Greșeala care aduce prelungitoarele înapoi într-un apartament proaspăt renovat

Prizele sunt tot mai des amplasate în funcție de poziția canapelei, a patului, a biroului sau a mobilierului de bucătărie, în loc să fie distribuite pur și simplu pe pereți. Irina Radu, arhitect de interior la iDecorate Studio, explică pentru Libertatea că tocmai lipsa acestui plan este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute la renovare.

„Cea mai frecventă greșeală este că instalația electrică se gândește înainte de mobilare. Se pun prize «din ochi», în loc să fie poziționate după planul exact al mobilierului și după modul în care va fi folosit spațiul”, explică arhitecta.

Rezultatul se vede chiar și în apartamente abia renovate: prize ascunse în spatele dulapurilor, prea departe de canapea sau noptiere ori prea puține pentru toate aparatele folosite într-un anumit loc.

„Ajungem să avem o singură priză acolo unde, în realitate, sunt necesare trei-patru. Și atunci, într-un apartament proaspăt renovat, apar din nou prelungitoarele”, spune Irina Radu.

Prize ascunse în podea și în mobilier

În living, prizele pot fi instalate lângă canapea, integrate în mobilier sau chiar în pardoseală, astfel încât telefonul, laptopul ori o lampă să poată fi conectate fără cabluri trase prin cameră. În dormitor apar tot mai des prize și porturi USB-A sau USB-C integrate în noptiere ori în apropierea tăbliei patului. În birourile de acasă, conexiunile pot fi montate direct în blat sau imediat sub acesta.

Irina Radu spune că, dacă ar amenaja astăzi un apartament de la zero, ar prevedea prize inclusiv în locuri pe care mulți proprietari le uită: lângă canapea sau chiar în mobilier, în dressing, în mobilierul de baie, în corpurile de bucătărie și insulă, dar și în dulapul de la intrare, pentru aspiratorul vertical, robotul de aspirare și alte dispozitive care trebuie încărcate.

„Pentru mine, regula este simplă: priza trebuie să fie acolo unde apare nevoia, nu acolo unde a fost mai simplu pentru electrician să o monteze”, spune arhitecta.

O priză pusă prost poate strica toată amenajarea

Problema nu este doar una practică. În dormitor, o priză amplasată fără să fie luată în calcul dimensiunea patului și a noptierelor poate rămâne pe jumătate ascunsă sau poate apărea exact lângă tăblia patului. În living, situația clasică este televizorul montat pe un perete curat, dar cu firele coborând vizibil către o priză aflată prea jos sau în locul nepotrivit.

„Sunt detalii mici ca dimensiune, dar foarte vizibile într-o amenajare bine făcută”, explică Irina Radu.

Prize retractabile în blatul de bucătărie

Bucătăria este una dintre zonele în care noile soluții se văd cel mai bine. Prizele pot fi integrate în insulă, în mobilier sau în sertare. Există și sisteme retractabile, de tip „pop-up”, care rămân aproape la nivelul blatului atunci când nu sunt utilizate și sunt ridicate numai când trebuie conectat un aparat.

Astfel de soluții pot elibera blatul de cabluri, însă sunt mai scumpe decât prizele convenționale și trebuie proiectate cu atenție, mai ales în apropierea surselor de apă.

Cea mai bună investiție nu este neapărat o priză scumpă

Pentru cei care renovează cu un buget limitat, arhitecta spune că prioritatea ar trebui să fie mult mai simplă.

„Înainte de prize sofisticate sau sisteme smart, cea mai bună investiție este un plan electric foarte bine gândit.”

Este mai ieftin să fie adăugate prize și circuite în timpul renovării decât să fie refăcută instalația după montarea mobilierului.

„Aș investi mai degrabă în numărul și poziționarea corectă a prizelor decât într-o priză foarte scumpă, dar amplasată prost”, spune Irina Radu.

Acolo unde bugetul permite, arhitecta recomandă și prizele cu USB-C integrat, în special lângă pat, birou și canapea, unde încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive este frecventă.

Ce ar putea deveni normal în case peste 5-10 ani

Următorul pas ar putea merge mult dincolo de simpla ascundere a cablurilor. În proiectele premium sunt deja folosite sisteme prin care mai multe funcții ale locuinței sunt controlate împreună. Un singur buton poate stinge luminile și opri anumite circuite atunci când proprietarii pleacă, iar scenarii precum „seară”, „cinema” sau „noapte” pot coordona iluminatul, temperatura și jaluzelele. Irina Radu crede că astfel de soluții vor deveni mai accesibile în următorii ani.

„Casa nu va mai fi doar «smart», ci va anticipa modul în care o folosim”, spune arhitecta de interior.

Prelungitoarele nu vor dispărea complet. Vor rămâne utile atunci când mobilierul este mutat sau apare un aparat într-un loc care nu fusese prevăzut inițial. Tendința este însă inversarea logicii clasice și, în loc să fie adaptată camera la poziția prizelor, instalația electrică este proiectată după modul în care va fi folosită locuința.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Puțini știu detalii din viața ei personală, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Viva.ro
Puțini știu detalii din viața ei personală, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
GSP.RO
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
Libertateapentrufemei.ro
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul.ro
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!”
Fanatik.ro
Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!”
Industria europeană plătește curentul dublu față de SUA
Financiarul.ro
Industria europeană plătește curentul dublu față de SUA
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Libertateapentrufemei.ro
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia
KanalD.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Hendrick Klein, primul mare interviu despre CFR Cluj: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red Bull!” Ce se întâmplă cu acţiunile lui Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Hendrick Klein, primul mare interviu despre CFR Cluj: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red Bull!” Ce se întâmplă cu acţiunile lui Varga. Exclusiv
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna