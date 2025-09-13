România, pe lista celor mai subestimate destinații din Europa

Lee Abbamonte, fost bancher pe Wall Street care s-a transformat în blogger de călătorii, a alcătuit o listă cu cinci țări de pe Bătrânul Continent, mai bune decât Spania, Italia, Grecia și Franța.

Aceste țări, subevaluate și mai puțin vizitate, oferă o experiență mai autentică. 

Turiști vor avea ocazia să descopere obiceiuri, limbi și stiluri de viață autentice, neafectate de turismul de masă, spune bloggerul, conform Business Insider.

Fostul bancher spune că majoritatea oamenilor presupun în mod eronat că România este o țară fără ieșire la mare: „are de fapt o coastă epică de-a lungul Mării Negre, cu orașe portuare uimitoare precum Constanța.”

România, recomandată de un fost bancher de pe Wall Street, care a vizitat toate țările din Europa: „Mai mult decât pare”
„Coastă epică” la Marea Neagră – Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Profimedia

„E o țară grozavă pentru călătorii cu mașina”, spune el.

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Recomandări
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Expertul în călătorii sugerează o oprire scurtă în capitala României, București, înainte de a porni într-o excursie prin regiuni „minunate” precum Transilvania, faimoasă pentru castelele sale istorice și orașele medievale, cum ar fi Brașov, cu străzi pietruite.

Norvegia, paradisul drumeților de vară

Pentru Norvegia, Abbamonte recomandă vizitarea acesteia vara, în special pentru traseele de drumeții spectaculoase. 

„Are unele dintre cele mai bune trasee de drumeție din lume, mai ales vara”, spune el, menționând drumețiile pe bolovani la Kjeragbolten, faleza de la Preikestolen și lacul de la Trolltunga.

Un grup de cabane roșii vibrante stau pe picioroange de-a lungul țărmului stâncos și liniștit. Satul pescăresc Nusfjord Insulele Lofoten Norvegia
Insulele Lofoten Norvegia – Foto: Profimedia

„Este pur și simplu minunat de sus până jos, pur și simplu te urci într-o mașină și conduci. Este uimitor.”

Insulele Lofoten sunt un alt punct de atracție, cu plaje, pescuit, drumeții și alpinism.

Republica Cehă, orașe pitorești și ascunse

Abbamonte recomandă să ieșiți din Praga și să explorați satele și orașele mai mici. 

„Sunt atât de multe lucruri interesante de văzut în afara Pragăi, iar majoritatea oamenilor nu părăsesc niciodată capitala”, afirmă el.

Vedere aeriană Cesky Krumlov, orașul istoric Krummau din Republica Cehă, Europa
Český Krumlov – Foto: Profimedia

Orașul Český Krumlov, cu arhitectură medievală și grădini frumoase, este una dintre destinațiile sale preferate.

Polonia, istorie și experiențe memorabile

Polonia este descrisă de Abbamonte ca fiind „frumoasă și plină de situri istorice care schimbă vieți”. 

El recomandă orașe precum Cracovia, Gdansk și capitala Varșovia, dar și vizitarea lagărelor de concentrare precum Auschwitz-Birkenau, experiență pe care o consideră „frapantă și emoționantă”.

Castelul Regal Wawel, din Cracovia, Polonia, vara
Castelul Wawel, Cracovia, Polonia – Foto: Ioana Ion

„Astea sunt lucruri care îți schimbă viața, mai ales dacă ai rude care au luat parte la asta. Sunt pe jumătate evreu, așa că a fost cu adevărat frapant pentru mine să fiu acolo știind că descendenții unora dintre rudele mele au fugit în Statele Unite.”, a mărturisit Lee Abbamonte.

Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
Recomandări
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”

Capitala Serbiei este subapreciată

Deși este este un fan al întregii regiuni balcanice, care include Bosnia, Muntenegru, Slovenia și altele, Serbia iese în evidență pentru Abbamonte datorită Belgradului, pe care îl consideră „cel mai subapreciat oraș din Europa”. 

„Dar apoi ajungi acolo și e superb. E chiar pe malul râului, are restaurante grozave, o atmosferă boemă grozavă și o mulțime de cafenele și baruri.”, spune el.

Belgrad, Serbia, 30 iulie 2023: Strada Skadarska din Belgrad, Serbia.
Belgrade, Serbia – Foto: Profimedia

De asemenea, Serbia are „orașe montane frumoase”, ideale pentru întâlniri cu localnici prietenoși.

„Găsesc întreaga țară fascinantă și oamenii interesanți pentru că au avut de-a face cu multe”, a adăugat acesta.

Alternative la destinațiile populare din Vestul Europei

Abbamonte sugerează evitarea aglomeratelor destinații turistice din Spania, Italia, Grecia și Franța, oferind alternative mai liniștite:

  • Franța: orașul de coastă Biarritz, aproape de granița cu Spania – „doar francezii merg acolo”
  • Spania: A Coruña, un oraș portuar din Galicia – „este minunat și nu merge nimeni”
  • Italia: satele San Gimignano și Montalcino sau lacuri din Munții Dolomiți
  • Grecia: Meteora din Tesalia – „de pe altă lume” și insula Hydra, liniștită și fără mașini – „Sunt doar capre, măgari și plimbări”

De asemenea, americanul recomandă și Salonicul, evitat de majoritatea turiștilor din SUA.

„Majoritatea oamenilor n-au fost niciodată acolo, n-au auzit vreodată de el și nici nu-l știu scrie. E un oraș foarte cool, destul de ieftin și interesant.”

Lee Abbamonte încurajează turiștii să exploreze Europa mai puțin cunoscută pentru a evita aglomerația și a descoperi locuri cu peisaje uimitoare, istorie bogată și experiențe autentice, mai ales când multe capitale europene se luptă cu supraturismul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Tech: iPhone 17, 17 Pro și 17 Air – Prețuri, specificații și noutăți Apple 2025
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
GSP.RO
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
GSP.RO
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe
Tvmania.ro
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe

Alte știri

Cum va fi vremea în București în acest weekend. Prognoza meteo ANM pentru 13 și 14 septembrie 2025
Știri România 11:01
Cum va fi vremea în București în acest weekend. Prognoza meteo ANM pentru 13 și 14 septembrie 2025
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă
Știri România 09:15
Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă
Parteneri
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Adevarul.ro
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Vocea României, 12 septembrie 2025. Antrenorii au luptat pentru concurenți, iar spectacolul a atins cote maxime
Stiri Mondene 12:11
Vocea României, 12 septembrie 2025. Antrenorii au luptat pentru concurenți, iar spectacolul a atins cote maxime
Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc astăzi. Ce s-a întâmplat cu invitațiile și cum arăta rochia ei de mireasă: „A fost ceva rău”
Stiri Mondene 11:17
Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc astăzi. Ce s-a întâmplat cu invitațiile și cum arăta rochia ei de mireasă: „A fost ceva rău”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
TVMania.ro
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
ObservatorNews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
GSP.ro
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.ro
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Mădălin, un băiețel de 11 ani, este de negăsit de două săptămâni! Un mesaj RO-ALERT a fost emis în 5 județe din România
KanalD.ro
Mădălin, un băiețel de 11 ani, este de negăsit de două săptămâni! Un mesaj RO-ALERT a fost emis în 5 județe din România

Politic

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 12 sept.
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Locuința Melissei a costat peste 1 milion de dolari, are piscine, dar și plajă privată
Fanatik.ro
Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Locuința Melissei a costat peste 1 milion de dolari, are piscine, dar și plajă privată
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice