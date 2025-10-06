Scufundări în Malta și Gozo: Acolo unde lumina și apa își șoptesc poveștile

Blue Hole – Poarta dintre lumi

Pe coasta Dwejra, Blue Hole a devenit un portal celebru. O deschidere perfect rotundă, săpată în calcar de milenii, invită scafandrii să coboare printr-un cilindru lichid. La adâncime, un tunel scufundat face legătura cu marea deschisă. Razele soarelui pătrund ca niște săgeți de lumină, mângâind pereții stâncoși. Pești colorați și bancuri fragile se mișcă în tăcerea albastră, păzind un univers pe care doar curajoșii îl pot cunoaște cu adevărat.

Inland Sea – Tunelul spre infinit

În apropiere, Inland Sea arată ca un lac liniștit, aproape banal. Sub suprafața netedă se ascunde însă un pasaj secret: un tunel lung de 80 de metri care deschide drumul spre larg. Prin acest culoar întunecat, scafandrii trec de la lumina filtrată a lagunei la spectaculoasa strălucire turcoaz a Mediteranei. Pe pereții abrupți, bureți și corali se înșiră ca niște broderii vii.

Cândva nave funcționale, astăzi sanctuare de liniște, epavele din Malta și Gozo sunt repere esențiale pe harta scufundătorilor. MV Rozi, un remorcher odihnit la 35 de metri adâncime lângă Ċirkewwa, este colonizat de pești, stele de mare și anemone. O lume nouă s-a născut între cabine ruginite și ferestre oarbe. Alături, P31 – o fostă navă de patrulare – și Xlendi – cargobotul întors pe o parte – transformă scufundarea într-o explorare printre amintiri tăcute.

Crocodile Rock și Cathedral Cave – Catedralele naturii

Peisajul subacvatic al Gozo ascunde formațiuni colosale. Crocodile Rock, cu profilul său ascuțit, e înconjurat de câmpuri de alge și corali, un adevărat Eden marin. La Cathedral Cave, luminile pătrund prin bolta înaltă și transformă apa într-un vitraliu viu, mișcat de curenți.

Recifuri, grote și dansul luminii

Crocodile Rock, Cathedral Cave, Xlendi Reef. Nume care sună ca niște legende și așa și sunt. Peisaje modelate de timp și apă, unde geologia se transformă în poezie. Aici, scufundătorii înoată printre arcade naturale, traversează peșteri tăcute și ating pereți acoperiți de viață.

Apa e atât de limpede încât realitatea pare exagerată. Vizibilitatea ajunge până la 30–40 de metri, iar lumina coboară în valuri lente, ca într-un vis cu sunet de clopot.

O hartă cu peste 120 de povești

Cu mai mult de 120 de situri de scufundare, Malta și Gozo oferă o varietate rară: pereți verticali, epave, peșteri, tuneluri și grădini de corali. Fiecare loc are un caracter propriu – un suflu distinct – și o poveste care așteaptă să fie descoperită.

În adâncuri, tăcerea e deplină

Aici, sub oglinda Mediteranei, luminile, pietrele și vietățile construiesc o altă realitate. Una în care timpul nu se măsoară în ore, ci în bătăi de inimă și în lungimea unui fascicul de lumină care alunecă pe epava unei nave. Malta și Gozo rămân, poate, cele mai frumoase locuri din Europa unde apa se transformă în poveste, iar scufundarea – într-un ritual de regăsire.

