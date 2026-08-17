Mamaia și zona Eforie: de la oferte promoționale la pachete all inclusive

În stațiunea Mamaia, cel mai mic tarif de cazare pentru un sejur de 5 nopți este de 805 lei pentru o cameră la un hotel de 3 stele fără masă, ofertă inclusă în programul „Litoralul pentru Toți”.

La polul opus, cea mai scumpă opțiune ajunge la 7.617 lei pentru o cameră la un hotel de 4 stele cu servicii all inclusive, preț ce beneficiază de o reducere de 9%.

În Eforie Nord, prețurile încep de la 1.077 lei la un hotel de 3 stele fără masă, cu o reducere aplicată de 20%, și pot urca până la 5.012 lei la un hotel de 4 stele cu servicii all inclusive light și o reducere de 40%.

La Eforie Sud, cel mai ieftin pachet este de 1.185 lei la 3 stele fără masă, iar cel mai scump ajunge la 4.660 lei pentru servicii all inclusive, cu o reducere de 7%. Pentru cei care aleg Techirghiol, tarifele variază între 1.654 lei la un hotel de 2 stele fără masă și 3.172 lei la o unitate de 3 stele cu demipensiune.

Tarifele în stațiunile din sudul litoralului

Cei care își doresc o vacanță în Costinești vor plăti cel puțin 1.496 lei pentru 5 nopți la un hotel de 3 stele fără masă, în timp ce un pachet la 4 stele cu mic dejun inclus ajunge la 3.818 lei.

În stațiunea Olimp, cele mai mici prețuri încep de la 1.587 lei pentru un hotel de 3 stele cu mic dejun, ajungând până la 9.523 lei pentru cazare la 4 stele în regim ULTRA all inclusive, tarif ce include o reducere de 21%. În Neptun, oferta pornește de la 1.341 lei la 3 stele fără servicii de masă și ajunge la 5.957 lei la 4 stele ULTRA all inclusive.

Stațiunea Jupiter oferă opțiuni de cazare de la 1.025 lei la un hotel de 2 stele fără masă, până la 6.499 lei la 4 stele ULTRA all inclusive. În Cap Aurora, cel mai mic tarif este de 1.856 lei la 3 stele cu mic dejun inclus, iar pachetul maxim ajunge la 7.601 lei la 4 stele all inclusive.

Turiștii care optează pentru Venus au la dispoziție prețuri cuprinse între 1.369 lei la 3 stele fără masă și 6.855 lei la 4 stele all inclusive. În Saturn, cea mai accesibilă ofertă este de 1.300 lei la 3 stele fără masă, iar cel mai mare tarif atinge 5.537 lei la 4 stele ULTRA all inclusive.

Cât costă o vacanță în Mangalia, 2 Mai și Vama Veche

În Mangalia, tarifele pentru un sejur de 5 nopți încep de la 1.518 lei pentru un hotel de 3 stele fără masă și ajung la 5.875 lei pentru 3 stele cu pachet all inclusive.

În localitatea 2 Mai, prețurile variază de la 1.392 lei pentru o cameră dublă la un hotel de 3 stele fără masă până la 2.587 lei pentru o cameră family în aceleași condiții de masă.

În Vama Veche, cel mai scăzut tarif disponibil este de 1.171 lei la un hotel de 3 stele fără masă, iar cea mai scumpă opțiune ajunge la 5.160 lei la un hotel de 3 stele cu servicii de demipensiune ce includ micul dejun și prânzul.

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