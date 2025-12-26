Turica, care oferă experiențe turistice deosebite pe tot parcursul anului, se remarcă drept una dintre cele mai atractive destinații pentru vacanțele de iarnă și turismul cultural urban.

În mod special, regiunea Anatolia de Est invită vizitatorii într-o călătorie transformatoare prin peisaje vaste, unde istoria milenară și tradițiile culinare autentice prind viață. Turiștii pot simți spiritul unui ținut modelat de-a lungul secolelor, pot savura gusturi memorabile, admira priveliști spectaculoase și întâlni localnici primitori, adevărați păstrători ai patrimoniului cultural al regiunii.

Incursiune în Evul Mediu

Călătoria poate începe în Kars, bijuteria de iarnă mai puțin cunoscută a Turciei. Situat pe celebrul traseu al Touristic Eastern Express, orașul îi încântă pe vizitatori prin arhitectura sa distinctivă, bogatul patrimoniu cultural și peisajele impresionante, de la lacul Cildir, până la Sarikamiș, renumit pentru zăpada sa cristalină.

Unul dintre cele mai spectaculoase obiective este situl arheologic Ani, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Situat la sud de lacul Cildir, Ani este cel mai mare sit arheologic din Anatolia de Est și un exemplu remarcabil de urbanism medieval. Cunoscut cândva drept „orașul celor o mie și una de biserici”, Ani a fost un important centru cultural, politic și comercial pe Drumul Mătăsii.

Astăzi, ruinele sale roșiatice spun, în liniște, povestea dinastiilor creștine și musulmane care au prosperat aici. De neratat este Kars, considerat drept una dintre capitalele brânzeturilor din Turcia. Aici pot fi degustate celebrul cașcaval de Kars și brânza Gruyere, iar Muzeul Brânzei din Kars oferă o incursiune fascinantă în tradițiile locale. La cină, preparatele din carne de gâscă și hingel (un tip de manti) promit arome de neuitat.

Splendoarea otomană din Agri

Următoarea oprire poate fi Agri, un oraș impresionant prin bogăția sa arhitecturală și naturală. Vizita poate începe cu magnificul Palat Ishak Pașa, situat în districtul Dogubayazit. Construit în perioada otomană și inspirat de Palatul Topkapi din Istanbul, acesta se remarcă prin îmbinarea armonioasă a stilurilor otoman, persan și selgiucid.

Complexul include o moschee, o madrasa, o baie, bucătării și chiar temnițe. Un element cu adevărat remarcabil îl reprezintă sistemul de încălzire centralizată: apa caldă, încălzită în cuptoare, circula prin conducte pentru a proteja clădirea de iernile aspre ale regiunii.

Palatulul se află la poalele Muntelui Agri (Ararat), locul unde, potrivit tradiției, ar fi acostat Arca lui Noe. Muntele este vizibil din aproape orice colț al orașului.

Insula Akdamar și Biserica Akdamar, comori unice ale lacului Van

Pentru un final memorabil, se recomandă o oprire în Van, oraș situat pe malul lacului Van, cel mai mare lac din Turcia. Fostă capitală a urartienilor, Van a găzduit de-a lungul timpului numeroase civilizații, de la perși la otomani.

După un mic dejun tradițional vanez, renumit pentru varietatea sa, care include otlu peynir (brânză cu ierburi) și murtuga (un tip de halva), urmează o plimbare cu barca spre insula Akdamar. A doua ca mărime dintre cele patru insule ale lacului Van, Akdamar adăpostește o biserică remarcabilă, construită în Evul Mediu ca biserică palatină pentru conducătorii Regatului Vaspurakan.

Amplasată pe stânci abrupte, Biserica Akdamar impresionează prin basoreliefurile și frescele sale elaborate, multe dintre ele reflectând influențe ale artei turcice din Asia Centrală. De neratat este Casa Pisicilor din Van, unde pot fi admirate faimoasele pisici albe ale orașului, cu un ochi albastru și unul chihlimbariu.

