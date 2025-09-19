Cercetarea, publicată în revista JAMA Dermatology, a analizat datele a aproape 34.000 de pacienți din sistemul American Veterans Affairs.

Concret, este vorba despre nicotinamida, un supliment recomandat de mult timp de medici persoanelor cu antecedente de cancer de piele.

Studiile anterioare sugerează că acesta formă de vitamina B3 poate proteja celulele de daunele cauzate de radiațiile UV și reduce riscul de recidivă a cancerului de piele.

Peste 12.000 de pacienți au primit prescripții de 500 mg de nicotinamidă de două ori pe zi, timp de cel puțin o lună.

Pacienții care au luat nicotinamidă au prezentat un risc cu 14% mai mic de a dezvolta cancer de piele. Beneficiile au fost și mai mari pentru persoanele cu antecedente de cancer de piele, riscul lor reducându-se cu 54%.

De asemenea, s-a observat o reducere semnificativă a riscului pentru carcinomul cutanat cu celule scuamoase, o formă comună de cancer de piele.

Dr. Lee Wheless, unul dintre autorii studiului și profesor asistent la Universitatea Vanderbilt, a declarat: „Nu există ghiduri privind momentul în care trebuie început tratamentul cu nicotinamidă pentru prevenirea cancerului de piele la populația generală”.

El a adăugat că aceste rezultate ar putea schimba practica medicală.

„Aceste rezultate ar schimba cu adevărat practica noastră de la a începe odată ce pacienții au dezvoltat numeroase tipuri de cancer de piele la a începe mai devreme”.

Studiul a inclus și peste 1.300 de pacienți cu sistem imunitar slăbit după transplanturi de organe.

La aceștia nu s-a observat o reducere semnificativă a riscului de cancer de piele după administrarea de nicotinamidă.

Totuși, administrarea suplimentului la o vârstă fragedă a fost asociată cu un risc mai mic de carcinom cutanat cu celule scuamoase.

Dr. Wheless a subliniat necesitatea de a identifica mai bine beneficiarii potențiali ai tratamentului cu nicotinamidă.

„Trebuie să facem încă o treabă mai bună în a identifica cine va beneficia efectiv [de pe urma nicotinamidei], deoarece aproximativ doar jumătate dintre pacienți vor dezvolta multiple tipuri de cancer de piele”.

