Marshall Wace LLP este un fond speculativ britanic cu sediul central la Londra, Anglia, fondat de Paul Marshall și Ian Wace, în 1997.

Compania este recunoscută ca fiind unul dintre cei mai mari administratori de fonduri speculative din lume.

Ian Wace a fost directorul diviziei de tranzacționare a acțiunilor la Deutsche Bank.

În 2023, compania a raportat venituri de 1,2 miliarde de lire sterline (1,6 miliarde de dolari). Profiturile s-au ridicat la 538 de milioane de lire sterline (710 milioane de euro), care au fost împărțite între 26 de parteneri ai companiei.

În 2017, miliardarul Ian Wace a achiziționat insula Tanera Mòr, situată în arhipelagul Summer Isles din Scoția, pentru aproximativ 2,2 milioane de dolari.

Această insulă de 800 de acri (323 de hectare), odată un centru al industriei de hering din Scoția, era în declin, cu clădiri în paragină, o populație redusă și terenuri neîngrijite.

În loc să transforme insula într-un refugiu privat de lux, Wace a lansat un proiect masiv de regenerare, investind circa 135 de milioane de dolari.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului a fost revitalizarea clădirilor istorice ale insulei.

Potrivit datelor insulei, peste 50 de clădiri, inclusiv cabane tradiționale, au fost restaurate.

Infrastructura a fost extinsă cu aproximativ 7 kilometri de drumuri și poteci, conectând diferite părți ale insulei.

„Nu era vorba doar de restaurare, ci și de adaptarea clădirilor pentru utilizări moderne”, a declarat Wace, pentru Financial Times.

Proiectul a implicat și regenerarea mediului natural. Au fost plantați peste 100.000 de copaci și au fost create 8 iazuri, adăugând 1,5 milioane de litri de habitat de apă dulce.

Aproximativ 11 hectare de teren agricol istoric au fost recuperate, transformând insula într-un ecosistem mai productiv și mai rezilient.

În cadrul inițiativei, s-au reînviat meșteșuguri scoțiene tradiționale. Atelierele de pe insulă includ țesutul de tweed (stofă groasă și călduroasă, din fire de lână) sau realizarea de vele și pâine.

Două nave istorice, Clan Gordon și St. Vincent, au fost restaurate cu ajutorul șantierelor navale locale, unde s-au investit peste 16.000 de ore de muncă calificată.

Proiectul nu s-a limitat la renovări fizice. O fostă carieră a fost transformată într-un centru operațional, care include birouri, ateliere, un pub, o capelă, un studio de artă și o sală de cinema.

În plus, insula a găzduit peste 1.300 de lucrători din domenii precum forțele armate și serviciile de sănătate, oferindu-le un refugiu și implicându-i în activități de restaurare.

Proiectul a creat peste 60% din locurile de muncă pentru localnicii din Highlands, iar la un moment dat, până la 150 de persoane lucrează pe insulă.

În 2020, Tanera Mòr a intrat sub administrarea unui trust caritabil, consolidând misiunea de regenerare, reziliență și restaurare.

„Nu este un proiect pentru un refugiu privat, ci o inițiativă care îmbină finanțarea privată cu obiective comunitare și de mediu pe termen lung”, a explicat Wace.

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