Aceste descoperiri vor remodela toate ghidurile clinice internaționale privind utilizarea beta-blocatoarelor la bărbați și femei și ar trebui să declanșeze o abordare specifică sexului, mult necesară, în tratamentul bolilor cardiovasculare, a declarat autorul principal al studiului, dr. Valentin Fuster.

Cercetarea, publicată în European Heart Journal și prezentată la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, arată că femeile cu leziuni cardiace minore după infarct, tratate cu beta-blocante, au avut un risc semnificativ mai mare de a suferi un alt infarct sau de a fi spitalizate pentru insuficiență cardiacă.

„Acest lucru a fost valabil în special pentru femeile care primeau doze mari de beta-blocante”, a explicat dr. Borja Ibáñez, autorul principal al studiului.

Rezultatele studiului despre pericolele ascunse ale beta-blocatoarelor

Constatările se aplică doar femeilor cu o fracție de ejecție ventriculară stângă peste 50%, considerată funcție normală.

Pentru oricine cu un scor sub 40% după un infarct, beta-blocantele rămân standardul de îngrijire datorită capacității lor de a calma aritmiile cardiace.

Totuși, medicamentul poate avea efecte secundare neplăcute, cum ar fi tensiune arterială scăzută, ritm cardiac scăzut, disfuncție erectilă, oboseală și schimbări de dispoziție, a explicat Dr. Andrew Freeman de la National Jewish Health din Denver.

De ce ar fi femeile mai susceptibile la efectele negative ale beta-blocantelor decât bărbații? „De fapt, nu este surprinzător”, a spus Freeman.

„Genul are mult de-a face cu modul în care oamenii răspund la medicație. În multe cazuri, femeile au inimi mai mici și sunt mai sensibile la medicamentele pentru tensiunea arterială”, a explicat Andrew Freeman.

Avansuri în tratamentul atacurilor de cord

Analiza privind femeile a făcut parte dintr-un studiu clinic mai amplu numit REBOOT, care a urmărit 8.505 bărbați și femei tratați pentru infarct în 109 spitale din Spania și Italia timp de aproape patru ani.

„Am constatat că nu există niciun beneficiu în utilizarea beta-blocantelor pentru bărbați sau femei cu funcție cardiacă prezervată după infarct, în ciuda faptului că acesta a fost standardul de îngrijire timp de aproximativ 40 de ani”, a declarat Fuster.

Acest lucru se datorează probabil progreselor în tratamentul medicamentos, cum ar fi utilizarea imediată a stenturilor și a anticoagulantelor după ce pacienții ajung la spital.

De fapt, majoritatea bărbaților și femeilor care supraviețuiesc infarctelor astăzi au fracții de ejecție peste 50%, a explicat Ibáñez.

„Cu toate acestea, în prezent, aproximativ 80% dintre pacienții din SUA, Europa și Asia sunt tratați cu beta-blocante, deoarece ghidurile medicale încă le recomandă”, a adăugat el.

