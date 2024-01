Sex on the beach - rețete pentru cel mai bun cocktail aromat

Sex on the beach este un cocktail aromat, cu un gust ușor dulceag, unde aromele tuturor ingredientelor se simt din plin. Se pregătește ușor, iar ingredientele pot fi variate. Rețete pentru cocktailul Sex on the beach.

Rețetă pentru cocktail Sex on the beach

Chiar dacă la bază rețeta de cocktail Sex on the beach conținea doar vodcă, suc de portocale, de merișoare și lichior de piersici, astăzi rețetele sunt variate, dintr-o diversitate de ingrediente. Iată de ce ai nevoie pentru a pregăti acasă cel mai bun cocktail. Cum faci băutura Sex on the beach.

Ingrediente

45 ml vodcă;

45 ml suc de portocale;

45 ml suc de căpșuni/merișoare;

15 ml lichior de piersică;

Gheață, felii de portocale, pentru decor.

Mod de preparare

Cocktail-ul Sex on the beach se pregătește foarte ușor. Pentru început, alege un pahar înalt pe care fie l-ai ținut pentru câteva minute la congelator pentru a fi rece, fie ai pus în el câteva cuburi de gheață pentru a-l răci.

Sucul folosit în cocktail trebuie să fie stors din fructe proaspete, pentru a oferi o aromă proaspătă băuturii.

Într-un shaker pune toate ingredientele lichide, adaugă 2, 3 cuburi de gheață și amestecă energic băutura până când se omogenizează toate ingredientele și băutura se răcește.

Recomandări Ce schimbări au loc de la 1 ianuarie 2024. Cine primește bani în plus, ce taxe cresc și ce va costa mai scump

Toarnă cocktailul în paharul pregătit, apoi decorează cu câteva felii de portocale tăiate subțiri.

Cocktail Sex on the beach

Ingrediente

50 ml suc de piersici;

50 ml suc de portocale;

30 ml vodcă;

20 ml lichior de piersici;

20 ml suc de ananas;

5 ml sirop de grenadine.

Mod de preparare

Într-un shaker pune toate ingredientele împreună cu câteva cuburi de gheață. Amestecă energic totul până când gheața se topește.

Toarnă cocktailul în pahar și decorează cu felii de portocale sau de lămâie pe care le-ai tăiat subțire.

Safe Sex on the beach – rețetă cocktail non-alcoolic

Ingrediente

100 ml nectar de portocale;

50 ml suc de coacăze negre;

50 ml suc de merișoare;

30 ml suc de grepfrut;

8 ml sirop de zahăr;

Gheață.

Mod de preparare

Amestecă toate ingredientele într-un shaker cu gheața mărunțită, iar conținutul cocktailului pune-l într-un pahar cu picior. Decorează cu felii de piersică și cu câteva coacăze.

Cocktail Sex on the beach

Alte rețete de cocktailuri

Recomandări IMPACT. Investigațiile Libertății: ce am făcut și ce s-a schimbat în 2023. „Gaura” de sute de milioane de euro a Euroins, ministrul Guvernului PSD-PNL care aborda femei noaptea și colaborările cu Der Spiegel și Los Angeles Times

Aperol Spritz

Ingrediente

75 ml de prosecco;

50 ml de aperol;

35 ml de apă minerală;

câteva felii de portocală, cuburi de gheață.

Mod de preparare

Într-un pahar de tip flute, pentru șampanie, se pun 3-4 cuburi de gheață, apoi se toarnă, pe rând, vinul spumant prosecco, Aperol și apa minerală. Ingredientele se amestecă ușor, iar la final paharul în care este servit cocktailul se va garnisi cu una sau cu două felii de portocală.

Rețetă Cocktail Hugo

Ingrediente

70-100 ml de Prosecco;

20 ml de apă minerală;

30 ml de sirop de soc;

cuburi de gheață.

Mod de preparare

Se umple un pahar mare pentru vin cu cuburi de gheață, apoi se adaugă siropul de soc, vinul prosecco și apa minerală, iar toate aceste ingrediente se amestecă ușor. De asemenea, la final, paharul se va garnisi cu felii de lime și frunze de mentă.

Aperol Spritz și cocktail Hugo

Rețetă cocktail Mimosa

Ingrediente

90 ml de prosecco;

45 ml de suc de portocale;

15 ml de lichior de portocale;

Mod de preparare

Recomandări Bun de tipar 2023: recomandări pentru cărțile, presa anului și de ce nu avem un plan bătut în cuie pentru 2024

Se toarnă într-un pahar tip flute lichiorul de portocale, apoi sucul de portocale, iar la final vinul spumant și se amestecă bine. Paharul se va decora cu o felie de portocală. Trebuie să știi că rețeta originală de Mimosa se prepară cu șampanie.

Rețetă cocktail Pretty Woman

Ingrediente

40 ml de prosecco;

40 ml de suc de ananas;

două lingurițe de zahăr pudră;

4 căpșuni;

4 cuburi de gheață.

Mod de preparare

Într-un shaker se amestecă sucul de ananas, zahărul pudră, căpșunele și gheața până se obține un piure. Amestecul se toarnă apoi într-un pahar de martini și la final se adaugă vinul prosecco bine răcit. Paharul se decorează cu o căpșună.

Rețetă Sangria

Ingrediente

15 ml de coniac de piersici;

750 ml de prosecco;

200 ml de nectar de piersici;

o piersică, o nectarină, 3 caise.

Mod de preparare

Se pun piersicile, nectarinele și caisele fără sâmburi într-o carafă de sticlă. Peste fructe se va turna coniacul și se va lăsa la rece cel puțin o oră. Apoi se va adăuga spumantul prosecco și nectarul de piersici.

Citește și: Cremșnit – rețete de cremeș cu cremă de vanilie

Sursă foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News