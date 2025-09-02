Efecte nocive asupra sănătății

Cardiologii și cercetătorii sunt „extrem de îngrijorați” de efectele dăunătoare ale țigărilor electronice asupra milioanelor de adolescenți și tineri. Aceștia sunt expuși la toxine și substanțe cancerigene, unele încă necunoscute. Nivelul ridicat de nicotină din țigările electronice poate duce la dependență și poate afecta dezvoltarea creierului adolescenților.

Prof. Maja-Lisa Løchen, cardiolog senior la spitalul universitar din Norvegia de Nord, a declarat la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC) de la Madrid: „Mă tem că vapingul poate provoca leziuni ireversibile creierului și inimii copiilor. Desigur, trebuie să așteptăm datele pe termen lung, dar sunt îngrijorată. Crește tensiunea arterială, ritmul cardiac și știm că arterele devin mai rigide.”

Riscuri cardiovasculare

Vapingul solicită sistemul cardiovascular al copiilor. Acesta poate duce la:

Creșterea ritmului cardiac

Contractarea vaselor de sânge

Rigidizarea arterelor inimii

Hipertensiune arterială

Risc crescut de ritm cardiac neregulat

Risc crescut de accident vascular cerebral

Risc crescut de atac de cord

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine sugerează că vaparea crește riscul de accident vascular cerebral cu aproape o treime (32%).

Substanțe chimice nocive

Încălzirea lichidelor din țigările electronice la temperaturi ridicate poate elibera cantități mari de substanțe chimice nocive. Acestea pot ajunge în plămâni, în fluxul sanguin și se pot infiltra în inimă. Cercetările arată că aceste lichide pot elibera substanțe cancerigene cunoscute, precum formaldehida și acetaldehida.

Prof. Løchen a explicat: „Există un risc suplimentar al vapingului la copii [în comparație cu adulții] în ceea ce privește efectele asupra organismului. Pentru că știm că nicotina și alte elemente din țigările electronice au un efect foarte nociv asupra creierului în dezvoltare. Nu numai la făt, ci și în timpul copilăriei și până la vârsta de 20 de ani. Așadar, este ceva care ne îngrijorează extrem de mult.”

Dependență și sevraj

Copiii care renunță la vaping pot experimenta simptome de sevraj de nicotină. Acestea pot include:

Creșterea ritmului cardiac

Creșterea tensiunii arteriale

Există, de asemenea, îngrijorarea că utilizarea țigărilor electronice poate deveni o poartă de acces către fumat.

Prof. Susanna Price, cardiolog consultant la spitalul Royal Brompton din Londra și președinte al comitetului de advocacy al ESC, a declarat la conferința de la Madrid: „Observăm o creștere a numărului de copii care folosesc țigări electronice, dar ceea ce nu știm încă este ce înseamnă acest lucru în termeni de risc cardiovascular pe termen lung, deoarece nu există de suficient timp.”

Ea a adăugat: „Cred că există o tendință de a sugera că țigările electronice sunt sigure, dar noi nu știm acest lucru. Îmi fac griji că vom înlocui o substanță cu grad ridicat de dependență cu o altă substanță care ar putea avea un profil similar în ceea ce privește riscul cardiovascular.”

Necesitatea unor măsuri

Dr. Charmaine Griffiths, directorul executiv al British Heart Foundation, a subliniat că „vaparea nu este lipsită de riscuri și niciun copil sau adolescent nu ar trebui să folosească țigări electronice.” Ea a cerut guvernelor să ia măsuri pentru a combate nivelurile îngrijorătoare de vapare în rândul tinerilor.

În articolul publicat de The Guardian se menționează că datele privind efectele pe termen lung asupra sănătății sunt limitate. Țigările electronice sunt relativ noi și în continuă evoluție. Ar putea dura ani de zile până când efectele suplimentare vor deveni evidente.

Prof. Løchen susține o interdicție globală a vânzării țigărilor electronice. Ea a declarat: „Pe baza a ceea ce știm acum despre efectele nocive și dăunătoare ale țigărilor electronice, consider că ar trebui să existe o interdicție la nivel mondial privind vânzarea acestora. Există de aproximativ 15-20 de ani, avem datele. Știm că nu sunt inofensive.”

Belgia a interzis vânzarea de țigări electronice de unică folosință (cunoscute și sub numele de vape-uri) de la 1 ianuarie 2025, din motive de sănătate și mediu, într-o mișcare în premieră pentru UE.

