul interior al personajelor. Lisa Thompson nu scrie un simplu mystery pentru copii; ea face o disecție a izolării. Matthew îi vede pe ceilalți – pe bătrânul domn Charles, pe ciudata Melody sau pe bătăușul Jake – ca pe niște exponate într-un insectar. Însă pe măsură ce ancheta lui improvizată înaintează, barierele dintre el și restul lumii încep să cedeze.

De ce trebuie citită?

Într-o epocă în care anxietatea în rândul tinerilor a devenit o adevărată epidemie, Băiatul de acvariu vine ca o lecție despre reziliență și despre curajul de a cere ajutor. Matthew ne învață că „monștrii” de sub pat sau din aerul pe care îl respirăm nu dispar prin ignorare, ci prin acceptare.

Finalul nu este unul magic, în care boala dispare peste noapte – pentru că viața nu funcționează așa. Este însă un final plin de speranță, care ne reamintește că, uneori, pentru a salva pe cineva, trebuie mai întâi să găsești puterea de a te salva pe tine însuți din propria izolare.

În cele mai bune relații, cu sine și cu restul lumii (Dr. Rick Hanson, Editura Paralela 45)

Trăim într-o eră a conexiunii totale și, paradoxal, a însingurării depline. Suntem conectați la Wi-Fi, la notificări și la fluxuri nesfârșite de știri, dar când vine vorba de relațiile umane, o dăm de multe ori în bară. Ne pierdem în certuri sterile, în resentimente vechi sau, mai rău, în tăceri care dor. De aceea, volumul de față se poate transforma într-o unealtă fină de supraviețuire emoțională într-un univers deloc prietenos interconectării reale și liniștii interior-exterioare.

Rick Hanson, neuropsiholog care traduce știința pe limba omului de rând, pleacă de la o premisă biologică fascinantă și ușor enervantă: creierul nostru este ca un scai pentru experiențele negative și ca o suprafață alunecoasă pentru cele pozitive. Suntem programați să vedem pericolul, să reținem critica și să trecem cu vederea complimentele. În relații, asta se traduce prin faptul că o singură replică tăioasă poate anula zece gesturi de tandrețe.

Cartea tradusă de Claudiu Neacșu ne propune o reconectare. Hanson nu ne cere să fim optimiști orbi, ci ne învață cum să ne antrenăm mintea să cultive reziliența. Punctul central al cărții este ideea că orice relație sănătoasă începe cu fundamentul de sub picioarele noastre: relația cu propria persoană. Dacă în interiorul tău e război, n-ai cum să oferi pace celor de lângă tine.

Autorul împarte universul nostru interior în trei nevoi fundamentale: siguranța, satisfacția și conectarea. Atunci când una dintre ele este amenințată, atacăm sau fugim. El propovăduiește pragmatismul – un soi de „vindecare” socială prin exerciții de respirație, tehnici de comunicare non-violentă și, mai ales, prin îndemnul de a fi „de partea ta”. Este o formă de egoism sănătos care, odată asumat, te face un partener, un părinte sau un coleg mult mai suportabil și mai empatic.

Este o lectură densă, dar fluentă, care te obligă la introspecție fără să te judece. Te îndeamnă să trasezi limite fără să ridici ziduri și despre cum să ierți fără să te faci preș. Într-o lume care ne cere să fim mereu alerți și competitivi, Hanson ne sfătuiește, pe larg, să fim, pur și simplu, prezenți.

Dacă simți că ești pe „pilot automat” în interacțiunile tale sau dacă te-ai săturat de anxietatea pe care o resimți înaintea unei discuții dificile, dă o șansă acestui volum. E genul de carte care, după ce o termini, te face să te uiți la omul de lângă tine cu mai multă blândețe. Și, poate, și la tine, când te privești în oglindă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un notar a furat 5 milioane de euro în doi ani din conturile celor 41 de clienți ai săi cu aceeași metodă, în Italia
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Aeroportul Otopeni, blocat la revenirea Dianei Șoșoacă de susținătorii ei, la terminalul Sosiri: „S-ar putea să fiu ridicată cu macaraua”
Știri România 08:24
Aeroportul Otopeni, blocat la revenirea Dianei Șoșoacă de susținătorii ei, la terminalul Sosiri: „S-ar putea să fiu ridicată cu macaraua”
Val de aer tropical peste România, temperaturile resimțite se vor apropia de 30 de grade în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 4-31 mai 2026
Știri România 08:14
Val de aer tropical peste România, temperaturile resimțite se vor apropia de 30 de grade în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 4-31 mai 2026
Parteneri
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Echipa din România la care a jucat fiul lui Dumitru Dragomir. Cum și-a convins Mitică nepotul să renunțe la fotbal: ”Îți dau eu banii pe 10 ani”
Fanatik.ro
Echipa din România la care a jucat fiul lui Dumitru Dragomir. Cum și-a convins Mitică nepotul să renunțe la fotbal: ”Îți dau eu banii pe 10 ani”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 30 apr.
Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 30 apr.
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
ObservatorNews.ro
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Mediafax.ro
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Politic

Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Politică 06:10
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 30 apr.
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de cumnata liderului PSD. Ce sume s-au încasat
Fanatik.ro
Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de cumnata liderului PSD. Ce sume s-au încasat
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea