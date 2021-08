Aceleași legume și fructe delicioase de toamnă sunt încărcate cu o mulțime de nutrienți și vitamine, așa că vor ajuta și sistemul imunitar.

De ce să consumi fructe și legume de sezon

O dietă plină de legume și fructe, alături de proteine, cereale și leguminoase sănătoase ajută la sănătatea inimii și a întregului organism.

Mai mult, un studiu publicat în martie 2020 în revista Neurology a constatat că vegetarienii care consumau o dietă bogată în nuci, legume și soia prezentau un risc mai mic de accident vascular cerebral în comparație cu nonvegetarienii care consumau carne.

Alegerea opțiunilor sezoniere crește beneficiile nu numai pentru tine, ci și pentru mediu. Legumele și fructele de sezon sunt adesea cele mai proaspete și conțin cea mai mare valoare nutrițională, iar dacă provin dintr-o fermă locală, atunci te pot ajuta să vă reduci amprenta de carbon.

Totul are legătură cu distanța pe care călătoresc produsele. Fructele și legumele proaspete de sezon nu trebuie transportate de departe, ca să nu își piardă din proprietăți, să nu polueze și să le consumi cât mai rapid după ce au fost culse.

În funcție de locul în care locuiești, în timpul toamnei, unele alimente de la sfârșitul verii, cum ar fi afinele și zmeura, pot avea încă un puseu de creștere, în timp ce altele, precum păstârnacul, își fac prima apariție din an.

Ce alimente trebuie să mănânci toamna

Fructe de pădure

Unele soiuri de fructe de pădure sunt încă disponibile până în toamnă. De fapt, toamna se face cea mai mare recoltă de afine. Poți să le cumperi și să le pui în congelator.

O jumătate de cană de afine oferă, de asemenea, peste 7 miligrame (mg) de vitamina C, care ajută la susținerea sistemului imunitar, potrivit Harvard Health Publishing.

Pe măsură ce temperatura se răcește, lasă deserturile verii în urmă și folosește fructele de pădure pentru tarte, plăcinte și alte bunătăți.

Mere

Este posibil să nu existe fructe mai populare în sezonul de toamnă decât merele – și sunt greu de ratat, cu atâtea varietăți colorate din care să alegi.

În primul rând, un măr mediu are aproape 4,4 g de fibre, ceea ce oferă aproape 16% din necesarul zilnic, cu doar 95 de calorii.

Este recomandat să nu îndepărtezi coaja, deoarece conține o mulțime de fibre găsite în mere, precum și polifenoli.

Polifenolii numiți flavonoizi, care se găsesc în mere, precum și în fructe de pădure și ceai verde, ar putea reduce probabil șansele de a dezvolta boala Alzheimer.

Pere

Perele sunt printre cele mai bune fructe pentru cei care au deficit de fibre.

Excelente pentru salate sau pentru gătit, perele sunt un aliment de bază toamna. O pară medie are 5,5 g de fibre.

Dovleac

Din punct de vedere nutrițional, acest aliment are multe utilizări.

Dovleacul are beta-caroten: Există 5.920 micrograme (mcg) de beta-caroten într-o cană de dovleac. Acest pigment vegetal, care dă dovlacului nuanța portocalie este transformat de organism în vitamina A.

Praz

Prazul este o alternativă aromată, dar mai blândă la ceapă și poate fi folosit în mod alternativ în orice, de la omlete la lasagna.

Ca și în cazul cepei, prazul are o mulțime de substanțe nutritive.

100 g de praz oferă aproximativ 1,6 g de fibre (deci aproximativ 6% din necesarul zilnic) și doar 54 de calorii.

Varză de Bruxelles

Cel mai bun aliment imediat după primul îngheț, varza de Bruxelles este una dintre cele mai subevaluate delicii ale toamnei.

Cu toate acestea, modul în care le gătești este esențial. Aceste mini-verze trebuie trase la tigaie în unt și presărate cu sare, piper și alte condimente. Ele trebuie să rămână crocante pentru a fi delicioase.

Cartofi dulci

Cartofii dulci sunt o alegere delicioasă nutritivă și delicioasă în orice perioadă a anului, dar sunt perfecți mai ales în toamnă când sunt în sezon.

Cartofii dulci conțin o mulțime de substanțe nutritive – fibre, vitamina A și vitamina C.

De fapt, un cartof dulce mediu conține 3,6 g de fibre (deci 13% din necesarul zilnic, ceea ce îl face o sursă bună de fibre). Aceeași porție are 1.150 mcg de vitamină A (care reprezintă peste 100% din ncesarul zilnic) și 18,2 mg de vitamină C (care reprezintă 20% din necesarul zilnic).

Păstârnac

Această legumă rădăcinoasă, asemănătoare la textură cu morcovul sau țelina devine mai dulce pe măsură ce este expusă vremii reci, așa că toamna este un moment excelent pentru a experimenta cu ea în bucătărie.

Păstârnacul conține, de asemenea, fola. Folatul este necesar pentru ca celulele să se împartă și pentru ca organismul să producă ADN.

Este important ca femeile să obțină suficient folat dacă doresc să rămână gravide sau sunt însărcinate, pentru a preveni defectele tubului neural la copii, notează.

În salate, în ciorbe, supe sau la tot felul de tocănițe, păstârnacul adaugă o aromă extraordinară în orice mâncare.

Banane

Bananele sunt o gustare sănătoasă și ușor de consumat. Bananele sunt o sursă excelentă de potasiu mineral legat de scăderea tensiunii arteriale, precum și de menținerea echilibrului fluidelor și electroliților în organism.

Bananele sunt, de asemenea, o sursă bună de aminoacizi triptofan, care pot avea o influență calmantă, făcând din banane gustarea perfectă seara târziu.

Sfeclă roșie

Plină de culoare și arome dulci, pământești, sfecla roșie este extraordinară. Sfecla roșie are un conținut scăzut de calorii și este o sursă bună de folat, mangan, potasiu și ambalate cu fibre dietetice.

Culoarea distinctivă a sfeclei roșii vine de la betacianine – pigmenți vegetali care acționează ca antioxidanți puternici care pot ajuta la scăderea riscului de boli de inimă. În mod tradițional, sfecla roșie a fost folosită și ca detoxifiant hepatic.

Brocoli

Nu numai că broccoli vine cu o serie de compuși de combatere a bolilor și a cancerului, ci este bogat în substanțe nutritive precum vitamina C, beta caroten, folat, fier și potasiu.

În plus, este bogat în fibre dietetice și sărac în calorii. Doar câteva sute de grame de brocoli asigură necesarul zilnic de vitamina C și o cantitate de 6g de fibre dietetice, atât de grozave pentru menținerea sănătății intestinului. Folosește și tulpina de la brocoli, pentru că are o mulțime de fibre.

