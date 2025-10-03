În doar trei ani, peste 2.000 de unități de cazare au fost certificate, marcând un progres remarcabil în turismul mondial. Turcia nu doar că a implementat o transformare profundă a sectorului turistic, ci a devenit și un model de referință la nivel global datorită performanței sale. Peste 80% dintre toate unitățile de cazare certificate GSTC la nivel global se află în Turcia.

Turcia deține cel mai mare număr de hoteluri certificate GSTC din lume

În cadrul etapei a treia a Programului Național pentru Turism Sustenabil al Turciei, obținerea certificării GSTC a devenit un simbol de prestigiu pentru unitățile de cazare care urmăresc să ofere o experiență de cea mai înaltă calitate și confort turiștilor.

La finalul anului 2024, 1.466 de unități obținuseră certificarea GSTC, iar până la 1 septembrie 2025, numărul acestora a ajuns la 2.005, o creștere spectaculoasă de 37% în doar nouă luni. Această performanță consolidează viziunea Turciei de lider global în turismul sustenabil.

Rata de certificare pentru etapa a treia a depășit 50% în funcție de capacitatea de camere și paturi în provinciile Antalya, Kirsehir și Kilis. Urmează îndeaproape Istanbul, Konya, Şirnak, Gaziantep, Kayseri și Aydin, fiecare cu peste 30% din capacitatea de cazare certificată conform standardelor GSTC.

„Depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC confirmă poziția noastră de lider în turismul sustenabil. Viziunea noastră merge dincolo de atingerea conformității totale cu standardele globale până în 2030, ne propunem să fim un lider activ în modelarea viitorului turismului sustenabil. Industria noastră turistică devine tot mai conștientă și responsabilă în fiecare zi. Numărul tot mai mare de unități care obțin certificarea GSTC, alături de cele peste 19.000 de unități deja verificate și certificate, reflectă clar angajamentul nostru pentru această transformare.

Sustenabilitatea a devenit un principiu fundamental și o responsabilitate colectivă care conturează viitorul turismului. În acest sens, extindem eforturile de certificare și în sectorul gastronomic. Prin noul program destinat industriei alimentare și a băuturilor, Turcia va stabili din nou un precedent global, așa cum a făcut-o în domeniul ospitalității”, a spus Mehmet Nuri Ersoy, ministrul Culturii și Turismului din Republica Turcia.

Un nou record mondial

La rândul său, directorul executiv al Consiliului Global pentru Turism Sustenabil (GSTC), Randy Durband, a transmis: „Felicităm Turcia pentru depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC, este o realizare remarcabilă, care dă dovadă de un leadership puternic în turismul sustenabil. Programul Național pentru Turism Sustenabil al Turciei oferă un exemplu global despre cum guvernele și sectorul privat pot colabora eficient într-un program riguros, aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de unități de cazare. Sperăm ca acest model să inspire și alte destinații din lume”.

Turcia desfășoară acțiuni ample de promovare a acestui program în parteneriat cu GSTC, pentru a inspira și alte țări în procesul de transformare sustenabilă a turismului. Spre exemplu, în anul 2023, Antalya, una dintre cele mai apreciate destinații de pe Riviera Turcească, a găzduit conferința globală GSTC, reuniunea anuală de referință a organizației, adunând actori internaționali din turismul sustenabil.

În plus, Turcia a promovat activ programul în cadrul conferințelor și evenimentelor online și fizice, desfășurate în diverse țări precum Suedia, Singapore, Thailanda, Coreea de Sud, SUA, Marea Britanie, Țările de Jos, Azerbaidjan și altele.

