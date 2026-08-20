Greșeala care aduce prelungitoarele înapoi într-un apartament proaspăt renovat

Prizele sunt tot mai des amplasate în funcție de poziția canapelei, a patului, a biroului sau a mobilierului de bucătărie, în loc să fie distribuite pur și simplu pe pereți. Irina Radu, arhitect de interior la iDecorate Studio, explică pentru Libertatea că tocmai lipsa acestui plan este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute la renovare.

„Cea mai frecventă greșeală este că instalația electrică se gândește înainte de mobilare. Se pun prize «din ochi», în loc să fie poziționate după planul exact al mobilierului și după modul în care va fi folosit spațiul”, explică arhitecta.

Rezultatul se vede chiar și în apartamente abia renovate: prize ascunse în spatele dulapurilor, prea departe de canapea sau noptiere ori prea puține pentru toate aparatele folosite într-un anumit loc.

„Ajungem să avem o singură priză acolo unde, în realitate, sunt necesare trei-patru. Și atunci, într-un apartament proaspăt renovat, apar din nou prelungitoarele”, spune Irina Radu.

Prize ascunse în podea și în mobilier

În living, prizele pot fi instalate lângă canapea, integrate în mobilier sau chiar în pardoseală, astfel încât telefonul, laptopul ori o lampă să poată fi conectate fără cabluri trase prin cameră. În dormitor apar tot mai des prize și porturi USB-A sau USB-C integrate în noptiere ori în apropierea tăbliei patului. În birourile de acasă, conexiunile pot fi montate direct în blat sau imediat sub acesta.

Irina Radu spune că, dacă ar amenaja astăzi un apartament de la zero, ar prevedea prize inclusiv în locuri pe care mulți proprietari le uită: lângă canapea sau chiar în mobilier, în dressing, în mobilierul de baie, în corpurile de bucătărie și insulă, dar și în dulapul de la intrare, pentru aspiratorul vertical, robotul de aspirare și alte dispozitive care trebuie încărcate.

„Pentru mine, regula este simplă: priza trebuie să fie acolo unde apare nevoia, nu acolo unde a fost mai simplu pentru electrician să o monteze”, spune arhitecta.

O priză pusă prost poate strica toată amenajarea

Problema nu este doar una practică. În dormitor, o priză amplasată fără să fie luată în calcul dimensiunea patului și a noptierelor poate rămâne pe jumătate ascunsă sau poate apărea exact lângă tăblia patului. În living, situația clasică este televizorul montat pe un perete curat, dar cu firele coborând vizibil către o priză aflată prea jos sau în locul nepotrivit.

„Sunt detalii mici ca dimensiune, dar foarte vizibile într-o amenajare bine făcută”, explică Irina Radu.

Prize retractabile în blatul de bucătărie

Bucătăria este una dintre zonele în care noile soluții se văd cel mai bine. Prizele pot fi integrate în insulă, în mobilier sau în sertare. Există și sisteme retractabile, de tip „pop-up”, care rămân aproape la nivelul blatului atunci când nu sunt utilizate și sunt ridicate numai când trebuie conectat un aparat.

Astfel de soluții pot elibera blatul de cabluri, însă sunt mai scumpe decât prizele convenționale și trebuie proiectate cu atenție, mai ales în apropierea surselor de apă.

Cea mai bună investiție nu este neapărat o priză scumpă

Pentru cei care renovează cu un buget limitat, arhitecta spune că prioritatea ar trebui să fie mult mai simplă.

„Înainte de prize sofisticate sau sisteme smart, cea mai bună investiție este un plan electric foarte bine gândit.”

Este mai ieftin să fie adăugate prize și circuite în timpul renovării decât să fie refăcută instalația după montarea mobilierului.

„Aș investi mai degrabă în numărul și poziționarea corectă a prizelor decât într-o priză foarte scumpă, dar amplasată prost”, spune Irina Radu.

Acolo unde bugetul permite, arhitecta recomandă și prizele cu USB-C integrat, în special lângă pat, birou și canapea, unde încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive este frecventă.

Ce ar putea deveni normal în case peste 5-10 ani

Următorul pas ar putea merge mult dincolo de simpla ascundere a cablurilor. În proiectele premium sunt deja folosite sisteme prin care mai multe funcții ale locuinței sunt controlate împreună. Un singur buton poate stinge luminile și opri anumite circuite atunci când proprietarii pleacă, iar scenarii precum „seară”, „cinema” sau „noapte” pot coordona iluminatul, temperatura și jaluzelele. Irina Radu crede că astfel de soluții vor deveni mai accesibile în următorii ani.

„Casa nu va mai fi doar «smart», ci va anticipa modul în care o folosim”, spune arhitecta de interior.

Prelungitoarele nu vor dispărea complet. Vor rămâne utile atunci când mobilierul este mutat sau apare un aparat într-un loc care nu fusese prevăzut inițial. Tendința este însă inversarea logicii clasice și, în loc să fie adaptată camera la poziția prizelor, instalația electrică este proiectată după modul în care va fi folosită locuința.

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