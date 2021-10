De ce este atât de bine să consumi suc de sfeclă roșie? Sfecla este bogată în substanțe chimice naturale numite nitrați. Printr-o reacție în lanț, corpul tău schimbă nitrații în oxid nitric, care ajută la fluxul sanguin și la tensiunea arterială.

Consumul de suc de sfeclă roșie poate crește rezistența, poate îmbunătăți fluxul de sânge și poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, arată unele cercetări.

De ce să bei suc de sfeclă roșie

În unele studii, consumul a aproximativ 2 căni de suc de sfeclă pe zi sau utilizarea capsulelor de nitrat a scăzut tensiunea arterială la adulții sănătoși.

Sucul de sfeclă poate mări rezistența atunci când faci exerciții fizice. Într-un studiu, persoanele care au băut suc de sfeclă timp de 6 zile au avut o rezistență mai bună în timpul exercițiilor intense.

Nutriție

O cană de sfeclă crudă are 58 de calorii și 13 grame de carbohidrați. O cană de suc de sfeclă are de obicei aproximativ 100 de calorii și 25 de grame de carbohidrați, din cauza modului în care este procesată.

Sfecla este o sursă bună de acid folic, potasiu, vitamina C, fibre și antioxidanți, precum și nitrați.

Alte surse alimentare bune de nitrați includ spanacul, ridichile, salata verde, țelina și varza chinezească.

Consumul de sfeclă nu oferă aceeași cantitate de nitrați, deoarece gătitul distruge unii dintre nitrați, dar cu siguranță este bun pentru sănătate.

Dacă începi să bei suc de sfeclă roșie, ar trebui să știi că îți poate face urina și scaunele să pară roșiatice. E normal.

Sfecla este o legumă rădăcinoasă dulce, bulboasă, pe care majoritatea oamenilor fie o iubesc, fie o urăsc.

Cercetările arată că consumul de suc de sfeclă roșie poate aduce beneficii sănătății.

Beneficii

Ajută la scăderea tensiunii arteriale

Sucul de sfeclă poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au băut 250 de mililitri de suc de sfeclă zilnic au av atât tensiunea arterială sistolică, cât și cea diastolică scăzute.

Nitrații, compuși din sucul de sfeclă care se transformă în oxid nitric în sânge și ajută la lărgirea și relaxarea vaselor de sânge, sunt considerate a fi cauza.

Îmbunătățește rezistența la efort

Potrivit unui studiu, consumul de suc de sfeclă crește nivelul de nitrați din plasmă și crește performanța fizică.

În timpul studiului, bicicliștii antrenați care au băut 2 căni de suc de sfeclă pe zi și-au îmbunătățit proba de timp de 10 kilometri cu aproximativ 12 secunde. În același timp, și-au redus debitul maxim de oxigen.

Poate îmbunătăți puterea musculară la persoanele cu insuficiență cardiacă

Rezultatele unui studiu din 2015 sugerează beneficii suplimentare ale nitraților din sucul de sfeclă. Studiul a arătat că persoanele cu insuficiență cardiacă au experimentat o creștere cu 13% a puterii musculare la 2 ore după ce au băut suc de sfeclă.

Poate încetini progresia demenței

Potrivit unui studiu din 2011, nitrații pot ajuta la creșterea fluxului de sânge către creier la persoanele în vârstă și pot ajuta la încetinirea declinului cognitiv.

După ce participanții au consumat o dietă bogată în nitrați, care includea suc de sfeclă, RMN-urile creierelor lor au arătat un flux sanguin crescut în lobii frontali. Lobii frontali sunt asociați cu gândirea și comportamentul cognitiv.

Sunt necesare mai multe studii, dar potențialul unei diete bogate în nitrați de a ajuta la prevenirea sau încetinirea demenței este promițător.

Te ajută să menții o greutate sănătoasă

Sucul de sfeclă are un conținut scăzut de calorii și practic nu are grăsimi. Este o opțiune grozavă pentru smoothie-ul tău de dimineață. Îți va oferi un plus de nutrienți și energie pe măsură ce îți începi ziua.

Poate preveni cancerul

Sfecla își capătă culoarea bogată din betalaine, care sunt antioxidanți solubili în apă. Potrivit unui studiu din 2016, betalainele au abilități chimio-preventive împotriva unor linii de celule canceroase.

Se crede că betalainele sunt captatori de radicali liberi care ajută la găsirea și distrugerea celulelor instabile din organism.

Este o sursă bună de potasiu

Sfecla este o sursă bună de potasiu, un mineral și electrolit care ajută nervii și mușchii să funcționeze corect. Consumul moderat de suc de sfeclă poate ajuta la menținerea nivelului optim de potasiu.

Dacă nivelul de potasiu scade prea mult, pot apărea oboseală, slăbiciune și crampe musculare. Potasiul foarte scăzut poate duce la ritmuri anormale ale inimii care pun viața în pericol.

Este o sursă bună de alte minerale

Corpul tău nu poate funcționa corect fără minerale esențiale. Unele minerale îți întăresc sistemul imunitar, în timp ce altele susțin oasele și dinții sănătoși.

Pe lângă potasiu, sucul de sfeclă oferă:

fier

magneziu

mangan

sodiu

zinc

cupru

seleniu

Este o sursă bună de acid folic

Folatul este o vitamina B care ajută la prevenirea defectelor tubului neural, cum ar fi spina bifida și anencefalia. De asemenea, poate reduce riscul de a naște prematur.

Sucul de sfeclă este o sursă bună de acid folic, un supliment necesar pentru femeile însărcinate.

Ajută ficatul

Poți dezvolta o afecțiune cunoscută sub numele de boală hepatică grasă nealcoolică dacă ficatul tău devine supraîncărcat din cauza următorilor factori:

o dietă proastă

consumul excesiv de alcool

expunerea la substanțe toxice

stil de viață sedentar

Betaina antioxidantă poate ajuta la prevenirea sau reducerea depozitelor de grăsime în ficat. De asemenea, betaina poate ajuta la protejarea ficatului de toxine.

Poate reduce colesterolul

Dacă ai colesterolul ridicat, ia în considerare adăugarea sucului de sfeclă în dieta ta.

Un studiu din 2011 pe șobolani a constatat că extractul de sfeclă roșie a scăzut colesterolul total și trigliceridele și a crescut HDL, sau colesterolul „bun”. De asemenea, a redus stresul oxidativ asupra ficatului.

Cercetătorii cred că potențialul de scădere a colesterolului al sfeclei roșii se datorează probabil fitonutrienților săi, cum ar fi flavonoidele.

Cum să faci suc de sfeclă roșie

2 sfecle

1 bucată ghimbir

lămâie

Începe prin a spăla sfecla și ghimbirul. Curăță și taie sfecla în bucăți mici pe care le poți introduce în storcator.

Nu trebuie să cureți ghimbirul dacă este organic, doar asigură-te că este suficient de mic pentru a fi pus în storcator.

Pur și simplu introdu ghimbirul, apoi sfecla roșie în storcător.

La sfârșit, adaugă zeamă de lămâie. Poți fie să treci lămâia prin storcător, dacă scoți coaja. Sau o poți stoarce separat și adăuga în sucul sfeclă roșie și ghimbir.

Dacă ți se pare prea concentrat, poți adăuga puțină apă minerală.

