Huelva, o destinație pentru cei care caută autenticitate

Conform Huelva24, Huelva, capitala provinciei cu același nume din Andaluzia, din Spania, este adesea trecută cu vederea de turiști, deși are multe de oferit.

Într-un clip publicat pe platformele sociale, Mihai a descris orașul ca fiind locul ideal pentru cei care își doresc un stil de viață autentic și liniștit.

„Este orașul pe care toată lumea îl ignoră și de aceea este perfect”, a spus acesta.

Unul dintre aspectele care l-au fascinat pe Mihai în timpul vizitei sale a fost costul redus al locuințelor.

În videoclipul de pe TikTok, el a menționat că prețul unui apartament cu două camere în centrul orașului este de aproximativ 700 de euro, în timp ce unul cu trei camere, situat într-o zonă mai bună, poate ajunge la 1.000 de euro.

De asemenea, a remarcat că prețul mediu pe metru pătrat în centrul Huelvei este de 1.490 de euro, o cifră considerabil mai mică decât în alte orașe mari din Spania.

Bucătăria specifică regiunii l-a impresionat pe Mihai, în special preparatele din pește proaspăt.

„La mâncare, Huelva te șochează plăcut pentru că ai pește proaspăt, adus direct de pescari”, a spus el.

Printre specialitățile pe care le-a apreciat se numără creveții albi și sepia prăjită. În plus, a lăudat tapas-urile, care sunt accesibile ca preț, cu prețuri cuprinse între 3 și 6 euro.

Plaje spectaculoase și stil de viață relaxat

Huelva nu este doar despre gastronomie, ci și despre peisaje de vis.

Plajele orașului au fost descrise de Mihai drept „frumoase” și mai puțin aglomerate decât cele din alte părți ale Andaluziei.

„Huelva nu e pe Instagram, nu- găsești, nu e nici măcar în ghiduri turistice, pentru că este un oraș industrial, de lucru. Portugalia este la 10 minute de el. Plajele de aici sunt superbe, mai puțin aglomerate decât Marbella.”

Acesta consideră că orașul este „o zonă perfectă pentru pensionarii care își doresc o calitate a vieții fără a cheltui o avere sau pentru familiile care își doresc o viață liniștită”. De asemenea, el spune că poate fi luat în calcul și de cei care lucrează remote.

La finalul videoclipului său, Mihai a concluzionat că Huelva este locul ideal pentru cei care doresc să descopere o Spanie autentică și să se bucure de pește proaspăt și de un cost al vieții accesibil.

„Dacă vrei o Spanie autentică fără turiști, pește proaspăt în fiecare zi, bani în cont la sfârșitul lunii, Huelva este răspunsul tău”, a adăugat el.

Din Sevilla până în Huelva, o călătorie cu trenul durează în jur de o oră și jumătate.

