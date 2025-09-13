România, recomandată de un fost bancher de pe Wall Street, care a vizitat toate țările din Europa: „Mai mult decât pare”

România, pe lista celor mai subestimate destinații din Europa

Lee Abbamonte, fost bancher pe Wall Street care s-a transformat în blogger de călătorii, a alcătuit o listă cu cinci țări de pe Bătrânul Continent, mai bune decât Spania, Italia, Grecia și Franța.

Aceste țări, subevaluate și mai puțin vizitate, oferă o experiență mai autentică.

Turiști vor avea ocazia să descopere obiceiuri, limbi și stiluri de viață autentice, neafectate de turismul de masă, spune bloggerul, conform Business Insider.

Fostul bancher spune că majoritatea oamenilor presupun în mod eronat că România este o țară fără ieșire la mare: „are de fapt o coastă epică de-a lungul Mării Negre, cu orașe portuare uimitoare precum Constanța.”

„Coastă epică” la Marea Neagră – Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Profimedia

„E o țară grozavă pentru călătorii cu mașina”, spune el.

Expertul în călătorii sugerează o oprire scurtă în capitala României, București, înainte de a porni într-o excursie prin regiuni „minunate” precum Transilvania, faimoasă pentru castelele sale istorice și orașele medievale, cum ar fi Brașov, cu străzi pietruite.

Norvegia, paradisul drumeților de vară

Pentru Norvegia, Abbamonte recomandă vizitarea acesteia vara, în special pentru traseele de drumeții spectaculoase.

„Are unele dintre cele mai bune trasee de drumeție din lume, mai ales vara”, spune el, menționând drumețiile pe bolovani la Kjeragbolten, faleza de la Preikestolen și lacul de la Trolltunga.

Insulele Lofoten Norvegia – Foto: Profimedia

„Este pur și simplu minunat de sus până jos, pur și simplu te urci într-o mașină și conduci. Este uimitor.”

Insulele Lofoten sunt un alt punct de atracție, cu plaje, pescuit, drumeții și alpinism.

Republica Cehă, orașe pitorești și ascunse

Abbamonte recomandă să ieșiți din Praga și să explorați satele și orașele mai mici.

„Sunt atât de multe lucruri interesante de văzut în afara Pragăi, iar majoritatea oamenilor nu părăsesc niciodată capitala”, afirmă el.

Český Krumlov – Foto: Profimedia

Orașul Český Krumlov, cu arhitectură medievală și grădini frumoase, este una dintre destinațiile sale preferate.

Polonia, istorie și experiențe memorabile

Polonia este descrisă de Abbamonte ca fiind „frumoasă și plină de situri istorice care schimbă vieți”.

El recomandă orașe precum Cracovia, Gdansk și capitala Varșovia, dar și vizitarea lagărelor de concentrare precum Auschwitz-Birkenau, experiență pe care o consideră „frapantă și emoționantă”.

Castelul Wawel, Cracovia, Polonia – Foto: Ioana Ion

„Astea sunt lucruri care îți schimbă viața, mai ales dacă ai rude care au luat parte la asta. Sunt pe jumătate evreu, așa că a fost cu adevărat frapant pentru mine să fiu acolo știind că descendenții unora dintre rudele mele au fugit în Statele Unite.”, a mărturisit Lee Abbamonte.

Capitala Serbiei este subapreciată

Deși este este un fan al întregii regiuni balcanice, care include Bosnia, Muntenegru, Slovenia și altele, Serbia iese în evidență pentru Abbamonte datorită Belgradului, pe care îl consideră „cel mai subapreciat oraș din Europa”.

„Dar apoi ajungi acolo și e superb. E chiar pe malul râului, are restaurante grozave, o atmosferă boemă grozavă și o mulțime de cafenele și baruri.”, spune el.

Belgrade, Serbia – Foto: Profimedia

De asemenea, Serbia are „orașe montane frumoase”, ideale pentru întâlniri cu localnici prietenoși.

„Găsesc întreaga țară fascinantă și oamenii interesanți pentru că au avut de-a face cu multe”, a adăugat acesta.

Alternative la destinațiile populare din Vestul Europei

Abbamonte sugerează evitarea aglomeratelor destinații turistice din Spania, Italia, Grecia și Franța, oferind alternative mai liniștite:

Franța: orașul de coastă Biarritz, aproape de granița cu Spania – „doar francezii merg acolo”

Spania: A Coruña, un oraș portuar din Galicia – „este minunat și nu merge nimeni”

Italia: satele San Gimignano și Montalcino sau lacuri din Munții Dolomiți

Grecia: Meteora din Tesalia – „de pe altă lume” și insula Hydra, liniștită și fără mașini – „Sunt doar capre, măgari și plimbări”

De asemenea, americanul recomandă și Salonicul, evitat de majoritatea turiștilor din SUA.

„Majoritatea oamenilor n-au fost niciodată acolo, n-au auzit vreodată de el și nici nu-l știu scrie. E un oraș foarte cool, destul de ieftin și interesant.”

Lee Abbamonte încurajează turiștii să exploreze Europa mai puțin cunoscută pentru a evita aglomerația și a descoperi locuri cu peisaje uimitoare, istorie bogată și experiențe autentice, mai ales când multe capitale europene se luptă cu supraturismul.